Nhân viên y tế tống tiền bệnh nhân

Người đăng bài trên facebook cho biết em trai bị cách ly tập trung tại trường THCS Minh Đức, huyện Việt Yên và xuất hiện các dấu hiệu nhiễm SARS-CoV-2. Được giới thiệu, người nhà bệnh nhân đã liên hệ với một nữ nhân viên y tế nhưng bị người này yêu cầu nộp 12 triệu đồng nếu muốn em trai được đưa đi điều trị ở nơi sạch sẽ, điều kiện tốt và trong thời gian sớm nhất. Người nhà bệnh nhân sau đó đã đi tìm hiểu và phát hiện việc phải nộp tiền là không có trong quy định nên đăng bài tố cáo lên mạng xã hội.

Nhân viên y tế “vòi tiền” người nhà bệnh nhân SARS-CoV-2

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã điều tra tin này.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền tin người nhà một bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tố giác 1 nhân viên y tế tên Ngô thị Thanh Tân ở trạm Y tế xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên) đang làm việc tại một khu cách ly tập trung ở huyện. Bà Tân yêu cầu người nhà đưa tiền để bệnh nhân được đưa đi điều trị, đưa ra nhiều mức giá khác nhau và gợi ý người nhà bệnh nhân nên nộp 12 triệu đồng để được chữa trị ở điều kiện tốt.

Bệnh nhân mắc SARS-CoV-2 được điều trị miễn phí. Vì thế thật ra bà Tân vòi tiền. chứ cũng không có quyền để quyết định hay tác động đến việc chữa bệnh nhân Covid-19 tại địa phương.

Sau đây là nội dung bài viết của người nhà bệnh nhân tung lên mạng.

“Tôi viết lên đây một câu chuyện chắc ai đó sẽ nói mình ngu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi ngu cũng được phải viết lên cả xã hội mới được. Chả là cách đây 4 ngày, em tôi đang cách ly tập trung ở trường THCS Minh Đức Việt Yên có điện về và nói giờ nó rất mệt, không ăn được, ho lắm, mồm thì mất vị giác. Nói được mấy câu kêu mệt lắm không nói nữa làm gia đình tôi rất lo lắng, chị tôi báo có quen đứa bạn làm ở dưới đó, chị nhờ nó xem thế nào. Thế là chị tôi đã nhờ nó sau một hồi nói chuyện. Bà ta đã có kết quả báo gia đình là em tôi từ hôm chuyển sang đây đã dương tính rồi chỉ chờ để chuyển đi thôi. (Từ lúc em tôi chuyển sang khu cách ly đã được tuần lễ). Bà ta báo gia đình tôi chuyển tiền xuống ngay để còn được đưa đi điều trị kịp thời. Bà ta nói 4 mức tiền để gia đình tham khảo, còn nói gia đình nên chuyển mức 12 triệu để em nó được ở nơi sạch sẽ điều kiện đầy đủ hơn. Gia đình tôi lúc đó cũng không nghĩ hơn được gì, quyết định sáng hôm sau sẽ chuyển cho. Đây không phải là số tiền nhỏ nhưng trước khi chuyển tôi cũng điện thoại hỏi gia đình của những trường hợp f0 xem họ điều trị thì hêt bao nhiêu tiền. Họ trả lời tôi là tất cả các trường hợp f0 đều điều trị miễn phí. Thế tôi mới nghĩ mình bị lừa nên tôi quyết định không chuyển cho bà ta xu nào nữa. Sáng hôm đó có người gọi báo em tôi là có quyết định được đi điều trị rồi nhưng đến tối vẫn không thấy gì. Tôi mới gọi cho bà ta nói sao em của em vẫn chưa được đi thì bà ta nói: đáng lẽ nó được đi rồi nhưng chỉ vì mày lươn lẹo quá nên tao đã cho thằng khác đi rồi. Nghe xong tôi rất tức nhưng không làm gì được. Và đã nhờ chú làm ở Trung tâm y tế dự phòng tỉnh xin cho em cháu được tes lại, sợ người ta trả thù cá nhân. Ngay ngày hôm đó chú đã cho người sang tes nhanh và có kết quả vẫn âm tính. Gia đình tôi rất vui nhưng vẫn không hết tức con mụ kia nên tôi viết lên đây cho cả xã hội biết và tránh…

Tỉnh Bắc Giang đã phạt nữ nhân viên y tế này 7,5 triệu đồng nhưng chưa bị đình chỉ công việc vì thiếu người chống dịch

Thật là đủ kiểu làm tiền khi bị đại dịch COVID19, từ nâng giá thiết bị y tế, đến quyên góp trong khu cách ly, nay lại phải đưa tiền để được cách ly ở điều kiện tốt hơn. Không biết còn thứ làm tiền nào nữa.

‘Làm xiếc’ đấu thầu, “móc túi” người bệnh gây thiệt hại 14,2 tỉ

Năm 2018, khi tổ chức đấu thầu Mua Thủy tinh thể nhân tạo, lãnh đạo Bệnh viện Mắt Thành phô đã không mua các mặt hàng Thủy tinh thể có giá thấp nhất, mả lại mua các mặt hàng tương đương với giá cao hơn gồm: Thủy tinh thể nhân tạo CT Asphina 509M với giá 3,1 triệu đồng/cái; Thủy tinh thể nhân tạo CT Asphina 509MP với giá 3,6 triệu đồng/cái; Thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 601PY với giá 3,4 triệu đồng/cái; Thủy tinh thể nhân tạo CT Lucia 201P với giá hơn 2,9 triệu đồng/cái.

Giám đốc bệnh viện Nguyễn Minh Khải đã chỉ đạo một số bác sĩ thành viên hội đồng đánh giá hàng mẫu, định hướng làm sai lệch kết quả xét thầu để loại bỏ sản phẩm đạt yêu cầu của nhà thầu Công ty Codupha.

Mặc dù biết các mặt hàng của các nhà thầu Công ty Codupha, Công ty Tâm Hợp, Công ty Hào Tín tương đương nhau nhưng ông Khải vẫn ra lệnh thuộc cấp lấy các tiêu chí không được quy định trong hồ sơ mời thầu để đánh giá “không đạt” cho các mặt hàng của Công ty Codupha. Đồng thời có nhiều sai phạm “làm xiếc” khác để hai công ty khác trúng thầu.

Do Bệnh viện Mắt lựa chọn mặt hàng thủy tinh thể có giá cao như vậy dẫn đến Bảo hiểm y tế và người bệnh phải trả phần chênh lệch cao, gây thiệt hại hơn 14 tỉ đồng, trong đó thiệt hại cho Quỹ Bảo hiểm y tế hơn 5,2 tỉ đồng, người bệnh có bảo hiểm y tế hơn 7,1 tỉ đồng, người bệnh không có bảo hiểm y tế 1,8 tỉ đồng.

Bốn người đã bị khởi tố, bắt tạm giam là: Nguyễn Minh Khải, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt; Võ Thị Chinh Nga, nguyên phó giám đốc; Phí Duy Tiến, nguyên phó Giám đốc; Nguyễn Quốc Toản, nguyên trưởng khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức thuộc Bệnh viện Mắt.

Ông Nguyễn Minh Khải sinh năm 1972, quê Bạc Liêu, là bác sĩ chuyên khoa II. Trước khi được cử làm giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố vào ngày 5-9-2017 thay PGS.TS Trần Anh Tuấn hết nhiệm kỳ, ông là phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; trưởng khoa mắt, bác sĩ điều trị tại khoa mắt bán công kỹ thuật cao Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Khải đã bị phản ánh về việc không đủ tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn. Bên cạnh các gói thầu về thiết bị y tế, trong đó gói thầu về thủy tinh thể nhân tạo tại Bệnh viện Mắt gây ồn ào, ông cho thấy đã “ưu ái” cho một số công ty trong đấu thầu.

Có một thực tế là bệnh nhân vào viện không được trả giá bất kỳ dịch vụ nào. Một thực tế khác là các loại vật tư y tế, thuốc men do bệnh viện đấu thầu luôn cao hơn thị trường. Bệnh viện luôn trả lời rằng thuốc ở bệnh viện chất lượng hơn nên giá cao hơn dù sản phẩm chung 1 hãng sản xuất

Hơn 1.000 tỉ để ngoài sổ sách

Đây là bệnh viện nhiều tai tiếng từ thời giám đốc tiền nhiệm. Cách đây mấy năm, Bệnh viện Mắt đã tự ý liên kết và thuê 13 thiết bị y tế của đơn vị ngoài mà không xin ý kiến Sở Y tế. Giá thuê cao và thiết bị thuê mà không sử dụng được gây thất thoát gần 241 triệu đồng

Ngoài ra, bệnh viện còn mua hơn 3 tỉ đồng tiền thuốc mà không có ý kiến của Sở Y tế; nhập các lô thuốc không đảm bảo hạn sử dụng dẫn đến 79 lọ Lucentis và Avastin trị giá gần 1 tỉ đồng bị ảnh hưởng chất lượng.



Điều đáng nói là riêng khoa Khám và điều trị theo yêu cầu đã thu tới hơn 1.000 tỉ đồng. Chi cho hoạt động và nộp thuế gần 725 tỷ đồng. Thế nhưng, các khoản thu chi này không được BV đưa vào sổ sách kế toán và báo cáo tài chính hàng năm, cũng như không báo cáo cho Sở Y tế và Sở Tài chính. Nghiêm trọng hơn, số tiền còn lại hơn 290 tỷ đồng lại được BV chuyển vào ngân hàng.

Viện phí lâu nay luôn là gánh nặng của người dân và bệnh nhân. Thế nhưng, Bệnh viện Mắt lại cố tình thu tiền phẫu thuật Lasik vượt so với quy định, khiến khoản tiền thu hồi lên đến 8,2 tỉ đồng.

Khoản tiền “khủng” này từ đâu ra? Từ bệnh nhân mà ra chứ đâu nữa. Bệnh nhân bị thu vượt giá quy định; không kể khoản thu đối với bệnh nhân khám và chữa dịch vụ giá cao thì lại để ngoài sổ sách… Đường ra của những khoản tiền đó là từ túi của bệnh nhân nhưng đường đến/đường vào thì cứ mờ mờ ảo ảo, không đưa vào sổ sách thì đưa vào đâu và dùng để làm gì, cất vào đâu và lãi phát sinh rơi vào túi những ai…

Việc kê khai tài sản, nhiều người kê khai thấp hơn lợi tức thực tế.

19 bác sĩ không mổ nhưng lại đứng tên trong 3.225 hồ sơ bệnh án mổ. Dư luận từng bàng hoàng về việc bác sĩ Giám đốc Bệnh viện Trần Anh Tuấn không mổ, thậm chí không có mặt ở BV vào lúc các ca phẫu thuật diễn ra, nhưng vẫn đứng tên trong hồ sơ bệnh án là BS trực tiếp mổ để hưởng tiền mổ.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã bị cảnh cáo do vi phạm việc xử dụng tiền bạc, trong đó có chi phí tiếp khách lên đến tiền tỷ. Trước đó, một số lãnh đạo tỉnh cũng vung tay rút công quỹ chi tiền tỷ tiếp khách.

Chi phí tiếp khách tiền tỷ, bao quan lớn lãnh án kỷ luật!

Giám đốc Công an Sóc Trăng bị cảnh cáo vì chi gần 29 tỉ mua quà, tiếp khách.

Ông Đặng Hoàng Đa, (sinh 1965, quê Sóc Trăng) thiếu tướng, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an), trong thời gian làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, bị cảnh cáo vì đã phạm luật trong việc quản lý, sử dụng bạc và xử dụng cán bộ.

Trước đó, từ cuối 2019, đã có nhiều về việc ông Đặng Hoàng Đa khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, lạm chi nhiều khoản sai dẫn tới nợ ngân sách 7 tỉ đồng…

Cụ thể, tổng thu “quỹ sản xuất” của Công an tỉnh Sóc Trăng trong thời gian đó là 38 tỉ đồng nhưng tổng chi hơn 45,9 tỉ đồng. Trong đó, ; chi cho đi công tác, hội nghị 3,4 tỉ đồng; chi cho cán bộ chiến sĩ, bếp ăn trên 1 tỉ đồng và chi những mục khác hơn 1,6 tỉ đồng.

Thời điểm đó ông Đặng Hoàng Đa duyệt chi trên 28,8 tỷ, ông Nguyễn Bạch Đằng (nguyên Phó giám đốc Công an Sóc Trăng) duyệt gần 12,2 tỷ đồng; các lãnh đạo khác của Công an Sóc Trăng duyệt trên 4,7 tỷ đồng.

Chính vì số tiền chi vượt thu quá lớn nên Công an Sóc Trăng đã phải mượn trên 24 tỷ đồng từ ngân quỹ Trung ương và địa phương để bù vào, sau đó chỉ trả được 18,5 tỷ, vẫn còn nợ trên 5,4 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an – Lương Tam Quang cho biết ông Đa lúc này là lãnh đạo Công an tỉnh nên cũng liên đới trách nhiệm. Ngoài ra, ông Quang cũng thông tin về việc bổ nhiệm, điều động ông Đặng Hoàng Đa chưa đúng điều kiện, tiêu chuẩn.

Tiền ngân sách chi vô tội vạ mà chỉ bị cảnh cáo à ?! Khách gì mà ăn uống tiếp kinh vậy. Người dân cả đời không có nổi 1ty mà tiếp khách mấy 27tỷ.

Tiền tiếp khách và quà biếu là 39,7 tỷ đồng, riêng ông Đa duyệt chi là gần 29 tỷ trong vòng 5 năm. Tính ra khoảng 6 tỷ mỗi năm. Một năm có 300 ngày làm việc, chi 6.000 triệu tức là mỗi ngày riêng ông Đa phải ký duyệt chi tiếp khách 20.000.000₫ ?

Trung bình 1 ngày chi 108 triệu đồng để tiếp khách, mua quà…

Nguyên Bí thư và Chủ tịch huyện Yên Định (Thanh Hóa) nợ 50 tỷ

Chuyện xảy ra vào năm ngoái, cùng tội lạm chi tiếp khách ở Thanh Hóa.

Bị cách chức gồm: ông Hoàng Cao Thắng (Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Định), bà Ngô Thị Hoa (Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch huyện Yên Định).

Cảnh cáo: ông Lưu Vũ Lâm (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch huyện Yên Định, Ông Nguyễn Văn Chung – nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Định, (nhiệm kỳ 2010-2015), cũng bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo.

Khiển trách: ông Vũ Ngọc Thưởng (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch huyện Yên Định), ông Nguyễn Văn Bình (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách huyện Yên Định và nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện)

Cụ thể, Huyện ủy, huyện Yên Định bị tố nợ hơn 50 tỷ đồng của cán bộ, nguyên cán bộ huyện và một số người dân. Huyện Yên Định, thống kê công nợ từ năm 2012-2015 là 23 tỷ đồng. Riêng Huyện ủy Yên Định nợ 29 tỷ đồng. Số tiền này cán bộ, nhân viên của huyện chi nhiều khoản cho cơ quan như: chi tiếp khách, mua sắm trang thiết bị, tiền công tác phí…

Chi 3,3 tỷ tiền tiếp khách hóa đơn chứng từ không hợp lệ

Cũng năm ngoái, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát giác huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) chi tiền tiếp khách, hóa đơn, chứng từ không hợp lệ lên đến trên 3,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Đông Hải đã rút công quỹ ra tạm ứng kéo dài nhiều năm không thủ tục, hồ sơ thanh toán số tiền trên 9,6 tỷ đồng chưa biết cách nào thu hồi lại được.

Trong đó, tạm ứng công quỹ huyện trên 3,8 tỷ đồng; tạm ứng xã trên 2,1 tỷ đồng; tạm ứng cho các đơn vị để trả cho Công ty bất động sản Bạc Liêu trên 3,6 tỷ đồng liên quan đến Trung tâm thương mại Gành Hào.

Ngoài ra, tại 7 xã, thị trấn đã thâm hụt ngân sách hơn 5,7 tỷ đồng. Đặc biệt, thanh toán tiếp khách, xăng xe đi công tác, mua sắm nhỏ với số tiền trên 5,2 tỷ đồng không đảm bảo thủ tục, hồ sơ thanh toán.

Huyện khó khăn cũng chi tiền tỷ tiếp khách

Huyện Vĩnh Lợi đã mạnh tay chi tiền trong việc tiếp khách. Cụ thể, chi tiếp khách không bảo đảm thủ tục, hồ sơ thanh toán với số tiền hơn 3 tỷ đồng; chi cho thường trực HĐND và huyện gần 4,1 tỷ đồng.



Huyện tiếp khách đến làm việc với huyện, nhưng không xác định số khách, thời gian lưu trú; không có chứng từ chhi tiền.

