Một người có 3 trái tim

NHỊP ĐẬP CỦA TRÁI TIM THỨ NHẤT:

Tất cả mọi người chúng ta hiện đang sống, đang làm việc đều nhờ một

trái tim hoạt động trong cơ thể.

Nếu tim bị suy yếu thì tính mạng bị đe dọa hoặc ngừng đập thì ta sẽ chết.

Chúng ta hãy làm một con toán để biết trong cuộc đời chúng ta từ khi

sinh ra cho đến lúc nhắm mắt tim đã đập bao nhiêu lần thì sẽ thấy vô

cùng kinh khủng, từ đó chúng ta mới thấy thương trái tim chúng ta :

Trung bình 1 phút tim đập 72 nhịp.

Một giờ 60 phút: 72 x 60 = 4.320 nhịp.

Một ngày 24 giờ: 4.320 x 24 = 103.680 nhịp.

Một năm 365 ngày: 103.680 x 365 = 37.843.200 nhịp.

Trung bình con người sống 70 năm: 37.843.200 x 70 = 2649. 024.000 nhịp.

Tức là : 2 tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu hai mươi bốn ngàn nhịp đập

trong suốt 70 năm của đời người trong nhân gian.

Ôi chao ! thật là khủng khiếp.

Một trái tim nhỏ bé của mỗi người trong một cuộc đời lại đập liên tục

với số lần như thế.

Biết như thế để ta nên thương cho trái tim nhỏ bé ấy và nên cộng tác

giúp đỡ nó trong công việc tống máu đi nuôi cơ thể, đừng để nó bị suy

sớm mà nguy hiểm đến tính mạng.

TRÁI TIM THỨ 2 :

Chúng ta phải giúp đỡ cho trái tim thứ nhất của chúng ta bằng cách

chia công việc cho nó để nó đỡ phải gắng sức làm việc nhiều nếu không

thì chẳng bao lâu trái tim thứ nhất đó sẽ bị suy tức là chưa già đã

suy, tuổi thọ sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều.

Trái tim thứ 2 đó là gì ?

Đó chính là CƠ HOÀNH của chúng ta.

Nghe qua thì tất cả ai ai cũng lấy làm lạ và ngạc nhiên nhưng theo sự

phân tích của y khoa Tây Y sau đây chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề :

1/ Thở bụng dưới bằng cơ hoành là biện pháp tối ưu nhất giúp cho trái

tim thứ nhất đỡ mệt mỏi gắng sức tống máu đi nuôi cơ thề.

Khi hít vào thì phình bụng, cơ hoành hạ thấp xuống làm cho oxygen đến

tận cùng màng tim, cơ tim.

Trái tim thứ nhất chỉ cần giãn ra rất nhẹ cũng đủ lấy đầy đủ máu.

>

2/ Khi thở ra bụng hóp lại, cơ hoành bị đẩy lên trên tối đa ép các

mạch máu mạnh nhất giúp cho cơ tim co bóp không gắng sức cũng đủ tống

máu đi khắp cơ thể một cách thong thả nhẹ nhàng nhất.

Cơ tim không cần phải làm việc nhiều như khi thở ngực vì ở đây cơ

hoành phụ giúp cho sự co bóp trái tim thứ nhất.

Do đó cơ hoành là trợ lý đắc lực nhất cho tim.

3/ Nhờ những tác động đó mà cơ hoành đã chia bớt gánh nặng cho tim và

tim sẽ hoạt động bớt lại nên tim sẽ khỏe hơn và tránh được suy yếu

theo thời gian.

Vì thế mà cơ hoành được gọi là trái tim thứ 2.

4/ Thở bụng dưới cơ hoành cùng với tim giúp đưa oxygen đến khắp các cơ

quan nội tạng vùng bụng bên trong. Khi cơ hoành đưa lên hạ xuống theo

nhịp thở là một trạng thái massage đều đặn nội tạng và đưa máu đủ đến

gan, la lách, thận, ruột, bàng quang, tử cung, tiền liệt tuyến.v..v…

phòng ngừa bệnh ở các tạng này rất hiệu quả.

5/ Giúp chống lại bệnh nhiễm trùng của hệ tiết niệu như thận, bàng quang.

6/ Máu được đưa đầy đủ về vùng chậu như : tử cung, buồng trứng làm

giảm các triệu chứng tiền mãn kinh của phụ nữ.

>

7/ Phổi được co vô và nở ra tối đa, oxy đến phổi đầy đủ nhất nên ngừa

được bệnh phổi.

8/ Tiêu hóa : làm tăng chức năng của dạ dày, gan, la lách nhất là máu

đến đầy đủ dạ dày, la lách làm quá trình chuyển hóa thức ăn được dễ

dàng và thuận lợi.

9/ Điều hòa thần kinh thực vật do đó huyết áp ổn định.

10/ Khi thở bụng cơ hoành thì sẽ có tác dụng ức chế mọi tạp niệm ở

não, chống stress, chống đau, an thần do chất endorphin được tiết ra

từ não trong lúc thở bụng.

>

KẾT LUẬN :

Xuyên qua 10 đặc điểm chính đó , ta sẽ thấy cơ hoành xứng đáng là trái

tim thứ 2 của cơ thể, chia việc cho trái tim thứ nhất để cho tim khỏe

mãi không suy yếu.

Thật vậy ở những người tập luyện thở cơ hoành thì có các đặc điểm sau :

A – Sau một thời gian luyện tập thở cơ hoành, sắc khí của họ hồng hào

rõ nhất vì máu đến được tận cùng cac tế bào.

>

B – Nhịp đập của tim giảm lại chỉ còn 60-65 nhịp/phút.

C – Những nhát bóp của tim chắc chắn và mạnh mẽ có nghĩa là co và bóp

đúng chất lượng dù cơ tim không cố gắng.

>

D – Khoảng sau một năm dù trong lúc nghĩ ngơi , họ không còn thở ngực

nữa mà đã có phản xạ thở bụng hằng ngày tự nhiên một cách vô thức dù

không nghĩ đến thở bụng.

Đó là đích đến thành công nhất trong công việc san sẽ cho trái tim thứ

nhất khỏi bị quá tải và suy yếu.

Tóm lại, chúng ta nên thở bụng ngay từ bây giờ ở bất cứ tuổi nào.

Mỗi ngày nên để ra 5-10 phút luyện thở bụng thì sau một thời gian ta

sẽ có thở bụng vô thức như đã nói ở trên.

Vô lý 5-10 phút mỗi ngày không có hay sao???

Trừ khi chúng ta lười biếng mà thôi.

Tây Y đã đồng qui với Khí Công trong sự thở bụng để bảo vệ sức khỏe và

trái tim nhỏ bé của chúng ta và nên nhớ thở bụng là cứu cánh của khí

công nói riêng và y học phương Đông nói chung…

Chúc mọi người ngộ sớm và áp dụng dù ở bất cứ tuổi nào, có bệnh hoặc

không bệnh. Điều kỳ diệu s

> hành thở bụng.

> QUẢ TIM THỨ BA :

> Trong phần trên chúng ta đã bàn luận trái tim thứ 2 là gì, phần này

> chúng ta sẽ bàn luận trái tim thứ 3.

> Thật vậy khi chúng ta đang sống cứ nghĩ rằng ta chỉ có một trái tim mà

> thôi. Nếu nghĩ như vậy thì có ngày chưa già tim chúng ta sẽ suy yếu và

> hậu quả là tử vong do suy tim dần dần mà không biết.

>

> Chúng ta phải hiểu thật rõ trái tim thứ 2, thứ 3 là gì để từ đó giúp

> và cộng tác cho trái tim thứ nhất của chúng ta bớt làm việc và làm

> việc nhẹ nhàng, hiệu quả hơn trong một cuộc đời 70 năm liên tục với số

> nhịp đập là :

> 2649 tỉ 024 triệu nhịp trong 70 năm sống giữa trần gian

>

> Hãy thương xót nó, nếu không, có ngày nó sẽ suy yếu và không còn đập

> nữa và ta sẽ nhắm mắt lìa đời dù các cơ quan khác vẫn còn tốt, thật là

> đáng tiếc làm sao…

> TRÁI TIM THỨ 3 :

> Đó chính là lòng bàn chân.>

> Chắc các bạn ngạc nhiện lắm phải không? Xin từ từ đọc những lợi ích

> của nó về mặt đông tây y thì sẽ rõ.

>

> Về mặt Tây y:

1/ Lòng bàn chân là nơi có nhiều mạch máu, mao mạch ngoại biên nhất,

> có cả hàng ngàn mao mạch. Nếu máu ở đây được cung cấp tốt thì ta sẽ

> khỏe hơn và nếu lòng bàn chân được kích thích nhiều thì các mao mạch ở

> đó sẽ dãn nỡ, oxygen đến tận cùng tế bào đầy đủ nhất. Kết quả huyết áp

> sẽ hạ trong chừng mức sinh lý và máu ra ngoại biên nhiều hơn, bệnh tật

> ít có cơ hội phát triển. Nhất là trái tim đỡ phải tống máu tối đa vì

> các mao mạch lòng bàn chân dãn nỡ sẽ làm cho máu tự động đi ra ngoại

> biên hơn là cần lực tim co bóp mạnh đẩy máu đi đến đó.

>

> 2/ Hơn nữa lòng bàn chân ở một vị trí thấp nhất của cơ thể nên các

> mạch máu ở đây khi dãn nỡ thì sẽ tạo một lực hút mạnh kéo máu khắp

> châu thân đi xuống và ra ngoại biên rất đầy đủ mà không cần đến lực

> bóp nhiều của tim do đó có thể trợ lực cho tim một cách hữu hiệu. Tim

> không cần phải cố gắng mà chỉ cần những nhát bóp nhẹ nhàng cũng đưa

> máu ra ngoại biên, tim sẽ khỏe và bền vững với thời gian mà không suy

> yếu lúc tuổi chưa già hoặc tuổi đã già.

> 3/ Nếu để cho lòng bàn chân lạnh thì các mạch máu ở đó sẽ co lại càng

> làm cho oxy không ra đủ ngoại biên và tim phản ứng lại bằng cách tăng

> cường lực co bóp, lâu ngày sẽ làm tim yếu và suy. Thực hiện ngâm chân

> nước nóng trước khi đi ngủ ở một vài bài tập dưỡng sinh hay dùng máy

> sấy tóc sấy ấm lòng bàn chân.

Hay còn 1 cách khác nữa là bôi dầu nóng vào huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân, và đi vớ trước khi lên giường ngủ

bài sưu tầm trên mạng

