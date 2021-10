Thiếu xe hơi, khiến số lượng xe bán được sút giảm

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 10, thì số lượng xe hơi bán được trong tháng 9 vừa qua tại Canada, sút giảm 19.6 phần trăm so với số lượng xe bán được trong tháng 9 năm ngoái 2020.

Theo bản công bố của tổ chức tham vấn the Des Rosiers Automotive Consultants, thì số lượng xe bán được trong tháng 9 năm nay ở mức 136, 584 xe so với con số xe bán được trong tháng 9 năm ngoái là 169,876. Nếu tính theo nguyên năm thì theo những ước tính của các chuyên gia, số xe hơi bán được ở Canada sẽ ở mức 15.5 triệu xe trong năm nay 2021.

Một trong những lý do chính khiến số xe hơi sút giãm là thiếu phụ tùng: thiếu những chất bán dẫn trong việc chế tạo xe hơi.

Công ty có nhiều xe bán ra trong tháng 9 ở Canada là công ty Ford, theo sau là công ty General Motors và công ty Fiat Chrysler.

Vì số xe hơi tung ra thị trường không đũ cho nhu cầu, cho nên giá cả các loại xe hơi cũ hay mới đều gia tăng cao trong năm nay.

Trong thời đại dịch, người ta bị cấm cung trong nhà, không ra ngoài khiến họ không tốn kém, trong khi lại được thêm tiền trợ cấp của chính phủ.

Vì thế người ta để dành được tiền và đến bây giờ, bõ tiền mua nhà, mua xe, khiến cho giá nhà cũng như giá xe hơi, gia tăng vượt mức.