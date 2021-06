Bà MacKenzie Scott hiến tặng hơn 100 triệu Mỹ-kim cho các trường đại học Texas

Cách đây 2 tuần, nhiều người không hiểu ai là nhà hảo tâm vô danh đã hiến tặng một món quà khá lớn, đủ để tặng học bổng miễn phí cho khoảng 5,000 học sinh tốt nghiệp trung học năm nay có thể theo học cho hết các năm học tại Đại học Cộng Đồng San Jacinto College, phục vụ cư dân tại các vùng phía đông và đông nam Houston.

Giờ đây, mọi người mới biết nhân vật đó chính là bà MacKenzie Scott, được nhiều người biết đến hơn qua người chồng cũ là nhà đại tỷ phú Jeff Bezos, chủ nhân công ty Amazon và được xếp hạng là người giầu nhất hành tinh này từ nhiều năm gần đây. Và số tiền hiến tặng cho các sinh viên theo học San Jacinto College, được biết là 30 triệu Mỹ-kim, chỉ là một phần trong khoản tiền tổng cộng lên đến 100 triệu Mỹ-kim hiến tặng các trường đại học tại Texas.

Trong số đó có 40 triệu Mỹ kim tặng cho Đại học UT at San Antonio để hỗ trợ đặc biệt cho các sinh viên gốc Hispanic (chiếm tỉ lệ 56% số sinh viên); 15 triệu Mỹ kim cho Đại học UT Rio Grande Valley; 15 triệu Mỹ kim cho Đại học Cộng Đồng Amarillo College và 15 triệu Mỹ kim cho Đại học Cộng Đồng San Antonio College.

Sau thời gian chung sống lâu dài từ năm 1993, bà Scott và ông Bezos đã chia tay nhau vào năm 2019. Với số tiền thừa hưởng sau vụ ly dị gồm khoảng 4% cổ phiếu của Amazon, bà Scott được ước tính sở hữu tài sản trị giá khoảng 60 tỷ Mỹ-kim. Nhưng điều đáng nói là bà Scott sau đó đã âm thầm hiến tặng khoảng 8 tỷ Mỹ-kim cho hàng trăm tổ chức và cơ quan từ thiện trên toàn quốc.

Trước đó, bà Scott cũng đã hiến tặng 50 triệu Mỹ kim cho Đại học Prairie View A&M gồm đa số sinh viên da đen, và 40 triệu Mỹ kim cho Đại học Texas A&M International University ở Laredo gồm đa số sinh viên gốc Hispanic, tất cả đều là những món quà lớn nhất từ trước tới nay cho cả hai đại học này.