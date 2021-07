Khủng hoảng Covid-19 giúp tập đoàn quân sự Miến Điện củng cố quyền lực

Miến Điện đang bên bờ thảm kịch Covid-19 do hệ thống y tế gần như ngừng hoạt động, không người lãnh đạo. Chỉ riêng ngày 22/07/2021, Miến Điện có 6.701 ca nhiễm mới và 319 người chết vì Covid-19. Đây là con số cao nhất trong vòng một ngày kể từ khi quân đội đảo chính ngày 01/02.

Theo nhiều tổ chức nhân đạo và dịch vụ mai táng, được trang The Irrawady trích ngày 23/07, số ca tử vong trên thực tế còn cao hơn. Nhiều bệnh nhân thoi thóp ở nhà do thiếu ô-xy, trong khi các nhà hỏa táng làm việc quá công suất.

Một cuộc khủng hoảng có quy mô như thế này lại có thể là cơ hội cho giới tướng lĩnh củng cố tính chính đáng. Đối với luật gia May Oo Mutraw, tình hình dịch bệnh hiện nay gợi lại tình hình sau cú đảo chính năm 1988 lúc đó dịch sốt rét đã bóp chết phong trào đấu tranh trú ẩn trong rừng.

Ông nói: “Lịch sử đang lặp lại. Vào thời điểm đó, thậm chí ở những vùng chiến, có nhiều người chết vì bệnh sốt rét hơn là tử trận. Và ngày nay, cũng là giới tướng lĩnh đó, cũng là thể chế đó, thấy rằng họ có cơ hội bằng vàng để biện minh cho chính quyền của họ. Tôi nghĩ là họ không đơn giản cho đó là một đại dịch, mối nguy hiểm mà đại dịch gây ra”.

Rất nhiều thành viên ưu tú của phong trào phản kháng đã chết trong những ngày vừa qua, kể cả ở trong tù. Nỗi sợ đại dịch khiến các cuộc biểu tình phản đối tập đoàn quân sự ở nhiều thành phố phải tạm ngừng.