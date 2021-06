Canada dẫn đầu thế giới về chương trình chủng ngừa Covid cho cư dân

Trong thời gian bắt đầu của cuộc chủng ngừa Covid trên thế giới, Canada là quốc gia gần hạng bét trong nỗ lực chủng ngừa Covid cho cư dân.

Vào tháng 3 năm nay 2021, tỷ lệ cư dân Canada được chủng ngừa Covid ít nhất 1 mũi là 4.7 phần trăm so với 15.2 phần trăm ở Hoa Kỳ, 30.5 phần trăm ở Anh và 55 phần trăm ở Do Thái.

Một trong những lý do khiến Canada chậm trễ trong việc chủng ngừa cho cư dân, là vì thuốc chủng phải nhập cảng từ Âu châu và từ Mỹ.

Với chính sách “American First” tổng thống Biden không cho xuất cảng thuốc chủng sản xuất từ Mỹ ra ngoài cho đến khi nước này chủng ngừa cho phần lớn cư dân.

Số thuốc chủng mà Canada nhập cảng từ Âu Châu cũng không nhiều, và cũng vì lý do là nhu cầu cần thuốc chủng của các quốc gia Âu Châu.

Tuy nhiên những tháng gần đây từ tháng 4 trở đi, số thuốc chủng ngừa Covid nhập cảng vào Canada gia tăng, giúp cho chính quyền các cấp từ cấp thành phố lên đến cấp liên bang, phối hợp và thành công trong việc chủng ngừa hàng loạt cư dân.

Bác sĩ Eric Topol, một bác sĩ chuyên khoa về tim và là một khảo cứu gia Hoa Kỳ, đã theo dõi việc chủng ngừa Covid của các quốc gia trên toàn thế giới và ông đã hết lời khen ngợi Canada về chương trình chủng ngừa Covid ở xứ này.

Tính đến ngày thứ hai 14 tháng 6, Canada đã đứng hàng đầu so với các quốc gia tân tiến khác với 74 phần trăm cư dân trên 12 tuổi được chủng ngừa ít nhất một mũi và 12.9 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.

Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CBC mới đây, bác sĩ Hoa Kỳ Topol nói là những lý do khiến cho chương trình chủng ngừa Covid ở Canada thành công là vì “ những người Canadians là những người có căn bản khoa học, không tin vào những tin giả để không đi chủng ngừa và không chống đối việc chủng ngừa như những phong trào diển ra ở Mỹ”

Bác sĩ Topol nói là Canada tiến lên hàng đầu vì “văn hóa” Canada.

NTH (Theo CBC)