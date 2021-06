Bắt giữ 13 nghi can trong chiến dịch càn quét vào cuối tuần ở khu Buckhead

Trong một chiến dịch càn quét những phần tử xấu gây bất an tại một khu phố sang trọng là Buckhead diễn ra vào cuối tuần, cảnh sát Atlanta đã chặn xét gần 70 tài xế, tống 38 giấy phạt và bắt giữ 13 người, trong đó có một nghi can có án lệnh truy nã tại DeKalb County về tội cố sát. Ngoài ra, cũng có 4 chiếc xe của các tài xế bị kéo về phú-de và 1 khẩu súng bị tịch thu.

Thông cáo báo chí của Sở Cảnh Sát Atlanta cho biết chiến dịch tuần tiễu này diễn ra giữa lúc các cơ quan công lực đang phải đối phó với tình trạng gia tăng bạo lực xảy ra tại nhiều nơi trên toàn thành phố. Cùng lúc đó, trên những trang mạng truyền thông loan tải một bản tin cho biết là sẽ có một đám đông người đến tụ tập tại khu phố Buckhead để chứng kiến một vụ tranh cãi rất gay gắt và căng thẳng.

Ngoài lực lượng cảnh sát Atlanta còn có sự hỗ trợ của lực lượng Tuần Cảnh của tiểu bang (Georgia State Patrol) để gia tăng sự hiện diện của nhân viên công lực trong vùng. Thống kê của Sở Cảnh Sát Atlanta cho biết con số những vụ án mạng đã tăng cao hơn 60% so với năm 2020, dù rằng con số của năm ngoái vẫn là một con số cao khốc liệt trong nhiều thập niên qua, tuy diễn ra giữa mùa đại dịch với tình trạng đóng cửa nhiều sinh hoạt kinh tế và bắt buộc dân cư phải ở nhà. Tổng cộng có 157 vụ án mạng, tăng cao hơn 99 vụ trong năm 2019.