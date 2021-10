Nhóm ABBA trở lại sau 40 năm

Những người ái mộ vui mừng đón nhận sự trở lại của ABBA. Nhóm nhạc Thụy Điển vừa cho ra mắt ca khúc “Just a Notion”. Đây là ca khúc thứ 3 được nhóm giới thiệu tới khán giả, trích từ album sắp ra mắt mang tên “Voyage”. Trước đó, ABBA đã giới thiệu hai ca khúc là “I Still Have Faith In You” và “Don”t Shut Me Down”.

Ca khúc “Just a Notion” từng được nhóm thu âm hồi năm 1978, nhưng sau cùng bị loại ra khỏi album thứ 6 của nhóm – album “Voulez-Vous”.

“Just a Notion” sử dụng phần giọng hát đã được thu hồi thập niên 1970 của nhóm ABBA và phối thêm giai điệu của các loại nhạc cụ.

Thành viên Björn Ulvaeus của nhóm chia sẻ về ca khúc này: “Đây là một bài hát vui tươi hài hước, hy vọng nó sẽ giúp bạn vui hơn trong những lúc cảm thấy mọi thứ u ám”.

Album “Voyage” sẽ được cho ra mắt vào tháng 11 tới đây, sau đó, những sự kiện âm nhạc quảng cáo cho album này sẽ diễn ra vào năm 2022. Dù vậy, các thành viên trong ban nhạc sẽ không xuất hiện trên sân khấu mà sẽ dùng hình ảnh của họ thời trẻ – những hình ảnh vốn thân thuộc với công chúng – để chiếu lên sân khấu.

Phía sau hậu trường, các thành viên của ABBA – nay đều đã trên 70 – sẽ mặc những bộ đồ đặc biệt ghi nhận chuyển động cơ thể của họ, để “phản chiếu” lên chuyển động của các nhân vật ảo xuất hiện trên sân khấu.

Thời điểm ra mắt album “Voyage” sẽ đánh dấu tròn 40 năm sau khi những ca khúc có phần cay đắng được sáng tác và đưa vào album cuối cùng của nhóm – “The Visitors” (1981). Lúc ấy, cả hai cặp trong nhóm đều đang nếm trải những dư vị đắng cay của việc ly hôn.

Giờ đây, sau 40 năm, họ trở lại, tái hợp trong hoạt động biểu diễn và quảng cáo cho album mới – “Voyage” với tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Hiện tại, 3 ca khúc trong album đã được tung ra để khán giả có thể có những hình dung về phong cách âm nhạc của ABBA lúc này.

Các thành viên của nhóm – Benny Andersson (74 tuổi), Agnetha Fältskog (71 tuổi), Anni-Frid Lyngstad (75 tuổi), và Björn Ulvaeus (76 tuổi) – cũng đã tuyên bố về đêm nhạc mở màn cho chuỗi lưu diễn của nhóm, sự kiện này sẽ diễn ra tại London, Anh, vào tháng 5/2022.

Được biết, công ty chuyên về hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh do đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood – George Lucas thành lập chính là đơn vị đứng sau yểm trợ về phương diện kỹ thuật cho loạt chương trình của ABBA tới đây.

Sự tái hợp lần này đưa hai cặp nghệ sĩ từng một thời là vợ chồng quay trở lại biểu diễn cùng nhau trên sân khấu. Lyngstad và Andersson đính hôn hồi năm 1971, cùng năm đó, Fältskog và Ulvaeus kết hôn, nhưng trước năm 1981, cả hai cặp đều ly hôn.

Thành viên Ulvaeus chia sẻ rằng giờ đây, họ vẫn là những người bạn tốt, chân thành của nhau, được hợp tác trở lại khiến mỗi người đều thấy vui vẻ và chờ đợi. Về lý do khiến nhóm quyết định tái hợp khi tuổi đều đã gần 80, thành viên Ulvaeus trả lời vừa hài hước vừa chân thành: “Chúng tôi muốn làm được điều gì đó trước khi qua đời”.