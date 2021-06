Nghiên cứu cho thấy sự biến đổi khí hậu đang hút oxy ra khỏi các hồ

Một nghiên cứu mới cho thấy cá có thể sẽ thiếu không khí để thở khi nồng độ oxy giảm xuống trong các hồ nước ngọt trên thế giới do biến đổi khí hậu.

Peter Leavitt, nhà sinh vật học của Đại học Regina, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Trái đất đang ấm dần lên. Các hồ ít có khả năng giữ oxy hơn. Và oxy là cần thiết cho mọi sinh vật. Cá sẽ khó thở hơn. Và điều đó có ảnh hưởng đến hầu hết mọi thứ trong hồ.”

Nghiên cứu được dẫn đầu bởi Stephen Jane, một nghiên cứu sinh tại Viện Bách khoa Rensselaer ở Troy, NY, đã xem xét những thay đổi về nồng độ oxy từ 393 hồ ôn đới từ năm 1941 đến năm 2017. Chủ yếu những hồ này ở Mỹ và Châu Âu, nhưng bao gồm một vài hồ ở New Zealand và ba nhóm hồ ở Canada: Nhóm hồ gần Trung tâm Khoa học Môi trường Dorset ở Muskoka, Ont.; Trạm nghiên cứu Vùng Hồ Thí nghiệm IISD gần Kenora, Ont.; Các hồ thuộc hệ thống sông Qu’Appelle ở miền nam Saskatchewan.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng từ năm 1980 đến năm 2017, nồng độ oxy đã giảm khoảng 5% ở gần bề mặt và 19% ở vùng nước sâu, họ đã báo cáo trên tạp chí Nature vào tuần trước.

Sự suy giảm nồng độ oxy trong các hồ cao gấp 2,75 đến 9,3 lần so với sự suy giảm oxy trong các đại dương trên thế giới, điều này cũng khiến các nhà khoa học lo ngại về sức khỏe của các loài thủy sinh.

Thực tế là nước không thể giữ được nhiều oxy ở nhiệt độ ấm hơn là một yếu tố chính làm giảm nồng độ oxy trong cả hồ và đại dương. Khi vùng nước bề mặt ấm lên, chúng cũng ít hòa trộn với vùng nước sâu hơn, làm gián đoạn dòng oxy đi xuống.

Đối với hồ cũng có một vấn đề khác: Với sự thay đổi khí hậu và dư thừa chất dinh dưỡng như nước thải và phân bón, tảo phát triển nhiều hơn, sau đó chết và phân hủy, chìm và tiêu thụ oxy trong quá trình này.

Leavitt cho biết hồ Wascana ở Saskatchewan là một trong những hồ mất oxy nhanh nhất, đưa nó vào top 15 trong số 393 hồ được nghiên cứu. Leavitt nói “Vì vậy, chúng tôi đang mất khoảng 10% mỗi thập niên. Đó là một con số lớn. Nếu bạn đang mất oxy từ vùng nước sâu và buộc cá phải chìm trong nước ấm, điều đó không tốt cho chúng chút nào. Trong một số trường hợp, chúng bị thay thế bởi các loài chịu được mức oxy thấp hơn, bao gồm cả các loài xâm lấn”.

Theo Trung tâm Wascana, việc theo dõi lấy mẫu ở hồ Wascana vào năm 2011 chỉ cho thấy những con cá hút trắng (white suckers) sống ở đó. Thế rồi kể từ sau đó, số lượng cá chép ngày càng tăng. Cả hai loài cá này đều không phải là loài cá được xếp loại để câu như một môn thể thao (game fish).

Những thay đổi gần đây đối với các hồ cũng rõ ràng ở vùng Muskoka của Ontario, nơi hội đồng lưu vực địa phương không tham gia vào nghiên cứu mới nhưng đã bắt đầu theo dõi tảo trong một số hồ như một phần của dự án thử nghiệm năm 2019.