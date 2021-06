Đợt nắng nóng ‘kéo dài, nguy hiểm và lịch sử’ bao phủ phần lớn miền Tây Canada

Bộ Môi trường Canada đang cảnh báo đợt nắng nóng khắc nghiệt đã qua phần lớn miền Tây Canada sẽ không giảm trong nhiều ngày, mặc dù các vùng của British Columbia và Yukon có thể giảm bớt sớm hơn.

Cảnh báo nhiệt vẫn được đăng trên khắp BC và Alberta, các phần lớn của Saskatchewan, Lãnh thổ Tây Bắc và một phần của Yukon khi văn phòng thời tiết dự báo nhiệt độ đạt 40 độ C ở một số khu vực.

Kỷ lục nhiệt được ghi nhận hôm Chủ nhật ở BC, bao gồm ở Làng Lytton, nơi nhiệt độ lên tới 46,6 độ C – phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại của Canada là 45 độ C được thiết lập ở Saskatchewan vào năm 1937.

Bộ Môi trường Canada cảnh báo ‘’đợt nắng nóng lịch sử, nguy hiểm và kéo dài’’ có thể dịu đi sớm nhất là vào Thứ Ba trên Bờ biển phía Nam của BC và ở Yukon, nhưng sẽ không thuyên giảm cho đến giữa tuần hoặc đầu tuần tới ở những nơi khác.

Nhà khí tượng học của CBC là Johanna Wagstaffe nói rằng kỷ lục đó dự kiến sẽ bị phá vỡ một lần nữa vào Thứ Hai, có thể ở Abbotsford, BC. Bà nói: “Điều này hoàn toàn có liên quan đến biến đổi khí hậu. Trước hết, chuẩn mực độ nóng căn bản của chúng ta đã thay đổi. Các chỉ số chuẩn mới của chúng ta đã ấm hơn từ 1 đến 3 độ trên toàn tỉnh, thậm chí ấm hơn tới 4 hoặc 5 độ ở phía bắc.”

Wagstaffe nói rằng trong tương lai, British Columbia được dự báo sẽ trải qua thời tiết nắng nóng khắc nghiệt hơn vào mùa hè cũng như nhiều ngày hơn với nhiệt độ trên 30 độ: “Mặc dù bạn không thể coi một sự kiện và nói rằng nó liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu, nhưng điều này phù hợp với những gì biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục gây ra đối với tỉnh của chúng ta.”

Wagstaffe cho biết Alberta sẽ trở thành điểm nóng của đất nước vào Thứ Ba 29/6 với nhiệt độ cao trên 30 độ C và nhiều kỷ lục tỉnh mọi thời đại dự kiến sẽ bị phá vỡ trước khi nhiệt độ xuống vào ngày Thứ Sáu ngay sau lễ Canada Day.

Những người sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng được khuyến cáo nên thực hiện một số biện pháp phòng ngừa nhất định để tránh các bệnh do nắng nóng, đôi khi có thể đe dọa tính mạng.

Tại BC, các thành phố và quận đã mở các trung tâm giải nhiệt tại các thư viện công cộng và các trung tâm cộng đồng cho những người không có máy điều hòa nhiệt độ.

P.H