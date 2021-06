Hàng ngàn người dự tiệc đụng độ cảnh sát

Đám đông ở thị trấn Redon (Pháp) ném bom xăng, gạch đá vào cảnh sát, buộc phía cảnh sát bắn hơi cay giải tán bữa tiệc vi phạm lệnh hạn chế ngăn Covid-19.

Đám đông khoảng 1.500 người tham gia bữa tiệc đêm 18/6 tại thị trấn Redon, vùng Brittany, miền tây nước Pháp, hai ngày trước khi Pháp chấm dứt lệnh giới nghiêm, buộc cảnh sát phải can thiệp giải tán.

Đụng độ bùng phát khi người tham gia bữa tiệc ném bom xăng, bi sắt, gạch đá vào lực lượng cảnh sát. Khoảng 400 cảnh sát tham gia vào cuộc trấn áp buộc phải bắn hơi cay để giải tán đám đông.

Sau 7 tiếng đụng độ, cảnh sát bắt 5 người và yêu cầu phần lớn những người dự tiệc rời khỏi hiện tường. Một sĩ quan cảnh sát nhận định việc đám đông mang theo bi sắt, loại thường sử dụng trong môn thể thao bắn bi của Pháp vào một bữa tiệc, là điều bất thường. Chính quyền đã mở cuộc điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hai người tham gia bữa tiệc bị thương, trong đó một thanh niên 22 tuổi mất một bàn tay. 5 cảnh sát cũng bị thương, hai người phải vào bệnh viện điều

Các nhà tổ chức bữa tiệc cáo buộc cảnh sát lựa chọn bạo lực thay vì đối thoại, khi họ sử dụng hơi cay để trấn áp.

Giới chức địa phương cấm tổ chức bữa tiệc hôm 18/6, hai ngày trước khi lệnh giới nghiêm Covid-19 được dỡ bỏ do số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp đã giảm. Bữa tiệc ban đầu nhằm tưởng nhớ Steve Maia Canico, một thanh niên thiệt mạng hai năm trước trong lễ hội âm nhạc thường niên F

Công tố viên hôm 18/6 cho hay Canico ngã xuống sông Loire khi cảnh sát giải tán đám đông trong lễ hội âm nhạc năm 2019. Thi thể của Canico được phát hiện hơn một tháng sau. Nhiều người ở Nantes đã biểu tình đòi công lý cho Canico, cho rằng việc cảnh sát can thiệp vào lễ hội âm nhạc là không phù hợp.

Pháp bắt buộc đeo khẩu trang và áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ ngày 30/10 năm ngoái để ngăn Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, các biện pháp này đối mặt sự phản đối ngày càng lớn từ công chúng khi mùa hè đến khiến thời tiết nóng hơn.

Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo kể từ ngày 17/6, người dân không bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các khu vực ngoài trời, trừ những nơi tập trung đông người như chợ, sân vận động hoặc khi đứng xếp hàng. Lệnh giới nghiêm ban đêm được dỡ bỏ từ ngày 20/6, tức là sớm hơn dự trù 10 ngày.