Tay vợt nữ vô địch quần vợt Mỹ, tham dự cuộc trình diễn thời trang Met Gala

New York: Sau khi hạ tay vợt thiếu nữ khác người Canadians, cô Leylah Fernandez để đoạt cúp vô địch quần vợt Mỹ, tay vợt nữ Emma Raducanu đã trở thành một người nổi tiếng, được mến chuộng ở nước Anh . Hàng ngàn người đã viết thư ca ngợi cô Emma kể cả nữ hoàng Anh và nữ công tước Catherine, vợ của hoàng tử Williams.

Mới đây trong cuộc trình diễn thời trang Met Gala ở thành phố New York, người nữ vô địch quần vợt Hoa Kỳ cũng được mời tham dự.

Cuộc trình diễn thời trang Met Gala ở New York hàng năm, được xem như là một cuộc phát giải thưởng Oscars về ngành thời trang trên thế giới.

Cuộc trình diễn này có sự tham dự của những người kiểu mẫu, những minh tinh màn bạc như Jennifer Lopez, Megan Fox, Kim Kardashian, Billie Eilish..

Thắng cúp vô địch quần vợt Hoa Kỳ, không những cô Emma sẽ trở thành một người nổi tiếng và còn trở nên giàu có.

Ngoài số tiền 2.5 triệu Mỹ kim mà cô Emma nhận được sau khi thắng chức vô địch, hàng loạt các công ty thương mại trên thế giới đang thảo luận ký hợp đồng quảng cáo thương mại với tay vợt nữ này.

Nữ thể tháo gia hiện nay được nhiều tiền quảng cáo với các công ty thương mại trên thế giới nhất là cựu vô địch quần vợt Mỹ, cô Naomi Osaka, người mà cô Emma vừa hạ trong cuộc tranh tài: số tiền quảng cáo thương mại mà cô Osaka nhận được trong năm ngoái là 37.4 triệu Mỹ kim.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn thì số tiền mà cô Emma thu được vì những hợp đồng quảng cáo trong năm nay sẽ cao hơn con số 37.4 triệu Mỹ kim, mà còn có thể lên đến 100 triệu Mỹ kim?