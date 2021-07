Tây Bắc nước Mỹ oằn mình dưới cái nóng kỷ lục

Cư dân ở vùng Tây Bắc nước Mỹ đang oằn mình chịu đựng một đợt nóng chưa từng có tràn vào khu vực vốn có thời tiết mát mẻ vào mùa hè, khiến trường học và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa và một số nơi mất điện do nhu cầu dùng điện tăng vọt.

Đợt nóng di chuyển sâu hơn vào đất liền hôm 29/6 sau khi ập xuống các thành phố đông dân như Seattle ở bang Washington và Portland ở bang Oregon, những nơi mà liên tiếp mấy ngày trước đó chứng kiến nhiệt độ cao kỉ lục vượt xa 37,7 độ C.

Thành phố Seattle đạt mức nóng kỷ lục mọi thời đại hôm 27/6 là 40 độ C, nhưng ngay sau đó, tối 28/6, con số này đã lên tới 42 độ C.

Tại Portland, nhiệt độ hôm 28/6 lên tới 46,6 độ C sau khi đạt kỉ lục 42 độ C hôm 26/6 và 44 độ C hôm 27/6.

Chưa bao giờ nhiệt độ lên cao như vậy ở một khu vực nổi tiếng nhiều mưa vốn có nhiệt độ tháng 6 giống tháng 1 vì mưa phùn mát mẻ. Nhiệt độ cao trung bình của Seattle vào tháng 6 là khoảng 21,1 độ C. Theo dữ liệu Khảo sát Dân số Hoa Kỳ, chưa tới phân nửa cư dân trong thành phố có máy điều hòa nhiệt độ.

Đợt nóng đã buộc các trường học và các cơ sở kinh doanh đóng cửa đầu tuần này để bảo vệ nhân viên và khách, kể cả một số nơi như hồ bơi ngoài trời và quán kem, những nơi mà mọi người tìm đến để giải nhiệt. Các điểm xét nghiệm COVID-19 và các đơn vị tiêm chủng lưu động cũng không hoạt động.

“Tôi ở đây đã 46 năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy nóng dễ sợ thiệt,” ông Bùi Đức Ly, cư dân Seattle, chia sẻ.

Đợt nóng gây ra bởi một hiện tượng mà các nhà khí tượng học mô tả là một vòm áp suất bao phủ vùng Tây Bắc và trở nên trầm trọng hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra, khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy xảy ra thường hơn và dữ dội hơn.

Giữa nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt để tránh nóng, Avista, công ty năng lượng của bang Washington, ngày 29/6 yêu cầu khách hàng chuẩn bị cho những đợt cúp điện nữa sau khi một số nơi bị mất điện vào tối ngày hôm trước.

Công ty cho biết kế hoạch cúp điện “là biện pháp bảo vệ nhằm giảm thiểu tác động của khách hàng, giảm bớt căng thẳng cho hệ thống điện và ngăn ngừa thiệt hại lớn cho hệ thống có thể dẫn đến mất điện kéo dài.”

Avista kêu gọi tất cả 400.000 khách hàng của họ ở các bang Washington, Idaho và Oregon tiết kiệm năng lượng và cảnh báo rằng phần lớn trong số khoảng 8.000 căn nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện ngày 28/6 có thể lại bị mất điện vào ngày 29/6.