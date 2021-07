Nạn đói trầm trọng đang đe dọa toàn cầu

Mặc dù chưa thể xác định toàn bộ tác động của đại dịch Covid-19, nhưng các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết nạn đói tăng nhanh, với khoảng 1/3 dân số thế giới không được tiếp cận đầy đủ lương thực trong năm 2020, một phần do Covid-19.

Ngày 12/7, Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo về tình hình an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới năm 2021, trong đó cung cấp những thông tin và xu hướng mới nhất về an ninh lương thực, đặc biệt là nạn đói trên toàn cầu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động ngày càng mạnh mẽ.

Theo AFP dẫn báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Covid-19 hoành hành trên toàn cầu dẫn tới kinh tế lao dốc là yếu tố góp phần sự gia tăng nạn đói lớn nhất trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua.

Mặc dù chưa xác định được toàn bộ tác động của Covid-19, báo cáo ước tính có thêm khoảng 118 triệu người bị đói trong năm 2020 so với năm 2019, tăng 18%.

Khoảng 1/3 dân số thế giới (2,37 tỉ người) không được tiếp cận đầy đủ lương thực trong năm 2020, tăng khoảng 320 triệu người chỉ trong vòng một năm.

Báo cáo chỉ ra rằng hiện cứ 10 người thì có một người suy dinh dưỡng. Năm 2019, có 690 triệu người trên thế giới suy dinh dưỡng, tức 8,9% dân số toàn cầu.

Tình trạng gia tăng nạn đói xảy ra ở hầu hết các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các nước có xung đột và phải gánh chịu thiên tai lại càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Theo Liên Hiệp Quốc, thế giới vốn đã khó khăn trong việc đạt mục tiêu xóa nạn đói vào năm 2030, nhưng Covid-19 khiến con đường đến mục tiêu này càng sai hướng.