Những người Mỹ sẽ không được tiền thất nghiệp nếu không chủng ngừa

New York: Hoa Kỳ đang phải đối đầu với làn sóng đại dịch của loài virus biến thể delta và tuy là quốc gia có dư thừa nhiều thuốc chủng ngừa nhất trên thế giới.

Số người Mỹ đi chủng ngừa ngày một thưa thớt và Hoa Kỳ hiện đứng hàng thứ 45 trên thế giới về tỷ lệ cư dân được chủng ngừa covid.

Tính đến ngày thứ hai 27 tháng 9, có trên 686 ngàn người Mỹ chết vì covid, và cũng theo bản thống kê của trường đại học Johns Hopkins thì trung bình số người Mỹ chết trong 1 ngày vì covid trong tuần trước đã gia tăng 20 phần trăm.

Trong khi đó chính quyền tiểu bang New York loan báo là những cư dân trong tiểu bang, bị mất việc vì không chịu chủng ngừa covid, sẽ không được lãnh tiền thất nghiệp, trừ trường hợp những người này có giấy chứng nhận của bác sĩ là không thể chủng ngừa được vì có những bệnh gây ảnh hưởng đến việc chủng ngừa.

Ngoài ra bà thống đốc tiểu bang New York, Kathy Hochul cũng cho ban hành trường hợp khẩn cấp trong lãnh vực y tế để giới chức trong tiểu bang này có quyền mướn những y tá tốt nghiệp ở các tiểu bang khác mà chưa có bằng hành nghề ở tiểu bang New York, những y tà ngoại quốc, những y tá vừa mới ra trường và những y tá đã về hưu, để có đủ số lượng y tá cho các bệnh viện trong thời đại dịch.

Bà thống đốc tiểu bang New York cũng nói là những nhân viên y tế làm việc trong tiểu bang mà không chủng ngừa covid, sẽ bị cho nghỉ việc.