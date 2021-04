NHỮNG CÂU CHUYỆN TRÉO NGOE

Phiên tòa từ tình yêu

bồng bột trẻ con

Có lẽ chính những tin nhắn tình cảm qua lại trên mạng xã hội tựa như chất xúc tác đã biến những câu chuyện tình yêu trong không gian ảo thành sự thực.

Mẹ nạn nhân giọng đượm buồn, nói: “Cả nhà tôi không ai biết hai đứa nó quen nhau. Trong đám bạn bè nó lâu nay cũng không thấy cậu ấy đi cùng. Tụi nó kết bạn trên mạng rồi nhắn tin qua lại, ai ngờ lại xảy ra chuyện đó”.

Tình yêu trên mạng

Sân tòa hôm ấy có nắng ấm áp của tiết trời cuối năm, nhưng có lẽ không đủ làm dịu bớt nỗi buồn trong lòng chị L., khi đứa con gái duy nhất mới 12 tuổi của chị là người bị hại trong vụ án hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 2-2019, Trần Công H. và cô bé Nguyễn Thị N. (12 tuổi, cùng ngụ tại TP Cần Thơ) quen biết và kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên nhắn tin và trò chuyện với nhau qua Facebook, rồi dần phát sinh tình cảm nam nữ.

Trần Công H. nhiều lần hẹn hò và dẫn cô bé N. đi chơi. Tháng 5-2020, sau khi đi chơi, H. dẫn cô bé N. về nhà mình rồi quan hệ tình dục. Khoảng 2 tháng sau, chị L. (mẹ cô bé N.) biết con gái mình có thai nên trình báo công an. Sau đó, H. đến cơ quan công an đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y (thuộc Sở Y tế TP Cần Thơ) về độ tuổi thì tại thời điểm phạm tội, H chưa đủ 18 tuổi và cô bé N chưa đủ 13 tuổi. Theo pháp luật tại VN hiện nay, người ăn nằm với trẻ dưới 13 tuổi sẽ mắc tội “hiếp dâm”, ăn nằm với trẻ dưới 16 tuổi, mắc tội “giao cấu với trẻ vị thành niên”, còn ăn nằm với người dưới 18 tuổi, mắc tội dụ dỗ và giao cấu với người chưa đủ 18 tuổi. Nói chung, “đối phương” càng ít tuổi bao nhiêu thì tội của người ăn nằm càng nặng bấy nhiêu. Ngay cả trường hợp chồng trên 18 tuổi, vợ dưới 18 tuổi, có cưới hỏi đàng hoàng nhưng nếu bị tố cáo thì chồng vẫn bị tù như thường, ít nhất là 2 năm. Nếu cả hai vợ chồng đểu dưới 18 tuổi thì chồng sẽ bị xử phạt hành chánh (tức phạt tiền) và bị đưa vào nhà giáo dưỡng để giáo dục cho đến khi đủ 18 tuổi sẻ được thả.

Nước mắt người mẹ

Phiên tòa được xử kín. Tiếng chuông vang lên báo hiệu phiên tòa xét xử vụ án “hiếp dâm” trẻ em dưới 13 tuổi bắt đầu.

Phòng xử trở nên lạnh lẽo, phía bên trái hai mẹ con chị L. ngồi ở hàng ghế người bị hại. Chị L. ngồi sát vào cô con gái bé bỏng, hai tay cứ nắm hai đôi bàn tay con gái mình như an ủi nó. Thỉnh thoảng chị lại chậm nước mắt và hai mẹ con cùng khóc. Chị L. dự phiên tòa với tư cách là người giám hộ của con.

Sau gần nửa ngày xét xử, Trần Công H. bị tòa tuyên án 8 năm tù về tội “hiếp dâm” người dưới 13 tuổi.

Tòa tuyên án xong, cả phòng xử lặng ngắt, chỉ nghe tiếng chiếc còng số 8 khóa tay bị cáo với tiếng lách cách nho nhỏ. Khi bị cáo Trần Công H. bị dẫn ra xe về trại giam, lúc này người ta mới nghe thấy những tiếng khóc, trong đó có tiếng khóc nức nở của cô bé N.

Chị L. kể rằng lúc trước chị thấy con bé trễ kinh hai kỳ liền nên nghi ngờ, đi mua que thử thai về thử mới biết con có mang. Đưa con đi khám thì bác sĩ nói cháu đã có thai 2 tháng.

“Nghe tin đó tui bị sốc dữ lắm, vì hàng ngày hai má con vẫn gần gũi nhau, không hề nghe nó nói chuyện là quen biết hay yêu cậu trai nào cả. Dù không muốn nhưng chúng tôi vẫn phải bỏ cái thai trong bụng của cháu” – chị trầm giọng.

Vợ chồng chị L. chỉ có một đứa con, rất cưng chiều nên từ khi xảy ra câu chuyện, chồng chị buồn lắm, luôn nín thinh, hễ nói thì hay gắt gỏng và đổ tội cho chị không biết dạy con

“Hàng ngày tui buôn bán ngoài chợ, cháu N. lúc rảnh cũng hay ra bán phụ với mẹ. Từ ngày cháu bỏ cái thai, thỉnh thoảng tui cũng nghỉ bán một hai bữa, ở nhà chăm sóc và an ủi con chớ nó cứ khóc hoài hà, không chịu ăn uống gì vì tội nghiệp cho thằng kia. Nó cũng thương thằng kia thiệt tình. Tui sợ nó nghĩ quẩn rồi tự tử nên cứ theo sát nó, không dám để nó ở nhà một mình” – người mẹ mắt đỏ hoe, vừa nói vừa kéo vạt áo lên lau nước mắt.

Bồng bột

Đọc qua bản cáo trạng, chân dung bị cáo H. dần hiện ra. Cạnh đó, sự ngây thơ, non nớt của nạn nhân mới 12 tuổi đầu cũng dần rõ nét.

Khi phiên tòa đã kết thúc, N khóc và kể với giọng đứt quãng rằng H và em kết bạn trên Facebook rồi nhắn tin qua lại làm quen, được khoảng 4-5 tháng gì đó thì phát sinh tình cảm. H đi làm mướn ở trên Sài Gòn, lâu lâu về Cần Thơ một lần.

“Mỗi lần về, ảnh hẹn và chở em đi chơi chỗ này chỗ kia, nói chung là rất vui. Em cũng không biết như vậy có phải là yêu nhau không nữa. Chuyện quen H em không nói cho cha mẹ biết…”, N nhớ lại.

Từ hồi xảy ra sự việc, N cũng nghỉ học luôn vì không còn tinh thần để đến trường. Một phiên tòa không thù oán, không uất ức mà chỉ có những giọt nước mắt đau lòng. Nước mắt thương con của phía bị hại và nước mắt đau đớn của phía bị cáo. Thế nên phía gia đình chị L. cũng có đơn xin giảm án cho H để H sớm được ra tù, làm lại cuộc đời.

Tuổi trẻ bồng bột, thiếu hiểu biết để rồi phải nhận thiệt thòi cho những việc mình đã gây ra. Mới đây, bị cáo N.Q.T. (16 tuổi, cư ngụ tại huyện Phong Điền TP Cần Thơ) bị TAND Cần Thơ tuyên phạt 7 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 13 tuổi”. Tập hồ sơ dày cho biết, khoảng tháng 1-2020, T làm quen với cháu N.K.V. (11 tuổi) qua mạng Zalo. Vài tháng sau, cả hai phát sinh tình cảm yêu đương. Trong một lần đi chơi, T rủ V về nhà mình ngủ qua đêm. Lợi dụng sự bồng bột, ngây thơ của cô bé V, T đã quan hệ tình dục với cô bé 2 lần. Sự việc được gia đình bé V trình báo công an. Vậy là một thiếu niên 16 tuổi vào tù và một cô bé 11 tuổi mắc cỡ với bạn bè, không dám đi học. Câu chuyện lan truyền khắp xóm làng, các phụ huynh thường lấy việc này ra để răn dạy con cái, nhất là các gia đình có những thanh thiếu niên mới lớn.

Mẹ sai lầm,

con gái lênh đênh

Hai chị em sinh đôi, chỉ mới 14 tuổi. Với suy nghĩ muốn giúp cha mẹ vượt qua cảnh nghèo, cộng thêm những lời cám dỗ đường mật của các “bà mai” để rồi người mẹ tham tiền cũng đồng ý. Hai cô bé bị bán sang Trung Quốc với giá 20 vạn nhân dân tệ (tương đương với 660 triệu đổng Việt Nam) và bà mẹ nhận đước 140 triệu đồng (khoảng 6.000 đô la Mỹ). Hai cô con gái 14 tuổi rất xinh xắn bán được 6.000 đô la, tội nghiệp các cháu.

Vụ án mua bán người vị thành niên được đưa ra xét xử công khai, khiến nhiều người dự phiên xử nao lòng. Các bị cáo chịu mức án tương xứng với hành vi phạm tội của họ, nhưng cuộc đời của hai chị em cô bé N và Y trong vụ án này sẽ lấy gì bù đắp?

Lấy chồng “ngoại”

Theo cáo trạng, tháng 11-2017, 4 người: Bùi Thúy Thu, Nguyễn Thị An Khương, Dương Minh Hùng và Tạ Xuyên (người Trung Quốc) tổ chức đường dây đưa phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc “gả chồng”, ăn tiền hoa hồng.

Theo đó, Bùi Thúy Thu và Nguyễn Thị An Khương có nhiệm vụ tìm kiếm phụ nữ có nhu cầu sang Trung Quốc “lấy chồng”; Dương Minh Hùng làm người tổ chức đưa các phụ nữ sang Trung Quốc; còn Tạ Xuyên có vai trò tìm những người đàn ông Trung Quốc đang có nhu cầu lấy vợ.

Tháng 1-2018, qua giới thiệu của Thu và Hùng, An Khương và Tạ Xuyên về Việt Nam để dẫn hai cô bé Trần Thị Hải N và Trần Thị Hải Y (song sinh năm 2003, quê quán tại quận Thốt Nốt, Cần Thơ) sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh.

Tại Trung Quốc, Tạ Xuyên đã bán hai chị em cô bé N và Y cho hai người đàn ông không rõ lai lịch, thu của mỗi người 10 vạn nhân dân tệ (tương đương 330 triệu đồng VN). Phi vụ thành công, Bùi Thúy Thu được nhận 238 triệu đồng. sẽ chia với Hùng , bà H (mẹ của hai cô bé) nhận được 140 triệu đồng.

Sống ở Trung Quốc được hơn một năm thì hai hai cô bé N và Y nhớ nhà đòi về Việt Nam. Tháng 2-2019, An Khương bí mật hướng dẫn cô bé N trốn về Việt Nam, còn cô bé Y bị nhà chồng khám ra, không trốn được.

Tháng 5-2019, An Khương cũng về nước. Lúc này, khi An Khương về nhà, bà H (mẹ cô bé N) làm đơn tố cáo Bùi Thúy Thu, An Khương và đồng bọn đã dụ dỗ con mình bán sang Trung Quốc. Theo kết luận giám định, thời điểm cô bé N sang Trung Quốc thì cô bé chỉ mới 14 tuổi.

TAND Cần Thơ xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Thúy Thu 10 năm tù, Nguyễn Thị An Khương 12 năm tù (hai người này cùng ngụ tại huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ, An Khương thường đi đi về về giữa TQ và VN để “kiếm mối”) và Dương Minh Hùng (ngụ tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 16 năm tù.

Phận đời lỡ dở

Những ngày đầu tháng 10-2020, dự các phiên xử tại TAND TP Cần Thơ, cô bé N luôn luôn ngồi sát vào mẹ. Hai mẹ con dường như không rời nhau từ đầu cho đến khi kết thúc phiên xử. Có lẽ ngay cả chính cô bé cũng không ngờ mình lại là nạn nhân trong đường dây mua bán trẻ em trá hình bằng cách mai mối lấy “chồng ngoại” như vậy.

Cô bé N dáng người nhỏ nhắn, rất xinh xắn. Cô thánh thật thuật lại trước tòa: “Con nghỉ học lâu rồi. Thấy nhà nghèo, ba má thiếu nợ người ta nên hai chị em con chịu lấy chồng Trung Quốc để có tiền giúp cha mẹ. Qua bển, hai chị em con và ba chị khác nữa cùng đi với tụi con ở tạm tại nhà của chị An Khương. Sau đó mấy ngày, tụi con được đưa đi cho người ta xem mắt. Có tới mấy chục người đàn ông Trung Quốc tới coi tụi con để chọn lựa. Cuối cùng, con về làm vợ một người đàn ông lớn hơn con cỡ hai chục tuổi, còn em Y cũng được một người đàn ông khác chọn lụa…”.

N kể tiếp rằng cuộc “hôn nhân” do tiền bạc đó làm cháu rất sợ hãi vì cháu còn nhỏ, không biết tiếng Trung Quốc nên không yêu thương được người “chồng” mập ú, xấu xí, ế vợ người Trung Quốc.

Hôn nhân kéo dài được khoảng hơn một năm. Mỗi khi bị “chồng” đòi hỏi việc tình dục – mà hắn luôn luôn đòi hỏi – cô bé vô cùng sợ vì đau không sao chịu nổi. Hơn nữa cô lại nhớ má, nhớ nhà nên cố gắng liên lạc với chị An Khương, năn nỉ chị chỉ dẫn cho mình trốn về Việt Nam. “Ở bển họ ăn uống kỳ lắm. Ví dụ cái gì họ cũng ăn với xí mụi, vừa chua dôn dốt vừa mặn chát em ăn không nổi. Thời tiết lại khó chịu, em không ngủ được nên thân hình ốm o và hay bị bịnh. Chị Khương sợ em chết ở bển, má em sẽ đòi bồi thường nên chị bí mật cho em chút tiền đi đường rồi chỉ cách cho em trốn về Việt Nam”. Phóng viên hỏi: “Thế còn em Y?”. “Dạ thưa em không liên lạc được. Chị An Khương em Y cũng muốn trốn nhưng người chồng bị liệt một chân, ở nhà tối ngày bán hàng, canh giữ dữ lắm Y nên trốn không nổi”.

Hai chị em N sinh đôi năm 2003, như vậy năm nay 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhưng với sự sai lầm của bà mẹ, một cô tiếp tục trôi giạt ở bên Trung Quốc với người chồng suốt ngày bán hàng bị liệt một chân mặc dầu cô rất xinh đẹp; một cô đã trở về được Việt Nam song với tiếng tăm bị bán ra nước ngoài làm vợ người ta như thế, cũng khó có cậu thanh niên nào muốn đến với cô. Còn về phần bà H, mọi người cho rằng bà vừa tham lam lại vừa tráo trở, lúc cần tiền thì bán hai đứa con gái mới 14 tuổi đầu dễ dang như trở bàn tay, sau đó tố cáo bọn chúng cũng dễ như thế. Lời chê bai này cũng có phần đúng.

Đoàn Dự (ghi chép)