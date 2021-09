Nhà tỷ phú Bill Gates làm chủ hệ thống khách sạn Four Seasons.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 8 tháng 9, công ty đầu tư của nhà tỷ phú Bill Gates đã gia tăng số tiền đầu tư vào hệ thống khách sạn Four Seasons Hotels and Resorts và trở thành chủ nhân chính của hệ thống khách sạn này.

Công ty đầu tư Cascade Investment LLC của nhà tỷ phú Bill Gates bỏ thêm 2.21 tỷ Mỹ kim để gia tăng số cổ phiếu mua của hệ thống khách sạn này từ 47.5 phần trăm lên 71.25 phần trăm.

Người sáng lập và chủ tịch điều hành của hệ thống khách sạn này, ông Isadore Sharp chỉ còn giữ 5 phần trăm số cổ phiếu của hệ thống khách sạn này.

Trụ sở chính của hệ thống khách sạn Four Seasons ở thành phố Toronto và có 121 khách sạn và 46 cao ốc chúng cư cho mướn ở 47 quốc gia trên thế giới.