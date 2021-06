Người cao tuổi ở phố Tàu Vancouver bất an khi nạn kỳ thị người châu Á vẫn tiếp diễn

Bà Diệp Tố Linh, một phụ nữ cao niên, nói tiếng Quảng Đông đến Canada tỵ nạn vào những năm 1990 và dành nhiều thập niên làm việc trong một nhà máy chế biến thực phẩm ở Vancouver, từng chịu nhiều gian khổ. Tuy nhiên, ít có điều gì khiến bà Diệp đau đớn như những lời lẽ phân biệt chủng tộc và những cái tát vào mặt mà bà bị gần đây trong cái thời gia tăng phân biệt chủng tộc chống người châu Á ở Vancouver như hiện giờ.

Bà Diệp, giống như nhiều người cao niên nói tiếng Trung Hoa khác ở Khu phố Tàu ở Vancouver, đã cảnh giác khi rời khỏi nhà trong những tháng gần đây.

Cảnh sát Vancouver cho biết tội phạm căm thù chống lại người châu Á đã tăng 717% trong năm đầu tiên của đại dịch COVID-19. Và một cuộc khảo sát do Viện Angus Reid công bố trong tuần này cho thấy hơn một nửa số người Canada gốc Á đã phải chịu sự phân biệt đối xử trong năm qua.

Tuy nhiên, những gì thống kê không cho thấy là rất nhiều vụ tấn công không được báo cáo đối với người cao niên châu Á và tác động của họ đối với cảm giác an toàn, an ninh và độc lập của họ.

Beverly Ho, giám đốc hoạt động của Yarrow Intergenerational Society for Justice nói: “Chúng tôi biết rằng rất nhiều người trong số họ sợ hãi khi ra khỏi nhà, không chỉ vì bị nhiễm virus, mà còn bởi vì họ có nguy cơ bị tấn công cao”. Hội Yarrow Intergenerational Society for Justice là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ thanh niên và người cao niên nhập cư có thu nhập thấp ở Khu Phố Tàu và Khu trung tâm Eastside.

Vụ tấn công vật lý nhằm vào bà Diệp, ở độ tuổi 60, xảy ra vào cuối tháng 3 khi bà đang đi bộ gần đường Columbia và East Hastings sau khi cắt tóc. Một người phụ nữ đến gần và tát vào mặt bà, bà kể lại với CBC News.

Bà Diệp cũng là mục tiêu của những lời bình luận phân biệt chủng tộc trong năm qua.

“Họ nói, ‘Hãy quay trở về Trung Quốc đi!…’” Đó là lý do tại sao tôi quá sợ đi mua hàng tạp hóa ở khu phố Tàu bây giờ. Tôi không dám đi.”

Vào ngày bị hành hung, bà Diệp đã đi bộ đến Trung tâm Phụ nữ Eastside ở Downtown để gặp bạn bè. Bà đến đó thường xuyên vì ý thức cộng đồng, nhưng cũng để được giúp đỡ về các giấy tờ của chính phủ, hoặc dịch thư.

