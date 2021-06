“Indiana Jones 5” khởi quay tại Anh Quốc

Sau nhiều năm đồn đãi, cuối cùng thì Indiana Jones 5 đã thực sự diễn ra, với một số bức ảnh hậu trường mới được tiết lộ xác nhận điều đó.

Các trang tin điện ảnh cho biết hãng phim Disney đang chuẩn bị quay phần năm của “Indiana Jones” ở Anh Quốc trong vài ngày sắp tới.

Phim sẽ được Disney quay tại phim trường Pinewood và nhiều địa điểm khác ở Anh.

Các hình ảnh cho thấy nhiều diễn viên đã xuất hiện ở phim trường Pinewood, trong đó có tài tử Harrison Ford, người đóng vai chính trong loạt phim Indiana Jones

Ngoài ra, người ta còn thấy có các diễn viên khác như Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson…

Phần bốn của loạt phim Indiana Jones là “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” công chiếu vào năm 2008. Tài tử Harrison Ford sau 13 năm vẫn tiếp tục xuất hiện với vai nhân vật từng làm nên tên tuổi của mình.

Nhiều khán giả đang lo ngại liệu tài tử nay đã 78 tuổi có còn mang lại những hình ảnh linh động như các phần phim trước.

Trong phần bốn, nhà khảo cổ học Indiana Jones phải đối mặt với các đặc vụ của Liên Xô để giành sọ thủy tinh của người ngoài hành tinh. Phần này có doanh thu toàn cầu 800 triệu Mỹ kim.

Bốn phần phim Indiana Jones trước đây đều do Steven Spielberg làm đạo diễn. Sang phần 5, ông sẽ đảm trách vai trò nhà sản xuất. Đạo diễn của phần năm là James Mangold, người từng đạo diễn cho phim “Logan”.

Nhạc sĩ John Williams, sẽ quay lại soạn nhạc cho “Indiana Jones 5”, như trong các phần phim trước.

Theo lịch dự trù “Indiana Jones 5” sẽ được công chiếu vào ngày 29/7/2022.