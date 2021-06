Nửa triệu bác sĩ Ấn Độ biểu tình

Khoảng nửa triệu bác sĩ tuần hành khắp Ấn Độ hôm 18/6 để yêu cầu được bảo vệ trước sự tấn công từ các bệnh nhân và người nhà.

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) cho biết trong hơn một năm qua, khoảng 400 vụ bạo hành bác sĩ đã xảy ra khắp Ấn Độ và cho rằng

Bác sĩ Rohan Krishnan nói: “Ở một đất nước mà người dân rất ý thức về nạn bạo hành bò, tại sao các bác sĩ lại bị bỏ mặc trên đường tới chết? Chính phủ có nhiều điều luật ở các bệnh viện về giải quyết chất thải, nguy cơ cháy nổ, nhưng không có hướng dẫn về số nhân viên an ninh cần thiết trong một bệnh viện”.

Trong bối cảnh làn sóng Covid-19 lần hai hoành hành, các bệnh viện quá tải không thể tiếp nhận toàn bộ bệnh nhân, nhiều bác sĩ Ấn Độ đã trở thành mục tiêu tấn công của bệnh nhân và người nhà. IMA yêu cầu chính phủ tăng cường an ninh trong các bệnh viện và tuyên bố đây là “vùng được bảo vệ”.

IMA cũng cho biết khoảng 80% bác sĩ ở Ấn Độ đang quá căng thẳng trong công việc, trong khi 75% bác sĩ từng trải qua một số hình thức bạo lực bằng lời nói hoặc thể xác.

Mặt khác, IMA cũng cho biết

IMA từng nhiều lần bày tỏ lo ngại khi số bác sĩ bỏ mạng vì đại dịch lần này tăng mạnh so với năm ngoái. Trong đợt bùng phát đầu tiên ở Ấn Độ, nước này ghi nhận tổng cộng 748 bác sĩ thiệt mạng vì Covid-19, nhưng làn sóng bùng phát lần hai mới diễn ra trong thời gian ngắn đã khiến hơn 730 bác sĩ thiệt mạng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 16/6 cảnh báo biến chủng Delta từ Ấn Độ đã xuất hiện tại hơn 80 quốc gia và tiếp tục đột biến khi lan rộng khắp toàn cầu.