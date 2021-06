Thủ tướng yêu cầu Giáo hoàng xin lỗi sau vụ phát giác 751 nấm mồ

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã yêu cầu Giáo hoàng Francis đến thăm Canada và xin lỗi sau khi có thêm 751 nấm mồ không bia được tìm thấy tại địa điểm từng là một trường nội trú của người dân bản địa ở Saskatchewan dưới sự quản lý của Giáo hội Công giáo La Mã.

Hôm 25/6, một ngày sau phát giác nói trên, Thủ tướng nói với các phóng viên tại Ottawa: “Tôi đã nói chuyện trực tiếp với Đức giáo hoàng Francis để nhấn mạnh rằng điều quan trọng không chỉ là việc Ngài đưa ra lời xin lỗi mà là đưa ra lời xin lỗi tới những người Canada bản địa trên đất Canada”.

Trước đó, các nhà lãnh đạo bản địa cũng đã lên tiếng kêu gọi Giáo hoàng Francis xin lỗi.

Cộng đồng bản địa Cowessess hôm 24/6 loan báo một phát giác sơ khởi về 751 nấm mồ không bia tại một nghĩa trang gần Trường nội trú bản địa Marieval trước đây. Trường Nội trú Marieval hoạt động từ năm 1899 đến năm 1997 tại khu vực hiện nay là Cowessess, cách Regina khoảng 140km về phía đông. Trẻ em từ khu bản địa First Nation ở đông nam Saskatchewan và tây nam Manitoba đã được gửi đến trường này.

Khu nghĩa trang của trường đã được chuyển giao cho cộng đồng First Nation trong thập kỷ 1970.

Đầu tháng này Cowessess bắt đầu sử dụng radar xuyên đất để xác định vị trí các nấm mồ không bia. Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả những di cốt đều có liên quan với trường nội trú này hay không.

Lãnh đạo Cowessess, Cadmus Delorme cho biết: “Đây không phải là một khu mộ tập thể. Đây là những nấm mồ không có mộ bia”.

Delorme nói rằng có thể đã có một lúc nào đó các nấm mồ này có bia. Ông cho biết nhà thờ Công giáo La Mã, giám sát nghĩa trang, có thể đã dọn các mộ bia vào những năm 1960.

Ông nói rằng không rõ liệu tất cả những ngôi mộ không bia có phải là của trẻ em hay không, nhưng theo những câu chuyện truyền miệng trong cộng đồng Cowesses First Nation thì ở đó có cả trẻ em và người lớn.

Khoảng 44.000 thước vuông diện tích đã được tìm kiếm bởi các nhóm kỹ thuật từ trường Bách khoa Saskatchewan, đơn vị mà First Nation hợp tác trong cuộc tìm kiếm.

Các nhóm không thể xác nhận liệu có thêm các hài cốt nữa hay không, nhưng cho biết có 751 “tín hiệu đã được ghi nhận” tại địa điểm và lưu ý rằng có thể có nhiều hơn một bộ hài cốt tại mỗi lần nhận tín hiệu. Ông cho biết hoạt động của radar xuyên thủng có tỷ lệ sai số từ 10 đến 15%. Các nhóm kỹ thuật có thể cung cấp những con số được xác minh trong những tuần tới.

Loan báo hôm 24/6 đánh dấu “Giai đoạn 1” trong các nỗ lực tìm kiếm của First Nation. Cộng đồng sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm trong khu vực dựa trên lịch sử truyền miệng.

Hồi tháng 5, cộng đồng bản địa First Nation của Tk’emlúps te Secwépemc ở B.C. loan báo về việc tìm thấy một khu chôn cất liền kề với Trường nội trú bản địa Kamloops trước đây, với những phát giác sơ khởi cho thấy có hài cốt của 215 trẻ em.

Trong một tuyên bố vào ngày 24/6, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết: “Tôi thực sự vô cùng đau buồn khi biết rằng hài cốt của những đứa trẻ đã được tìm thấy trong những nấm mồ không bia gần Trường nội trú Marieval (Cowessess) trước đây tại Saskatchewan. Tim tôi tan nát đối với cộng đồng First Nation ở Cowessess, và đối với tất cả các cộng đồng bản địa trên khắp Canada.

Thủ tướng cho biết tiếp: “Lẽ ra không một đứa trẻ nào phải bị bắt khỏi gia đình và cộng đồng của chúng, và bị cướp đi ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc của chúng. Không đứa trẻ nào phải trải qua tuổi thanh xuân quý giá của mình để chịu sự cô đơn và lạm dụng khủng khiếp. Không đứa trẻ nào phải trải qua những giây phút cuối cùng ở nơi mà chúng đã sống trong sợ hãi, không bao giờ được gặp lại những người thân yêu của mình. Và lẽ ra không gia đình nào phải bị cướp đi tiếng cười và niềm vui của con cái đang chơi đùa, và niềm tự hào khi chứng kiến chúng lớn lên trong cộng đồng của mình”.

Thủ tướng nói: “Những phát giác ở Marieval và Kamloops là một phần của một thảm kịch lớn hơn. Chúng là một lời nhắc nhở đáng xấu hổ về sự kỳ thị chủng tộc, phân biệt đối xử và bất công có hệ thống mà người dân bản địa đã phải đối mặt – và tiếp tục phải đối mặt – ở đất nước này. Và cùng nhau, chúng ta phải thừa nhận sự thật này, học hỏi từ quá khứ của chúng ta, và bước đi trên con đường hòa giải chung, để chúng ta có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”.

Theo The Wall Street Journal, hệ thống trường nội trú của Canada đã tách khoảng 150.000 trẻ em bản địa khỏi gia đình của chúng. Báo này trích dẫn một báo cáo điều tra từ năm 2015 ước tính rằng 4.100 trẻ em đã chết vì bệnh tật hoặc do tai nạn khi ở trong hệ thống và tiếp tục gọi hệ thống trường học này gần giống với tội ác diệt chủng văn hóa.

