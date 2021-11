Brendan Fraser đóng phản diện trong “Batgirl”

Theo tạp chí Variety, tài tử Brebdan Fraser sẽ tham gia dự án phim “Batgirl” của DC trong vai phản diện Firefly – một tên tâm thần bị ám ảnh với những vụ cháy nổ. Nhân vật lần đầu xuất hiện trong các tập truyện tranh của DC năm 1952.

Hồi tháng 7, hãng phim loan báo nữ diễn viên gốc Dominica, Leslie Grace được chọn cho vai siêu anh hùng “Batgirl”.

Phim dựa trên nhân vật Barbara Gordon – được biết đến với biệt danh Batgirl – thường xuyết hiện trong các truyện tranh DC về Batman. Cô là con gái của cảnh sát trưởng thành phố Gotham, học nhiều loại võ như Judo, Kung Fu, Eskrima, Karate và Jujutsu. Barbara thông minh, có trí nhớ hình ảnh và thành thạo nhiều loại máy móc hiện đại. Trong quá khứ, nhiều diễn viên như Dina Meyer, Jeté Laurence, Melissa Gilbert hay Tara Strong… từng đóng hoặc lồng tiếng nữ nhân vật này khi lên phim.

“Batgirl” cũng là phim điện ảnh đầu tiên của DC phát hành độc quyền trực tuyến, không ra rạp. Phim do Adil El Arbi và Bilall Fallah đạo diễn dựa trên kịch bản do Christina Hodson viết, Kristin Burr sản xuất.

Leslie Grace sinh năm 1995 tại Mỹ trong gia đình gốc Dominica. Cô là ca sĩ nổi tiếng của khu vực Nam Mỹ, từng đoạt ba giải Latin Grammy. Gần đây, Grace thử sức trong lãnh vực diễn xuất và có vai đột phá trong “In The Heights” của Jon M. Chu.

Brendan Fraser sinh năm 1968, là diễn viên người Mỹ gốc Canada. Thập niên 1990-2000, anh là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, tỏa sáng với vẻ ngoài lãng tử, điển trai. Anh ghi dấu trong loạt tác phẩm: George of the Jungle, The Mummy, Người Mỹ trầm lặng, Xác ướp Ai Cập… Sau phần ba của The Mummy năm 2008, Brendan Fraser bị thương khi tự đóng các cảnh hành động, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp và dần thay đổi vóc dáng.