Pháp thông qua luật “thông hành vaccine”

Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu để thông qua “thông hành vaccine”. Đây sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày để chống lại đại dịch COVID-19.

Quyết định này diễn ra trong ngày 25/7 sau khi nước Pháp một lần nữa bị rung chuyển bởi những cuộc biểu tình chống lại các quy tắc COVID-19. Có hơn 160.000 người biểu tình và hàng chục người đã bị bắt.

Tuần trước, Tổng thống Emmanuel Macron đã ra lệnh yêu cầu người Pháp phải có giấy thông hành sức khỏe – bằng chứng đã tiêm phòng đầy đủ hoặc xét nghiệm âm tính – để có thể đến các địa điểm công cộng như rạp chiếu phim hoặc hộp đêm.

Thông báo này là một động thái của Tổng thống Macron nhằm biến việc tiêm chủng thành vũ khí hàng đầu để chống lại COVID-19 khi các biến thể mới xuất hiện. Giấy sức khỏe trở thành điều bắt buộc đối với tất cả mọi người để vào rạp chiếu phim, viện bảo tàng và bất kỳ địa điểm nào tập trung hơn 50 người.

Luật mới sẽ bắt đầu từ tháng 8, áp dụng cho cả việc đi lại bằng đường hàng không và tàu hỏa giữa các thành phố.

Ngoài ra, quy định mới cũng sẽ bắt buộc các nhân viên y tế và người chăm sóc phải tiêm vaccine COVID-19. Nếu từ chối tiêm, họ sẽ tự động bị sa thải và bị đình chỉ lương.

Bằng cách tối đa hóa việc tiêm chủng, chính phủ Pháp muốn giảm thiểu tác động của làn sóng COVID-19 thứ tư. Cuối tuần qua, Pháp đã ghi nhận gần 23.000 trường hợp COVID-19 mới, gấp đôi so với tuần trước, do biến thể Delta ngày càng gia tăng.

Số liệu từ chính phủ cho thấy lợi ích của việc tiêm chủng khi có 878 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt, so với mức cao nhất là gần 6.000 ca vào cuối tháng 4.