Thuốc viên uống trị covid sẽ giúp thế giới chiến thắng đại dịch

New York: Trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 10, công ty dược phẩm Merck loan báo là những cuộc thử nghiệm thuốc viên trị covid do công ty này hợp tác với công ty khảo cứu dược phẩm Ridgeback Therapeutics đã có những kết quả tốt.

Theo phát ngôn viên của công ty Merck thì thuốc viên molnupiravir được dùng trong các thử nghiệm, đã làm giảm nguy cơ bị nhiễm covid và phải nằm bệnh viện hay phải chết đến 50 phần trăm.

Theo bác sĩ Eric Topol, giám đốc viện khảo cứu the Scripps Research Translational Institute, thì thuốc viên chữa covid an toàn, rẻ tiền và dễ dàng sử dụng, sẽ có những hiệu quả to lớn trong việc làm giảm số người bị nhiễm covid.

Tuy thuốc viên của công ty Merck chưa đượ cơ quan y tế Hoa Kỳ chuẩn y, nhưng chính quyền Mỹ đã đặt mua trước số lượng thuốc viên của công ty Merck, dùng để chữa trị cho 1.7 triệu bệnh nhân với chi phí chữa trị $705 một bệnh nhân.