Những tốn kém cho việc điều trị một bệnh nhân nhiễm covid

Toronto: Theo những dữ kiện được viện tin tức y tế Canada, the Canadian Institute for Health Information, phổ biến hôm thứ năm ngày 9 tháng 9 thì chi phí tổng cộng để chữa trị một bệnh nhân bị nhiễm covid và phải nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Canada là $50,000, so với chi phí chữa trị một người bị cơn đau tim ( heart attack) là $8,400.

Theo tin của viện tin tức y tế Canada thì trung bình việc chữa trị một bệnh nhân bị covid, không phải nằm trong khu cấp cứu, là $23,000 cao gấp 4 lần chi phí chữa trị một người bị cúm và phải nằm bệnh viện.

Tuy nhiên số tiền $23,000 chi phí đó chưa kể tiền lương các bác sĩ.

Bản tường trình cũng cho thấy là một khi bệnh nhân bị covid mà phải vào khu chăm sóc đặc biệt, thì cứ 1 trong 4 người vào khu ICU là có 1 người chết.

Cũng theo bản tin của viện tin tức y tế thì những người bị covid trung bình phải nằm bệnh viện 21 ngày, lâu nhất so với những người bị các bệnh tật khác.