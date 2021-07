Hành khách phải để tay lên đầu gần suốt chuyến bay vì ‘mối đe dọa an ninh’

Hành khách trên chuyến bay của American Airlines (AA) đến Miami được yêu cầu để tay trên đầu trong suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng của chuyến bay và cảnh báo không được quay phim do ‘mối đe dọa an ninh’ không được tiết lộ.

Hỗn loạn đã xảy ra trên chuyến bay 2289 của hãng hàng không AA bay từ Phi trường Quốc tế Los Angeles đến Phi trường Quốc tế Miami chiều ngày 8/7.

Các hành khách trên chiếc Boeing 777 được yêu cầu ngồi yên tại ghế và đặt tay trên đầu. Một người trên máy bay nói một nam hành khách bị coi là ‘mối đe dọa an ninh’, hành khách này đã bị cảnh sát phi trường Miami bắt giữ.

Một hành khách đã bất chấp lệnh của phi hành đoàn và dùng điện thoại ghi lại cảnh những hành khách trên phi cơ tay đang ôm đầu và nói rằng lực lượng thực thi pháp luật đã lên chuyến bay với súng máy để bắt giữ hành khách ngỗ ngược.

Hành khách Chris Nguyen viết trên Twitter: “Vụ bắt giữ diễn ra khi chuyến bay 2289 hạ cánh xuống Miami lúc 4:42. Hành khách được lệnh đặt tay trên đầu trong 45-60 phút trước khi hạ cánh. Thật lạ lùng, hành khách liên tục được yêu cầu không được quay phim trên phi cơ”.

Ông Nguyen cũng đăng một đoạn video về các hành khách tụ tập tại phi cảng MIA, nơi những sự tức giận có vẻ đã sôi sục sau trải nghiệm căng thẳng trên phi cơ. Ít nhất một hành khách đã la hét trong đoạn clip.

Một hành khách viết trên Twitter rằng mình ngồi gần hành khách ngỗ ngược đó, và gọi chuyến bay là “khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời (của họ)”.

Hãng hàng không nói với liveandletsfly.com rằng chuyến bay đã được kiểm soát nhưng không nói rõ về bản chất của mối đe dọa an ninh. AA cho biết trong một tuyên bố: “Các hành khách đã được đưa ra khỏi phi cơ và đưa đến nhà ga bằng xe buýt, và phi cơ đã được giới trách nhiệm kiểm soát. An toàn và an ninh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi xin lỗi khách hàng về bất kỳ sự bất tiện nào mà chuyện này gây ra”.

(Theo DailyMai.