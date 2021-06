Châu Tinh Trì bị kiện đòi 131 triệu đô

Tài tử Châu Tinh Trì bị kiện, đòi bồi thường 841 triệu nhân dân tệ, tương đương 131 triệu Mỹ kim.

Theo Faren Magazine, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hong Kong đang xét xử đơn kiện của công ty New Culture Media (Thượng Hải, Trung Quốc) với diễn viên 59 tuổi. Công ty này cho biết đã chi hơn một tỉ nhân dân tệ mua 40 phần trăm cổ phần công ty PDAL của Châu Tinh Trì năm 2016. Đôi bên thỏa thuận bảo vệ quyền lợi cho New Culture Media trong 4 năm dù gặp rủi ro trong đầu tư.

Ba năm đầu hai bên hợp tác thuận lợi nhưng tới năm 2020, phía New Culture Media nói Châu Tinh Trì đơn phương chấm dứt thỏa thuận đã ký năm 2016, gây thiệt hại cho công ty này, vì vậy đòi diễn viên bồi thường 841 triệu tệ (tương đương 131 triệu Mỹ kim).

Hồi tháng 2, Châu Tinh Trì cũng kiện New Culture Media với lý do đối tác chưa trả cho ông 180 triệu nhân dân tệ (28,1 triệu Mỹ kim) tiền mua cổ phần năm 2016.

Những năm gần đây Châu Tinh Trì vướng phải các vụ tranh chấp tiền bạc. Năm ngoái, ông ra tòa do bị tình cũ tố cáo quỵt nợ 70 triệu HKD (9 triệu Mỹ kim). Tài tử được xử thắng kiện.

Sau thành công của phim “Mỹ nhân ngư” năm ٢٠١٦ (doanh thu ٥٣١ triệu Mỹ kim), Châu Tinh Trì chưa có tác phẩm nào gây tiếng vang.