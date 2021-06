Thống đốc Greg Abbott muốn ứng trước 250 triệu Mỹ kim để xây bức tường biên giới

Vào tuần trước, Thống đốc Greg Abbott của Texas đã loan báo dự tính của ông là sẽ tiếp tục cho xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mễ Tây Cơ dù rằng kế hoạch này được ông Trump đưa ra trong lúc cầm quyền tổng thống đã bị nhiều người chỉ trích là không thực tế và không khả thi, và thực chất chỉ có tính cách mị dân.

Tuy ông Abbott không đưa ra những chi tiết về kế hoạch này để mọi người biết ông Abbott sẽ đào đâu ra số tiền rất to lớn, nhưng trong một cuộc phỏng vấn mới đây và được tường thuật trên tờ Texas Tribune, ông Abbott nói rằng ông sẽ cung cấp một đường giây nối mạng trực tuyến để mọi người có thể tham gia và giúp đỡ cho Texas xây dựng bức tường biên giới này.

Ông Abbott nói thêm rằng chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, cơ quan DPS của Texas đã tịch thu được ở vùng biên giới một số lượng thuốc fentanyl rất lớn đủ sức mạnh để giết chết 21 triệu người dân Mỹ. Và ông cho rằng đây là một cơn khủng hoảng vì biên giới do bởi những chính sách mở cửa rộng rãi từ chính phủ Biden. Trong thực tế, số lượng di dân và thuốc phiện, ma túy đổ tràn vào nước Mỹ trong thời gian qua không phải đến từ những vùng không có biên giới giữa hai nước, mà là đến từ các trạm kiểm soát biên giới chính thức giữa hai bên, phần lớn là do sự ngụy tạo và che giấu càng ngày càng tinh vi hơn của những tổ chức buôn lậu.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Abbott đã ký một văn bản để cung cấp khoản tiền 250 triệu Mỹ-kim để gọi là ứng trước cho dự án bắt đầu xây bức tường biên giới tại Texas. Các nhà dân cử liên bang cho rằng phí tổn xây cất bức tường biên giới ở Texas tốn kém khoảng 26.5 triệu Mỹ kim cho mỗi dặm đường. Riêng chính quyền Biden cho biết chi phí đó có thể lên đến $46 triệu Mỹ kim cho mỗi dặm đường tại nhiều nơi, và đây là một khoản tiền quá cao và quá phí phạm để bắt tất cả những người thọ thuế phải gánh vác.