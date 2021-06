Taylor Swift đóng phim mới của đạo diễn David O.Russell

Phim của David O.Russell sẽ là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của Taylor Swift kể từ năm 2019 – khi cô tham gia phim ca nhạc “Cats”.

Nữ ca sĩ Taylor Swift từng đoạt vô số giải Grammy sẽ xuất hiện trong cuốn phim sắp tới của đạo diễn David O.Russell.

Đến giờ vẫn chưa có thông tin cụ thể nào được chia sẻ về cuốn phim, mặc dù những bức ảnh đã công bố khiến khán giả liên tưởng đến một cuốn phim về thời đại suy thoái kinh tế. Theo IMDb, nhiều diễn viên tên tuổi như Anya Taylor-Joy, Margot Robbie, Zoe Saldana, Christian Bale, Rami Malek, Robert De Niro, John David Washington… sẽ tham gia phim.

Taylor Swift (32 tuổi) lần đầu tiên thể hiện diễn xuất trong phim ra rạp năm 2010 là Valentine’s Day, tiếp theo là các phim The Lorax (2012), The Giver (2014), Cats (2019)…

Siêu sao nhạc pop Mỹ đã đạt thành công trong lãnh vực ca nhạc. Taylor Swift phá vỡ kỷ lục về doanh thu album với Folklore trong tuần đầu ra mắt vào tháng 7/2020, bán được hơn 40.000 bản chỉ trong ba ngày đầu. Theo Billboard, Folklore đạt doanh số ٨٤٦.٠٠٠ đơn vị trong tuần đầu phát hành, bao gồm ٦١٥.٠٠٠ đơn vị là album thuần, ٢١٨.٠٠٠ đơn vị quy đổi từ lượt nghe trực tuyến, ước tính khoảng hơn ٢٨٩ triệu lượt nghe qua mạng, ١٣.٠٠٠ đơn vị quy đổi từ số lượt mua ca khúc lẻ.

Album “Evermore” của Taylor Swift phát hành vào ngày 11/12/2020, phá vỡ doanh số bán hàng trong một tuần theo MRC Data, Billboard. Album đạt vị trí quán quân tại Argentina, Úc, Bỉ, Canada, Croatia, New Zealand, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh và Mỹ. Republic Records báo cáo hơn 1 triệu bản album “Evermore” được bán ra trong tuần đầu tiên trên toàn cầu.

“Evermore” cũng giữ vị trí số một trên Billboard 200, giúp Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 8 album liên tiếp ra mắt ở hạng nhất trên bảng xếp hạng này. Tất cả ١٥ ca khúc của album đều lọt vào Billboard Hot ١٠٠ trong cùng một tuần. Đĩa đơn mở màn – Willow – cũng đứng đầu Billboard Hot 100, trở thành ca khúc thứ 7 giữ hạng nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift, ngay sau bài Cardigan (album Folklore).