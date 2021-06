Đan lại cầu dây treo 500 tuổi

Cộng đồng người Huinchiri ở vùng Cusco khôi phục cây cầu treo 500 tuổi bắc qua sông Apurimac bằng kỹ thuật đan dây truyền thống từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Cây cầu Q’swachaka là phương tiện kết nối các cộng đồng bị chia cắt bởi dòng sông Apurimac tại vùng Cusco, miền nam Peru hơn 500 năm qua. Tuy nhiên, nó trở nên hư hỏng trong thời gian dài do không được bảo dưỡng vì lệnh hạn chế ngăn Covid-19, cuối cùng bị sập hồi tháng 3.

Các thành viên những cộng đồng bị ảnh hưởng như người Huinchiri đã quyết định dựng lại cây cầu dài 30 thước theo phong cách truyền thống của người Incan bằng cách đan lại nó.

Nhóm công nhân chia làm hai tốp, làm việc từ hai đầu cầu, giữ thăng bằng trên những sợi dây chính khổng lồ bắc qua sông, vừa tiến về phía giữa cầu vừa bện những sợi dây nhỏ hơn làm lan can giữa thành cầu và mặt cầu.

Thống đốc vùng Cusco Jean Paul Benavente nói: “Năm ngoái, bởi ảnh hưởng của đại dịch, nó không được tu bổ. Đó là lý do cầu sập hồi đầu năm nay. Nhưng bây giờ, nó là câu trả lời cho đại dịch. Từ thẳm sâu trong bản sắc người Peru sinh sống tại dãy Andes, cây cầu này bắc qua lưu vực Apurimac và chúng tôi có thể nói với thế giới rằng chúng tôi sẽ dần dần tiến ra ngoài”.

Năm 2013, UNESCO công nhận kỹ thuật đan dây truyền thống dựng cầu Q’eswachaka là di sản văn hóa phi vật thể.

Benavente nói thêm: “Cây cầu là minh chứng lịch sử thời gian hơn 500 năm. Nó là cây cầu sống của người Incan, là một biểu tượng văn hóa”.