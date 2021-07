Iraq: Cháy bệnh viện điều trị Covid-19, gần 60 người chết

Ít nhất 58 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở một bệnh viện điều trị Covid-19 ở Iraq. Nguyên nhân được cho là do nổ bình ôxy.

Theo WSJ, hỏa hoạn bùng lên từ khu cách ly bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện Al-Hussein, thành phố Nasiriyah, miền nam Iraq vào tối 12/7.

Ngọn lửa đã được kiểm soát, nhưng lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân có thể mắc kẹt bên trong. Hôm 13/7, lực lượng cứu nạn xác nhận đã có 58 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Con số thương vong được dự đoán còn tăng tiếp.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn, song Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, đây có thể là vụ hỏa hoạn do nổ bình ôxy y tế.

Hệ thống y tế Iraq vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, bởi chiến sự, nay càng thêm kiệt quệ do tác động của đại dịch Covid-19. Năm ngoái, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại một bệnh viện điều trị Covid-19 ở thủ đô Baghdad. Nguyên nhân cũng là do nổ bình ôxy dùng cho bệnh nhân Covid-1.