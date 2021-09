Mùa thu chưa về, mà mùa đông sẽ tới sớm?

Toronto: Có thể nào mà mùa thu chưa về ở tỉnh bang Ontario, nhưng đã có dấu hiệu là mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn mọi năm?

Theo bản tiên đoán “The Fall Forecast” vừa được công bố thì trong 3 tháng của mùa thu năm nay, thời gian đầu 1 tháng rưỡi thì thời tiết ấm áp, nhưng mùa đông sẽ về sớm vào những tuần cuối của mùa thu.

Canada là xứ lạnh và việc cư dân than phiền hàng năm về cái lạnh và tuyết là chuyện thường tình.

Trong bản tiên đoán “The Fall Forecast” tiến sĩ khí tượng học Doug Gillham nói là sẽ có những bão tuyết, những lạnh lẽo của mùa đông đến trước những ngày Halloween trong năm nay, so với thời tiết của 25 năm trước.

Ngày Halloween là ngày cuối tháng 10, trong khi gày đầu của mùa đông là ngày 23 tháng chạp.

Như thế nếu chúng ta tin vào những tiên đoán của các nhà khí tượng học trong bản tường trình ” The Fall Forecast” thì nên chuẩn bị đón mùa đông đến sớm bằng cách thay bánh xe tuyết, tune up xe, chuẩn bị mua thêm muối rải đường, xẻng xúc tuyết.. trong những tuần sắp đến?

Mùa đông đến sớm cũng có thể là do hậu quả của những thay đổi môi trường trong những năm qua?