NHỮNG CHÁU BÉ TỘI NGHIỆP

CHÁU BÉ 2 TUỔI RƠI TỪ TẦNG 9 XUỐNG ĐẤT TỬ VONG

Sự việc thương tâm xảy ra từ ngày 20/10 tại Bệnh viện Quốc tế Green, nhưng Sở Y tế Hải Phòng, công an và chính quyền Hải Phòng không nơi nào được bệnh viện này thông báo.

Mãi đến hôm 31/10, được giới báo chí hỏi, lãnh đạo BV Quốc tế Green mới cho biết, bệnh viện nhận trách nhiệm với Sở Y tế Hải Phòng, công an và chính quyền về việc chậm trễ báo cáo.

Theo ban lãnh đạo bệnh viện, nguyên nhân khiến cháu bé bị rơi từ tầng 9 xuống đất là do người mẹ đã tự ý di chuyển chiếc giường bệnh (có bánh xe) đến sát cửa sổ. Lúc chị không lưu ý, cháu bé đã trèo lên cửa sổ chưa có song sắt chắn an toàn nên rơi xuống đất, tử vong.( Xin quý bạn độc giả để ý, tất cả cửa sổ tại các tầng trong hình đính kèm đều thẳng tắp, không có song sắt, ngay người lớn rơi xuống cũng chết chứ không nói là trẻ con).

Ngày 18/10, cháu bé T.H.L. (sinh năm 2019, quê tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) được gia đình đưa lên TP Hải Phỏng nhập viện, thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán là cháu bị “dính thắng lưỡi”. (Chú thích: Ở phía trong của mặt dưới lưỡi có nhóm cơ trơn có tính đàn hồi, điều khiển và giới hạn hoạt động của lưỡi, gọi là nhóm cơ “thắng lưỡi”. Từ bẩm sinh, nếu nhóm cơ này bị dính. Khi lớn lên, lúc nói, âm thanh phát ra sẽ không bình thường, gọi là tật “dính lưỡi”. Ngày nay các bác sĩ giải phẫu và chữa việc này cũng không lấy gì làm khó.– ĐD).

Cháu bé được phẫu thuật sáng ngày 19/10, sức khỏe bình thường và được chuyển lên điều trị tại phòng 910, tầng 9 của bệnh viện để tiếp tục được theo dõi.

Ngày 20/10, điều dưỡng tiêm cho cháu T.H.L. theo chỉ định của BS và mọi việc diễn ra bình thường. Đến khoảng 16 giờ 50 chiều, mẹ của cháu bé là chị B.T.A hốt hoảng chạy ra khỏi phòng và kêu thất thanh: “Ối trời đất ơi, con tôi rơi xuống đất rồi!”.

Nhận được thông tin, các bộ phận liên quan của bệnh viện chạy ùa xuống dưới đất nhưng cháu bé đã tử vong.

Mọi việc đang được công an Hải Phòng điều tra, làm rõ.

TRẺ BỊ TIÊM NHẦM VACCINE COVID-19

Nghe người của trạm y tế nói bác sĩ tại trạm đã tiêm nhầm vaccine cho con gái hơn 2 tháng tuổi của mình, chị Bùi Thị Phương Nga, 21 tuổi, kinh hoàng, bủn rủn tay chân, khóc không ngừng suốt chặng đường đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Con gái chị Nga sinh ngày 01/9/2021, là một trong 18 trẻ nhỏ ở huyện Quốc Oai ngoại thành Hà Nội bị tiêm nhầm vaccine Covid-19. Sự việc xảy ra tại Trạm Y tế xã Yên Sơn huyện Quốc Oai TP Hà Nội ngày 3/11 khi nơi này tổ chức tiêm chủng để phòng chống các bệnh ho gà, uốn ván… cho các cháu từ 2 tới 6 tháng tuổi. Nhưng do sơ xuất, bác sĩ đã tiêm nhầm vaccine Pfizer cho 18 trẻ, trong đó có con chị Nga mới hơn 2 tháng tuổi.

Trạm Y tế xã Yên Sơn cách nhà chị Nga hơn 1 cây số. 8 giờ sáng hôm đó, theo lịch, chị bế con đến tiêm vaccine 5 trong 1 (phòng chống các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não, viêm phổi do vi khuẩn HIB và viêm gan B). Lúc đó có khoảng 40 người, gồm cả các bé và người nhà. Điểm tiêm chỉ có một bác sĩ phụ trách việc tiêm. (Thật ra đây là y sĩ, ngang với y tá nhưng có quyền khám bệnh, kê toa thuốc như một bác sĩ và thường làm trưởng trạm y tế tại các xã hoặc thị trấn. Dân chúng tôn lên, gọi là “bác sỉ” cho ông vừa lòng. Thời VNCH, y sĩ tức bác sĩ và tiếng này thường dùng để gọi bác sĩ quân y .- ĐD).

Nghe gọi tên, chị Nga bế con lại bàn tiêm. Bác sĩ lấy lọ vaccine từ trong thùng xốp, nói “Đây là vaccine 5 trong 1” rồi thực hiện các thao tác tiêm cho bé. “Tôi không nhìn rõ lọ thuốc, không suy nghĩ đến biến cố gì, một mực tin tưởng nên bác sĩ nói sao thì nghe vậy”, chị Nga cho biết. (Chú thích: Thuốc tiêm chủng để phòng ngừa các loại bệnh thường xảy ra với trẻ như ho gà, viêm màng não, viêm phổi ..vv.. cũng được gọi là “vaccine”. Cùng một thứ thuốc, phòng ngừa 5 loại bệnh thì được gọi là “vaccine 5 trong 1” , còn nếu thứ thuốc phòng ngừa 3 loại bệnh như các bệnh BCG chẳng hạn, được gọi là “vaccine 3 trong 1”. Bác sĩ không để ý, không coi tên thuốc, chích cho các bé vaccine Covid-١٩ thì ẩu tả quá. Nghề bác sĩ không được quyền cẩu thả như vậy vì đó là sinh mạng con người.- ĐD).

Sau 30 phút theo dõi, vì bé không có biểu hiện gì nên chị Nga đưa con về. 19 giờ, bé sốt, chị nghĩ đó là phản ứng thông thường sau tiêm vậy thôi. Nhưng vài tiếng sau, bé sốt lên hơn 39 độ C, co giật, trợn mắt, co quắp chân tay… “Gia đình tôi hoảng quá, muốn cấp cứu con gấp nên gọi bác sĩ ở trạm y tế xã đến nhà kiểm tra. Sau khi bác sĩ xoa bóp thì con tôi hết cơn co giật, đỡ sốt nên cũng yên tâm”, chị Nga kể.

Chiều hôm sau (04/11), chị bất ngờ vì thấy người của trạm y tế quay lại. Họ nói trạm đã tiêm nhầm cho con chị, song không nói rõ vaccine gì. Sau khi tìm hiểu các gia đình khác, mọi người hoảng loạn khi có thông tin loại tiêm nhầm là vaccine Covid-19. Cùng lúc, xe cấp cứu đến đưa hai mẹ con chị lên Bệnh viện Xanh Pôn (Saint Paul, Hà Nội họ viết như vậy.- ĐD) chung với một gia đình khác. “Lúc đó, cổ tôi nghẹn đắng, không nói được câu gì. Nhìn con nhợt nhạt, người nóng ran, tôi như ngồi trên đống lửa”, chị Nga nói.

Tương tự, chị Tạ Thị Thu (sống cùng địa bàn với chị Nga) thấy con ba tháng tuổi bú ít, sốt sau khi tiêm chủng ở trạm y tế xã, đã không nghĩ là bất thường. Nhưng đến 1 giờ sáng hôm sau bé khóc nhiều, quấy suốt đêm, sốt trên ٣٨ độ C, chị bắt đầu lo lắng. Chị nói: “Trưa hôm qua chủ tịch xã và y tế huyện đến nhà thông báo con tôi đã bị tiêm nhầm vaccine, xin lỗi về sự việc đó. Cả nhà tôi hoảng quá, vội đưa con lên bệnh viện vì tính mạng con là quan trọng nhất, mọi chuyện khác giải quyết sau”, chị Thu cho biết.

Cũng có con là nạn nhân của việc tiêm nhầm, chị Bùi Thị Hiếu đang rất lo lắng cho sức khỏe của con trai, cho biết “Không thể tin chuyện này có thể xảy ra”. Trước đó, chị đưa con đến trạm y tế xã tiêm mũi 3 theo lịch. Trạm y tế lúc đó không chỉ tiêm vaccine 5 trong 1 mà còn vaccine khác như lao, viêm gan B. Về nhà bé sốt và quấy mệt sang tận hôm sau.

Nhập viện Xanh Pôn, 18 bé được các bác sĩ kiểm tra toàn bộ. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã tới thăm các cháu, chỉ đạo chuyên gia hỗ trợ tối đa chăm sóc và điều trị cho các bé.

Theo Sở Y tế Hà Nội, sức khỏe các bé ổn định, một số có biểu hiện sốt, sưng đỏ chỗ tiêm, là những phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp sốc phản vệ. Sở đã tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước và chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và UNICEF.

(Chú thích: sốc phản vệ là phản ứng của cơ thể khi gặp chất lạ. Ví dụ trước đây khi chích penicillin-V để trị một số bệnh như nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm trùng tuyến sinh dục, viêm tai giữa..vv..có người chích không sao nhưng cũng có người bị sốc phản vệ: sùi bọt mép, mắt trợn ngược, tụt huyết áp, tức thở, tim ngừng đập, v.v.., hết sức nguy hiểm, bác sĩ phải thử phản ứng của cơ thể bệnh nhân trước khi chích. Đối với các cháu còn quá nhỏ, vaccine Covid-19 có thể là một chất lạ.- ĐD).

Thông tin từ bệnh viện cho biết các cháu “ổn định sức khỏe” nhưng vẫn phải theo dõi tích cực tại Trung tâm kỹ thuật cao. Trong khi đó, chị Nga cho biết, con gái mình phải chuyển xuống phòng cấp cứu do có kết quả xét nghiệm bị nhiễm khuẩn, phải tiêm kháng sinh. Hiện, chỉ có hai mẹ con ở trong phòng cấp cứu. Bé phải truyền nước, xung quanh máy móc chằng chịt. Bác sĩ cho biết phải nằm lại điều trị từ 7 đến 10 ngày. Bé đang sốt nhẹ 37,9 độ C.

“Các bác sĩ nói sức khỏe con đỡ hơn rồi nhưng tôi rất sợ. Nó còn bé quá mà phải dùng kháng sinh, rồi vaccine Covid-19 có để lại di chứng gì không, con tôi bị ảnh hưởng thế nào… không ai trả lời được”, chị Nga nói, giọng nghèn nghẹn.

Sáng 5/11, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Hà Nội khẩn cấp xác minh, tìm nguyên nhân dẫn tới sai sót tiêm nhầm vaccine Covid-19 cho trẻ. Toàn bộ công tác tiêm chủng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển và sử dụng vaccine nói chung, vaccine Covid-19 nói riêng, phải rà soát lại.

Huyện Quốc Oai đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã Yên Sơn đình chỉ nhóm tiêm gồm 4 nhân viên, rà soát quy trình tiêm chủng cho trẻ em. Bác sĩ trực tiếp tiêm cho các bé đã bị đình chỉ công tác để xem xét trách nhiệm.

BÉ 2 THÁNG TUỔI TỬ VONG SAU TIÊM VACCINE 5 TRONG 1

Bà Mai Lan Hương, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, chiều 12/10/2021 bệnh viện tiếp nhận hai cháu bé, gồm một bé trai 6 tháng tuổi và một bé gái 2 tháng tuổi. Hai cháu tiêm vaccine 5 trong 1 tại Trạm Y tế xã Chiềng Xôm, sau đó xuất hiện các biểu hiện sốc phản vệ.

Bé gái 2 tháng tuổi tím tái, li bì, có những cơn ngừng tim, ngừng thở. Bé trai 6 tháng tuổi tình trạng nhẹ hơn, da xanh tái, thở nhanh.

Ngay lập tức, các bác sĩ hồi sức tích cực, chống sốc phản vệ theo phác đồ. Tuy nhiên, bé gái tử vong. Bé trai qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định, đang được theo dõi tiếp.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây việc xảy ra cho các cháu.

Có 25 bé cùng được tiêm vaccine 5 trong 1 tại Trạm y tế xã Chiềng Xôm sáng 12/10, trong đó hai bé gặp sự việc đáng tiếc.

ĐOÀN DỰ

