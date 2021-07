Mỹ đang rút quân, Taliban mời Trung Quốc tái thiết Afghanistan

Taliban hy vọng sớm đàm phán với Bắc Kinh về đầu tư tái thiết Afghanistan sau khi Mỹ rút quân.

Phát ngôn viên nhóm Taliban, Suhail Shaheen tuyên bố nhóm này đang kiểm soát khoảng 85% đất nước và sẽ bảo đảm an toàn cho các nhà đầu tư cùng công nhân Trung Quốc nếu họ quay trở lại.

Shaheen cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh họ. Nếu họ đầu tư, tất nhiên chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho họ. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của họ”.

Shaheen nói thêm Taliban sẽ không tiếp tục cho phép người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vào Afghanistan, sau khi một số người tìm cách tị nạn tại nước này. Taliban cũng cam kết ngăn al-Qaeda hay bất cứ nhóm khủng bố nào hoạt động tại Afghanistan.

Tuyên bố của Taliban được đưa ra trong bối cảnh nhóm này tiến vào các tỉnh phía bắc Afghanistan sau khi Mỹ gần như rút toàn bộ quân. Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng chính quyền do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul có thể sụp đổ trong vòng 6 tháng sau khi Mỹ rút quân, tạo cơ hội cho Taliban nắm quyền trở lại.

Phát ngôn viên Taliban cho biết thêm sau khi Mỹ rút quân, điều cần thiết với nhóm này là nhanh chóng tổ chức các cuộc đàm phán với Trung Quốc, nhà đầu tư lớn nhất ở Afghanistan.

Shaheen nói: “Trung Quốc là một quốc gia thân thiện. Chúng tôi rất hoan nghênh họ tái thiết và phát triển Afghanistan”.

Afghanistan có trữ lượng đồng, than, sắt, khí đốt, coban, thủy ngân, vàng, lithium và thorium chưa được khai thác lớn nhất thế giới, với giá trị ước tính khoảng một ngàn tỉ Mỹ kim.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) năm 2011 thắng thầu trị giá 400 triệu Mỹ kim để khai thác ba mỏ dầu có trữ lượng khoảng 87 triệu thùng ở Afghanistan trong 25 năm. Các công ty Trung Quốc cũng giành được quyền khai thác đồng tại Mes Aynak thuộc tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul khoảng 40km.