Do Thái tiêm mũi vaccine Pfizer thứ 3 cho người có hệ miễn dịch kém

Do Thái ngày 11/7 thông báo sẽ tiêm mũi vaccine Covid-19 Pfizer thứ ba cho những người trưởng thành có hệ miễn dịch kém, nhưng chưa có kế hoạch áp dụng cho toàn dân.

Bộ trưởng Y tế Do Thái Nitzan Horowitz cho biết người trưởng thành bị suy giảm hệ thống miễn dịch đã tiêm hai mũi vaccine Pfizer có thể được tiêm liều bổ sung. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Về việc áp dụng tiêm mũi thứ ba cho toàn dân, Bộ trưởng Horowitz nói chính phủ đang “xem xét vấn đề này nhưng chưa có câu trả lời cuối cùng”.

Horowitz cho biết song song với đó, Bộ y Tế sẽ lấp đầy lượng vaccine Pfizer thiếu trong chương trình tiêm chủng đang diễn ra bằng vaccine Moderna có sẵn trong kho lưu trữ.

Sự lây lan của biến chủng Delta đang khiến số ca nhiễm Covid-19 mới của Do Thái tăng mạnh trở lại, từ một con số lên mức 450 ca mỗi ngày.

Theo giới chức y tế, khoảng 1/2 trong 46 bệnh nhân đang nhập viện ở Do Thái trong tình trạng nghiêm trọng đều đã được tiêm vaccine. Họ thuộc nhóm nguy cơ cao là những người trên 60 tuổi và có bệnh lý nền trước đó.

Khoảng 5,7 triệu người trong 9,3 triệu dân Do Thái đã tiêm ít nhất một liều.

Pfizer và BioNTech, hai nhà cung cấp vaccine chính trong chiến dịch tiêm chủng của Do Thái khởi động hồi tháng 12, hôm 8/7 cho hay họ sẽ đề nghị các nhà quản lý Mỹ và châu Âu phê chuẩn việc tiêm mũi bổ sung trong vài tuần tới.