Nhà quay phim Roger Deakins lần đầu ra mắt sách ảnh

Theo The Hollywood Reporter ngày 30/10, nhà quay phim người Anh Roger Deakins (72 tuổi) lần đầu ra mắt sách ảnh ghi lại kỷ niệm 5 thập niên làm nghề.

Quyển sách ảnh đầu tiên của Roger Deakins mang tên “Byways”, do nhà xuất bản Damiani ấn hành, là tập hợp những hình ảnh mà ông tâm đắc nhất trong suốt 5 thập niên cầm máy. “Byways” tập hợp những hình ảnh đen trắng mang tính cá nhân của Roger Deakins, được ông chắt chiu, chọn lọc trong những ngày rong ruổi từ New Zealand đến Rapa Nui (đảo Phục sinh) ở Chile.

Không chỉ thế, “Byways” còn tập hợp những hình ảnh mà ông chụp lại được trên phim trường, nơi ông đã cầm máy miệt mài từ đầu thập niên ١٩٨٠ đến nay như các phim trường Skyfall (2012), 1917 (2019)… Ông nói: “Nếu tôi dành một ngày hay một tuần mà chỉ chụp được một bức ảnh khiến tôi vui, điều đó thực sự là nguồn động lực cho tôi”.

Khi được hỏi việc chụp ảnh đã tác động đến nghiệp quay phim như thế nào, ông trả lời: “Dĩ nhiên là có những sự kết nối qua lại, nhưng tôi nhận thấy nhiếp ảnh mang đến cho tôi sự thoải mái. Còn trên phim trường, tôi làm việc với rất nhiều người, có thể 100 người hoặc hơn. Khi tôi lang thang xung quanh máy ảnh, tôi nhận thấy chỉ còn lại một mình tôi”.

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông chạm tay ngay vào nhiếp ảnh. Cơ duyên sau đó đưa ông đến con đường làm phim, hợp tác với rất nhiều đạo diễn lớn của Hollywood. Trả lời trên trang Creative Review hồi tháng 8 năm nay khi được hỏi về con đường làm phim, ông kể lại: “Cha tôi làm nghề xây dựng, ông ấy muốn tôi nối nghiệp. Tôi nghĩ ông thất vọng nhiều. Cho đến nhiều năm sau đó, ông đến Los Angeles và đó là lần đầu tiên cha tôi đến một buổi họp báo ra mắt phim, ông bảo cuối cùng ông cũng đã hiểu tại sao tôi chọn con đường này”.

Nhà làm phim Roger Deakins từng hợp tác với rất nhiều đạo diễn nổi tiếng nhự Frank Darabont (quay cho phim The Shawshank Redemption – 1994), Ethan Coen và Joel Coen (phim Fargo – 1996, No Country for Old Men – 2007), Sam Mendes (phim Revolutionary Road – 2008, “1917” – 2019), Denis Villeneuve (Prisoners – 2013, Sicario – 2015, Blade Runner 2049 – 2017)… Ông nhận tổng cộng 15 đề cử Oscar, thắng 2 trong số đó ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất và được xem như một trong những nhà quay phim lừng danh của lịch sử điện ảnh. Vào năm 2011, ông nhận giải Thành tựu trọn đời của Hiệp hội các nhà quay phim Mỹ. Hiện tại, ông đang thực hiện 2 dự án mới là Empire of Light (chiếu năm 2022 – Sam Mendes đạo diễn) và Project Hail Mary (chưa rõ ngày ra mắt – Phil Lord và Christopher Miller đạo diễn).