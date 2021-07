Mưa là anh và nắng cũng là anh

– Vậy anh tính thế nào?

– Chắc trước sau gì anh cũng phải từ chối thôi…

– Còn với Huệ Trinh?

– Anh cũng chưa biết phải trả lời ra sau nữa. Suốt hôm nay nàng đến đây không phải chỉ để luyện đàn cho anh mà còn để khóc lóc với anh. Huệ Trinh rất đau khổ khi thấy anh không còn quý nàng như xưa. Nàng cũng biết thời gian sau này, từ khi giận nàng, anh đã đi với Lệ Hằng nhiều hơn. Đối với nàng đó là một cú sốc lớn. Huệ Trinh không còn tự ái gì nữa, đã khóc và nài nỉ anh… cuối cùng đã nói thẳng ra điều mong mong muốn lớn nhất của nàng là được trở thành vợ anh. Anh rất buồn khi phải nhìn Huệ Trinh đau khổ như vậy và rồi khi đến nhà Huệ Trinh, cha cô ấy lại hỏi anh câu đó khiến anh cảm thấy không biết trả lời sao. Thật là tấn thoái lưỡng nan khi gia đình của Huệ Trinh cũng như gia đình của Khánh Ngọc đều muốn anh trở thành rể của họ. Cho nên anh mới thở dài là vậy!

– Cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể quyết định là anh sẽ cưới hay không cưới chị Huệ Trinh?

– Anh cũng chưa biết nữa… anh cần thời gian để biết rõ nàng hơn…

– Câu nói đó của Quân Vũ khiến Minh thư thoáng buồn.

“Thì ra anh ấy lúc nào cũng vương vấn cô ta!”, trái tim nàng thầm than thở nhưng một câu nói của chàng đã đưa nàng về thực tại:

– Tuần sau, anh sang Pháp một tuần để lo việc cho công ty, em ở lại một mình đừng buồn, mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại về.

– Chừng nào anh đi?- Minh Thư buồn bã thốt lên, cảm thấy có một thế kỷ kéo dài ra trong thời gian mà chàng vắng mặt.

– Thứ ba tuần sau anh lên đường, thứ ba tuần tới anh mới trở về. Em ở nhà một mình có sợ không?

– Em ở nhà một mình không sao nhưng thứ bảy tuần tới là… – Nàng muốn nói “thứ bảy tuần tới là sinh nhật của em nên em rất mong anh sẽ ở bên em” nhưng rồi nàng ghìm lại được và nói sang chuyện khác:

– Anh qua đó phải giữ gìn sức khỏe, đừng uống rượu với khách say túy lúy như hôm nọ nữa, không có em ai sẽ lo cho anh đây?

– Anh biết rồi, cô bé! Một tuần qua nhanh lắm, rồi anh sẽ trở về Đài Bắc với em!

Đối với Minh Thư đó là một tuần lễ dài đằng đẳng mặc dù mỗi ngày Quân Vũ đều gọi điện thoại về đều đặn hai, ba lần. Xa chàng rồi nàng mới biết là mình đã yêu chàng đến thế nào. Suốt thời gian Quân Vũ đi xa, Minh Thư ngày nào cũng viết nhật ký cho chàng. Buổi tối nàng thường hay thao thức, nhớ quay quắt về những kỷ niệm mà họ đã có với nhau, nhớ đến nàng đuổi theo chàng trên bãi biển, nhớ đến chàng đến Kỳ Sơn tìm nàng, nhớ cả cái đêm mới đây nàng được chàng ôm chặt vào lòng trong khung cảnh khiêu vũ thần tiên đó. Minh Thư không cho Trung Hữu hay về chuyện Quân Vũ đi vắng bởi nếu chàng biết như thế, chàng sẽ đến tìm nàng mỗi ngày mà nàng thì không muốn ai làm xao động sự tĩnh lặng trong tâm hồn nàng lúc nàng tưởng nhớ đến người đàn ông mà mình yêu.

Chương 17

Nhưng rồi thứ bảy cuối tuần cũng đến, lòng Minh Thư không thể không xôn xao khi nghĩ đến việc tối nay Trung Hữu sẽ đến đón nàng và đây là lần đầu tiên nàng được tham dự một buổi party lớn trong một môi trường chỉ toàn tài tử giai nhân. Trung Hữu hẹn đến đón Minh Thư vào lúc bảy giờ và sáu giờ nàng bắt đầu chuẩn bị để đi dự buổi tiệc đầu tiên của đời mình, hứa hẹn có rất nhiều điều vui và những điều có thể khiến cho nàng mở rộng tầm mắt. Minh Thư trang điểm thật nhanh và mặc chiếc soirée mà Trung Hữu đã mua tặng cho nàng hôm nọ. Chiếc áo bó sát người làm lộ chiếc eo thon và những đường cong gợi cảm của một nhan sắc đang lúc mở bừng ra như cánh hoa hàm tiếu dưới mặt trời. Nàng đeo xâu chuỗi ngọc cùng màu, cảm thấy mình lộng lẫy chẳng khác gì một nàng công chúa, đôi giày và chiếc ví thanh nhã cùng màu mang lại cho vẻ ngoài của nàng một sự hoàn hảo nhất. Đúng bảy giờ, Trung Hữu đến đón Minh Thư. Dù đã từng nhìn nàng thử chiếc áo này trong tiệm nhưng hôm nay chàng vẫn đứng lặng người ra trước sắc đẹp quá rực rỡ của nàng.

– Anh chưa bao giờ trông thấy Minh Thư của anh trang điểm! Hôm nay em xuất hiện thế này trước mắt mọi người, chắc là sẽ có nhiều chàng ngơ ngẩn vì em. – Chàng mở cửa xe cho nàng bước vào với thái độ rất là trân trọng.

– Chao ôi, anh Trung Hữu, anh làm gì vậy?- Nàng nói rồi bật cười – Em không thích người ta chiêu đãi em như vậy, hơn nữa em với anh thì thân với nhau quá rồi.

– Làm đàn ông là phải ga lăng một chút chứ! – Chàng nói, cho xe chạy về phía trước, hòa vào giòng người của thành phố trở nên chật như nêm. Chàng liếc nhìn nàng rồi nói tiếp – Em trang điểm lên nhìn lộng lẫy quá! Sao trước đây em không trang điểm hở Minh Thư? Em không bao giờ đụng đến những đồ trang điểm mà anh Quân Vũ đã mua cho em. Hôm nọ khi đi khiêu vũ với Quân Vũ, anh ấy nhắc nhở em thì em mới trang điểm qua loa cho anh ấy vui lòng.

– Em đi khiêu vũ với anh ta à? Lúc nào vậy?- Trung Hữu hỏi mà lòng cảm thấy ghen tuông.

– Mới cách đây một tuần. Em biết parrty nào cũng có tiết mục khiêu vũ mà em thì lại không biết nhảy nên em đã nói anh Quân Vũ dạy cho em.

– Sao em không nói cho anh biết để anh tập cho em cẩn thận hơn?

– Em chỉ cần biết những bước căn bản để cho anh khỏi mất mặt là được rồi! Minh Thư cười xòa.

– Tối hôm nay anh cam đoan em sẽ là người đẹp nhất.

– Anh nói thật vì em là bạn thân của anh?

– Đời nào? Anh chỉ nói theo cái nhìn chân thật của mình thôi. Những người phụ nữ dự party hôm nay anh đều quen mặt, không có người nào nổi bật bằng em cả!

– Huệ Trinh có dự buổi party này chứ? Em rất muốn biết mặt cô ta.

– Chao ôi, cô ta qua lại với anh Quân Vũ của em bấy lâu nay mà em không biết mặt à?

– Cô ta đến vào cuối tuần, những ngày đó thì em đi thư viện hay ở trong phòng ôn bài. Vả lại sau khi luyện đàn cho anh Quân Vũ thì Huệ Trinh cùng anh ấy biến đi ngay thường là ra ngoài với nhau đến tối mịt mới về cho nên đến bây giờ em vẫn chưa biết mặt chị ấy, chỉ thấy thoang thoáng chị ấy từ xa. – Huệ Trinh rất đẹp nhưng không đẹp bằng Minh Thư của anh đâu! – Trung Hữu nói và nhoẻn miệng cười – Anh nói thật đấy chứ không phải nịnh đâu nhé! Tối hôm nay cô ta không xuất hiện ở buổi party này vì hầu hết những người tham gia đều làm việc trong ngành điện ảnh. – Thế chị Lệ Hằng có tới chứ?

– Chị Lệ Hằng là cây đinh của buổi dạ tiệc này vì cô ấy là một nữ tài tử đang lên. Cô ta cũng thân với anh Quân Vũ của em lắm phải không?

– Rất là thân thiết! Nhưng em chưa biết mặt. Chắc anh quen thân với chị ấy lắm hả?

– Anh đã từng đạo diễn một bộ phim mà cô ấy thủ vai chánh, đương nhiên là phải quen thân với cô ta rồi. Lệ Hằng là một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Cái ông anh Quân Vũ của em…sao anh ấy tốt số quá nhỉ, lúc nào cũng được các người đẹp vây quanh!

– Không phải chỉ hai cô nàng đó đâu anh à, còn rất nhiều mà em không biết hết. Nhưng anh Quân Vũ đang rối rắm không biết phải tính sao khi ba chị Huệ Trinh đã nói một câu đại loại như sau: “Con gái tôi đã chờ cậu mười mất năm rồi, cậu còn muốn nó chờ cậu đến bao giờ nữa?”

– Thế rồi anh ấy nói thế nào?

– Anh ấy trả lời cần thời gian để suy nghĩ cho chín chắn. Nhưng em biết trước sau gì họ cũng cưới nhau. Họ đã giận nhau bao nhiêu lần rồi cuối cùng cũng làm hòa. Bây giờ ba chị ấy đã nói ra miệng như thế thì anh Quân Vũ làm thế nào từ chối cho được.

“Mình mong cho hắn ta đừng từ chối”, Trung Hữu nhủ thầm, “Mình mong cho hắn cưới Huệ Trinh càng sớm càng tốt để mình khỏi lo âu.” Ngay lúc đó, tiếng nói của Minh Thư lại cất lên:

– Lát nữa gặp lại chị Lệ Hằng, anh đừng nói cho chị ấy biết em là em kết nghĩa của anh Quân Vũ nhé!

– Sao vậy?

– Em muốn giữ bí mật để chị ấy khám phá ra, chị ấy sẽ lấy làm kinh ngạc.

– Hôm nay có em đi bên cạnh, anh rất là hãnh diện.

– Anh nghĩ vậy à? Đâu có ai biết em là ai, vả lại em cũng chẳng phải là người nổi tiếng. – Chỉ cần em đi với anh là em đã nổi tiếng rồi. Sau buổi dạ tiệc này, người ta sẽ đồn đãi đạo diễn Trung Hữu có một cô bạn gái đẹp tuyệt vời. – Em không thích anh giới thiệu với họ em là bạn gái của anh đâu!

– Anh sẽ không nói gì hết nhưng họ sẽ tự suy nghĩ như thế. Bất cứ cặp nào xuất hiện trong buổi party này thì đều được hiểu ngầm là bồ bịch của nhau. Bởi vì người ta không bao giờ dẫn em gái hay bạn bè đến những buổi party tình tứ thế này. Nghe Trung Hữu nói thế, Minh Thư chỉ còn cắn môi yên lặng. Nhưng không biết tại sao ngay khi nàng ngồi bên cạnh chàng, lòng nàng vẫn không ngừng nghĩ tới Quân Vũ.

Tối hôm đó không khí trong đài truyền hình Đài Bắc thật là náo nhiệt. Buổi party được tổ chức ở một trong những hội trường lớn nhất của họ. Trước mặt là sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, tối hôm nay sẽ có nhiều giọng ca nổi tiếng giúp vui cho buổi tiệc này nhưng không có Huệ Trinh. Trung Hữu liếc nhìn vào danh sách ca sĩ tham gia rồi nói nhỏ:

– Chắc cô ta đang buồn vì chờ đợi câu trả lời của anh Quân Vũ của em cho nên chẳng còn tinh thần để mà đi đâu nữa. Vì thời gian còn tương đối sớm nên Trung Hữu dẫn Minh Thư đi một vòng cho biết. Có nơi dành riêng cho việc thu âm, có nơi thiết kế dành riêng cho phần tin tức hay kịch nghệ, cũng có nơi rộng lớn hơn, giống như quy mô của một hí viện thu nhỏ dành cho những buổi đại nhạc hội thu hình. Đi một vòng như thế Minh Thư mới mở rộng tầm mắt và cảm thấy Trung Hữu sao tài ba quá đỗi. Chàng còn rất trẻ mà đã được đề cử vào cương vị phó giám đốc của đài truyền hình, trong tương lai, khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong nghề, có lẽ Trung Hữu còn vươn cao hơn nữa.

Hai người đi viếng các nơi rồi trở về với buổi party lúc này đang nhộn nhịp hẳn lên khi mà những gương mặt nổi tiếng trong lãnh vực điện ảnh và truyền hình đều xuất hiện đầy đủ. Trung Hữu đi đến đâu ai nấy cũng đều tay bắt mặt mừng và tỏ vẻ rất nể trọng chàng và điều này cho Minh Thư biết là vị trí của chàng ở đây không phải nhỏ. Chàng giới thiệu Minh Thư với mọi người và mỗi lần như thế bạn bè hoặc đồng nghiệp của Trung Hữu lại thốt lên một câu:- Chao ôi! Anh chàng này sáng mắt thật. Anh tìm đâu ra một cô bạn gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy!

Và mỗi lần như thế Minh Thư lại đỏ mặt lên và nét e thẹn ấy lại khiến cho sắc đẹp của nàng tăng lên gấp bội. Nhờ tham dự đêm party này mà Minh Thư có dịp biết mặt tất cả các đạo diễn cũng như tài tử nổi tiếng của nganh điện ảnh lẫn truyền hình. Lúc đầu Minh Thư bỡ ngỡ nhưng càng lúc nàng cảm thấy tự tin khi thấy hầu hết mọi người đều hết sức quý trọng và ca tụng nàng. Một đạo diễn đàn anh của Trung Hữu đã đặt tờ danh thiếp của mình vào tay Minh Thư và kèm theo một câu:

– Tôi đang chuẩn bị quay một bộ phim được dàn dựng rất công phu và khá tốn kém. Vai nữ chính còn đang bỏ trống vì chưa tìm ra người thích hợp, nếu cô Minh Thư đây có nhã ý hợp tác với chúng tôi thì hãy báo ngay cho chúng tôi một tiếng. Gương mặt cũng như vóc dáng của Minh Thư rất thích hợp với nhân vật chính này, không phải nói quá lời chứ cũng như là “đo ni đóng giầy” vậy. Cho nên nếu cô bằng lòng tham gia thì xác suất thành công rất lớn.

– Nhưng em chưa biết gì về đạo diễn cả!

– Chao ôi! Đâu phải bất cứ tài tử nào cũng phải học qua trường điện ảnh. Có những người đến với điện ảnh rất tình cờ mà còn thành công hơn những người đã học qua những trường lớp chuyên môn!

Và đó không phải là lời mời duy nhất mà Minh Thư nhận được. Đa số những đạo diễn gặp nàng đều có những lời mời mọc tương tự. Thấy thế, Trung Hữu nói nhỏ vào tai Minh Thư:

– Đã tin lời anh chưa? Em đi đến đâu thì sáng rực lên đến đó. Nhưng anh đâu để họ phỗng tay trên như vậy. Nếu em mà có đóng phim đi nữa thì bộ phim đó cũng sẽ do anh đạo diễn. Anh đời nào lại để họ cướp đi cô bạn xinh đẹp của mình.

Ngay cả Lệ Hằng cây đinh của buổi dạ tiệc, khi nhìn thấy Minh Thư đi bên cạnh Trung Hữu cũng phải tấm tắc ngợi khen:

– Chao ôi, anh Trung Hữu! Bạn gái của anh là người nổi bật nhất đêm nay!

Minh Thư định lên tiếng đính chánh thì Lệ Hằng đã quay qua bắt tay, mặt mừng với người bên cạnh “Cô ta rất xinh mà tình tình rất phóng khoáng, khác hẳn với Huệ Trinh!”, đó là nhận xét của Minh Thư khi đầu tiên gặp cô tài tử nổi tiếng này.

Những hào nhoáng, náo nhiệt của buổi dạ tiệc, lời khen ngợi của những người nổi tiếng, ánh đèn màu, rượu sâm banh và những bước khiêu vũ thần tiên của một đêm dạ vũ tuyệt vời đã khiến cho trái tim của cô gái trẻ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng trải qua một đêm tưng bừng đến thế. Nàng có cảm giác buổi party này được tổ chức riêng cho nàng, ột cô gái mới bước vào lứa tuổi mười tám, lứa tuổi của tình yêu và mộng mơ.

Khi Trung Hữu đưa Minh Thư về nhà thì hai giờ khuya. Nàng mở cửa bước vào trong, trái tim chợt đập mạnh lên vì mừng vui khi thấy trong phòng Quân Vũ, ngọn đèn lờ mờ thắp sáng.

– “Anh ấy đã về rồi!”, nàng muốn kêu lên một tiếng vui mừng mà không dám vì sợ phá hỏng giấc ngủ của chàng.”Anh ấy đã về sớm hơn dự định. Mình tưởng là đến thứ ba tuần sau anh ấy mới về.”

Nàng bước vào phòng chàng mà không dám gọi khi thấy chàng nằm nghiêng, mặt quay vào phía trong. “Có lẽ là anh ấy đang ngủ, sau một chuyến bay dài, anh ấy chắc là mệt lắm!” Nàng nói sửa lại chiếc chăn cho chàng rồi quay ra. Nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đã nghe một tiếng thở dài. Nàng ngạc nhiên quay vào và hỏi nhỏ:

– Anh Quân Vũ, anh chưa ngủ phải không?

Không có tiếng trả lời!

– Anh Quân Vũ, anh giận em hả?- Vẫn là im lặng! Nhưng nàng thấy bàn tay gối dưới đầu của chàng run lên, rõ ràng là chàng biết nàng về nhưng giận nàng nên không thèm đáp lại.

– Anh Quân Vũ, em xin lỗi anh vì đã về khuya như thế nhưng buổi party của đài truyền hình kéo dài đến hai giờ mới dứt.

Chàng vẫn không nói, không rằng cho dù những giọt lệ của nàng đang chực trào ra. Cô gái nhỏ ngồi xuống mép giường, hai bàn tay ôm lấy mặt và bắt đầu khóc thút thít.

– Anh Quân Vũ! – Nàng vừa khóc vừa lay cánh tay chàng – Nếu anh có ghét em thì mắng em đi, đừng có im lặng như vậy, em thật là khổ lắm… Em đã ôn xong bài vở rồi mới đi với anh Trung Hữu đến đón… Anh Quân Vũ, anh đừng có giận em có được không?

Chàng vẫn không nói lời nào. Nàng đau khổ bước ra với nước mắt tuôn tràn trên má, trong lòng nàng đang đau như cắt khi bị anh Quân Vũ của nàng hiểu lầm. “Chắc anh ấy nghĩ là mình biếng nhác, thừa lúc anh ấy đi vắng không chịu học hàng cứ lo rong chơi. Và rồi có lẽ anh ấy nghĩ mình là một đứa con gái hư hỏng, đi chơi đến hai giờ sáng mới chịu về nhà!” Nhưng khi nàng vừa bước ra khỏi phòng thì một giọng buồn bã vang lên:

– Sao em không đi tới sáng luôn đi… party vui quá phải không… cho nên em đã quên đường về?

Một niềm vui òa vỡ trong trái tim của Minh Thư mặc dù là nàng đang bị mắng.

– Anh chịu nói với em rồi hả? Anh hết giận em rồi phải không?- Nàng hỏi và lay cánh tay chàng. Chàng quay mặt lại và nàng lập tức sà vào lòng chàng mà khóc.

– Mai mốt em sẽ không đi đâu hết… – Giọng nàng vang lên thổn thức -… Em hứa với anh đây là lần cuối cùng…

Chàng có vẻ nguôi giận nhưng rồi khi nhận ra bộ dạ phục lạ mà nàng đang khoác trên người cùng xâu chuỗi ngọc mà nàng đeo trên cổ, giọng chàng lại trở nên cay đắng:

– Em tự tiện nhận quà của hắn? Anh Quân Vũ của em không sắm sửa đầy đủ cho em?- Giọng chàng vừa trách mắng vừa như hất hủi khiến nàng bật khóc lên lần nữa.

– Anh ấy năn nỉ em… em chỉ nhận một lần này thôi… em sẽ không bao giờ nhận quà của bất cứ ai nữa… trừ khi nào anh đồng ý cho em nhận.

Nước mắt nàng tuôn rơi thấm ướt ngực áo của chàng. Nỗi giận hờn trong lòng của chàng đã từ từ dịu lại. – Thay ngay chiếc áo dạ hội ấy ra!- Chàng nói như ra lệnh – Đi rửa mặt mũi cho tỉnh người đi rồi hãy nói chuyện với anh!

Nàng ngoan ngoãn làm theo lời chàng và bước ra khỏi phòng. Chàng nhìn theo nàng, cảm thấy mình bất công quá đỗi. Chàng thì có thể đi với bất cứ ai còn nàng thì đi với một người bạn mà chàng cũng không cho. Thực ra thì bình thường chàng sẽ không khắt khe với nàng như vậy nhưng hôm nay là một trường hợp ngoại lệ.

Minh Thư đã thay áo và lau sạch nước mắt. Nàng trở lại phòng Quân Vũ, ngồi xuống mép giường, không dám nhìn chàng vì nàng cảm thấy mình có lỗi.

– Hãy quay lại nhìn anh!- Giọng chàng đã dịu lại rất nhiều – Rồi anh sẽ nói cho em biết tại sao anh giận em!

Nàng quay lại nhìn chàng, xúc động khi được nghe lại giọng nói ấy, hạnh phúc khi được nhìn ngắm lại gương mặt ấy và bất giác nàng ngã vào lòng chàng và nói một cách nghẹn ngào:

– Anh Quân Vũ, anh không biết chứ mỗi ngày em đều rất nhớ anh…

– Anh cũng rất nhớ em, Minh Thư!- Giọng chàng trở nên ngọt ngào như trước khiến cho trái tim của người con gái ấm dần lên – Cho nên anh mới cố gắng giải quyết mọi công việc cho nhanh chóng để có thể về sớm vài ngày. Anh đã cố ý về ngay ngày sinh nhật của em cho em vui, nhưng khi anh về thì em đã đi rồi. Anh về đây vào lúc tám giờ tối và đã đợi em cho đến bây giờ, em hiểu tại sao anh giận em rồi chứ?

Lòng nàng òa vỡ ra trong một niềm vui không bút mực nào tả xiết khi nghe những lời ngọt ngào mà chàng đã thủ thỉ với mình. “Anh ấy thương mình tới vậy! Anh ấy nghĩ đến mình tới vậy! Chao ôi, mình là người hạnh phúc nhất thế gian này!”

Quân Vũ lau những ngấn lệ còn sót lại trên má của Minh Thư và khẽ bảo:

– Nhắm mắt lại đi, cô bé mít ướt của anh! Bao giờ anh bảo mở mắt ra thì mới được mở nghe chưa!

Nàng ngoan ngoãn làm theo lời chàng mà trái tim đập mạnh.

– Em mở mắt ra được rồi! – Giọng chàng dịu dàng cất lên bên tai nàng.

– Chao ôi, quà của em hả?- Nàng reo lên khi thấy chàng đặt vào tay mình một hộp quà được gói giấy hoa xinh xắn.

– Quà sinh nhật của em, anh đã chọn từ của hàng đẹp nhất của Paris. Anh đã đi suốt một đoạn đường dài để mang nó về nhưng đợi mãi mà không có người nhận cho nên anh rất buồn… . và cuối cùng… mới giận em.

– Ôi, anh Quân Vũ! – Lồng ngực của người con gái phập phồng vì xúc động – Em không biết là anh thương em như vậy… cũng không biết là anh tốt với em như vậy… – Nàng nói rồi cúi xuống hôn như mưa trên khuôn mặt của chàng. Toàn thân chàng rung động khi đón nhận trận mưa hôn ngọt ngào đó. Chàng cố trấn tĩnh lòng mình và khẽ bảo:

– Em mở ra xem đi, và nói cho anh biết em có thích món quà này không!

Minh Thư mở những lần giấy hoa và rồi trước mắt nàng hiện ra một chiếc áo soirée màu tím nhạt trông thật là lộng lẫy, bên cạnh là một hộp nữ trang với một chuỗi ngọc tím cùng màu.

– Chiếc áo thật là tuyệt vời!- Nàng thốt lên trong hạnh phúc – Chưa mặc vào nhưng em đã biết nó hợp với em rồi. Anh Quân Vũ, anh hay thật đó! Em không nói mà anh cũng biết hôm nay là ngày sinh nhật của em. – Nếu anh không biết hôm nay là ngày sinh nhật của em thì anh không phải là anh của em nữa rồi!

– Anh có muốn em mặc ngay cho anh xem không?- Nàng nhìn chàng khẽ hỏi.

– Để ngày mai rồi hãy mặc cho anh xem! Lúc nãy em khóc đỏ cả mắt rồi. Anh muốn em mặc cho anh ngắm trong lúc em tươi tỉnh nhất. Bây giờ em về phòng nghỉ đi. Ngày mai nếu Huệ Trinh có thể xoay sở đủ vé thì chúng ta sẽ cùng đi xem nhạc kịch với nhau. – “Huệ Trinh “, hai tiếng này của chàng thốt lên khiến cho niềm vui trong trái tim nàng như lịm tắt. “Anh ấy vừa về là nhắc đến Huệ Trinh rồi, cô nàng biết anh ấy về sớm vậy sao?”

– Chị ấy đã gọi đến cho anh à? Sao chị ấy biết là hôm nay anh về? – Nàng dò hỏi.

– Huệ Trinh nói nhớ anh nên gọi thử chứ không hy vọng là sẽ gặp. Bởi vì khi sang Pháp anh cũng có nói rõ cho nàng biết là khi nào anh sẽ trở về. Huệ Trinh có hai vé đi xem nhạc kịch ngày mai và mời anh đi nhưng anh muốn em đi cùng nên bảo cô ấy lấy thêm vé nữa. Hình như vé đã bán sạch cả rồi nên Huệ Trinh phải hỏi vé nơi ban tổ chức vì nàng quen thân với họ.

– Nếu chị ấy không lấy được vé cho em thì anh có đi không?

Chàng lắc đầu: – Chắc là anh không đi! Anh bỏ em ở nhà một mình cả tuần nay rồi, bây giờ mới về, không thể bỏ em mà đi được nữa. Vả lại đi xem nhạc kịch cũng rất thú vị cho nên anh cũng muốn em đi cùng.

Lời chàng nói khiến cho trái tim nàng ấm lại. Tối hôm đó Minh Thư đã ngủ một giấc thật ngon. Chàng đã trở về sau một tuần xa cách mà còn làm nhiều điều khiến cho nàng thấy tình cảm của chàng dành cho nàng mỗi ngày một khắng khít hơn. “Anh ấy yêu thương mình hơn cả Huệ Trinh… “, trái tim của cô bé mười tám tuổi bắt đầu bay bổng trên mây, “… anh ấy nói nếu không có mình… . anh ấy sẽ không đi với cô ta”.

Khoảng mười hai giờ trưa hôm sau, Huệ Trinh gọi đến, báo cho Quân Vũ biết là nàng đã lấy thêm được vé cho Minh Thư. Giọng Quân Vũ vang lên vui mừng khiến cho Huệ Trinh càng tức tối hơn.

“Anh Quân Vũ lúc nào cũng nghĩ đến con bé Minh Thư ấy và càng lúc càng ưu ái nó ra mặt! Mình không tin đó là tình cảm anh em mặc dù anh ấy đã nhiều điều xác nhận với mình như vậy. Hôm nay mình chấp nhận cho nó đi cũng chỉ vì không làm thế, anh ấy sẽ không ình là nhỏ nhặt. Vả lại, mình cũng muốn biết con bé ấy ra sao mà lại khiến cho anh Quân Vũ yêu thương và chiều chuộng nó như vậy.” Tự nhủ lòng như thế. Huệ Trinh chọn trong tủ áo chiếc áo lộng lẫy nhất mà nàng ưa thích. Nàng muốn xuất hiện trước mắt người con gái mà nàng chưa biết mặt kia dưới một bề ngoài thật là nổi bật khiến cho cô ta phải cúi đầu mà ngưỡng phục mà nàng cũng muốn cho cô ta biết chỉ có nàng mới xứng đáng với Quân Vũ mà thôi.

***

Trong lúc Huệ Trinh đang chuẩn bị cho buổi tối mà nàng nghĩ là quan trọng này thì ở nhà Quân Vũ, lòng Minh Thư cũng đang rộn ràng lên khi biết tối nay nàng được ra ngoài với chàng và và được mặc chiếc áo mà chàng mới mua để tặng cho nàng làm quà sinh nhật. “Anh thích tối nay em mặc chiếc áo đó để đi xem ca kịch với anh”, chàng đã dặn dò nàng như vậy và quay vào phòng để làm việc ngay vì hình như sau chuyến đi Pháp này, chàng có nhiều vấn đề cần giải quyết. Minh Thư đã hoàn tất việc nhà và cũng đã ôn xong bài vở nên buổi chiều đó nàng cảm thấy thảnh thơi. Ở trong phòng, nàng ướm thử chiếc áo màu tím nhạt vào người và đeo xâu chuỗi ngọc cùng màu lên cổ. Dù chưa trang điểm nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương cũng đã làm cho trái tim nàng đập rộn ràng lên vì xúc động và vui sướng. Chiếc áo ôm sát thân hình thon thả của nàng, chất vải óng ả và mềm rủ như tơ tạo cho nàng một vẻ đẹp thanh thoát giống như một vầng mây tím. Xâu chuỗi ngọc màu tím nhạt càng làm tôn thêm sự quý phái và đài các của nhan sắc vốn đã sực rỡ của nàng. Trong cuộc đời Minh Thư, nàng chưa bao giờ thấy mình đẹp như thế cả. Minh Thư ngồi trước gương và trang điểm cẩn thận hơn những lần trước. Nàng muốn hôm nay được xuất hiện cạnh Quân Vũ với một sắc đẹp lộng lẫy nhất vì nàng yêu thương chàng và muốn chàng được hãnh diện với mọi người. Vả lại đây là chiếc áo mà chàng mua từ Paris về để tặng nàng trong ngày sinh nhật, nàng phải trang điểm cho thật đẹp để xứng với nó, xứng với cái công mà chàng đã bỏ ra khi lựa chọn món quà này. Nước da mịn màng của Minh Thư rất hợp với màu phấn hồng mà Quân Vũ đã mua cho nàng, nàng kẻ mắt đậm hơn một chút và dùng mascara để làm nổi bật hàng mi cong vút. Hôm nay nàng chọn son màu anh đào thay vì màu hồng nhạt như mọi khi để làm tăng thêm nét quyến rũ của làn môi vốn đã mộng ướt của nàng. Nếu những lần đứng trước gương, nàng thấy mình mang vẻ đẹp ngây thơ như cô bé mười bảy tuổi thì lần này với cách trang điểm sắc sảo, nàng trở thành hiện thân của một sắc đẹp chín muồi của một thiếu nữ đã bước qua sinh nhật thứ mười tám của mình. Nàng muốn dành cho người mình yêu một ngạc nhiên để chàng phải kinh ngạc khi khám phá ra mỗi ngày nàng lại xuất hiện trước mặt chàng với một hình thức hoàn toàn khác trước. Bình thường, Minh Thư không bao giờ dùng nước hoa nhưng hôm nay nhìn lại mình trong gương với một sắc đẹp lộng lẫy bất ngờ như vậy, Minh Thư thoa thêm một chút nước hoa của Dior mà Quân Vũ đã mua cho nàng lâu rồi nhưng chưa lần nào nàng đụng tới.

Tối hôm đó khi Quân Vũ đến gõ cửa phòng Minh Thư, chàng sửng sờ đến nỗi không thốt ra lời. Đây không phải cô bé đã có lần đuổi theo chàng dưới trăng, cũng không phải cô bé có lần đã ngủ quên trong phòng chàng đến sáng, không phải là người đã khóc nức nở hôm qua trước mặt chàng sau khi đi dự lễ party ở một nơi mà chàng không muốn cho nàng đến dự… mà là một người hoàn toàn khác, một nhan sắc diễm lệ và hoàn mỹ đến nỗi nếu như chàng không nhận ra điều này thì chàng sẽ là tên đàn ông ngu ngốc nhất trên cõi đời này. Dù đã bị nàng làm cho ngất ngây như vậy nhưng chàng vẫn cố giữ một vẻ bình thản và từ tốn nói:

– Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ rồi.

Minh Thư thất vọng và rồi tủi thân, nàng đã cố gắng hết sức để xuất hiện trước mặt chàng với một bề ngoài tuyệt vời như vậy mà chàng vẫn làm ngơ như không hề hay biết tất cả những cố gắng của nàng. Nàng đi bên cạnh chàng nhưng lặng lẽ không nói gì cả để rồi chàng phải quay qua:

– Em sao rồi? Đi xem nhạc kịch với anh mà lại không vui sao?

Lòng nàng rưng rưng, đôi mắt long lanh như sắp tuôn trào giọt lệ, giọng buồn bã, nàng nói nhỏ:

– Em đã cố gắng trang điểm cho thật đẹp để xứng đáng với chiếc áo mà anh đã tặng… còn anh thì thậm chí không muốn nhìn… cũng không thèm khen em một lời nào cả!

Chương 18

Câu nói của nàng khiến chàng cầm lòng không được. Chàng dừng lại, quay sang nàng và ôm nàng vào lòng, dỗ dành:

– Ai nói là anh không nhìn… ai nói là anh không khen em? – Chàng thủ thỉ và nâng gương mặt nàng lên và rồi cảm thấy lòng mình ngây ngất trước cái nhan sắc quá tuyệt vời ấy, khi thân hình mềm mại và vô cùng quyến rũ kia đang run lên trong tay chàng với một chút giận hờn. Mùi nước hoa thơm ngát từ nàng khiến cho lòng chàng như muốn chết ngất trong khi nỗi đam mê từ chàng dường như không thể nào kềm chế được nhưng rồi chàng buông nàng ra và khẽ nói:

– Hôm nay Minh Thư của anh sao lại hay giận hờn như vậy? Dù anh không nói nhưng em cũng phải hiểu là mình rất đẹp!

– Điều quan trọng là anh nhìn em có đẹp hay không, em làm sao có thể tự cho là mình đẹp chứ?

– Em rất đẹp, cô bé của anh ơi! Em mười tám rồi mà còn trẻ con như vậy. Bắt anh khen ra miệng thì mới chịu hay sao?

– Em thích được anh khen?- Nàng xấu hổ úp mặt vào lòng ngực chàng – Anh không biết chứ khi được anh khen, cả tuần sau trong lòng em vẫn còn thấy vui!

– Vậy ư, cô bé? – Chàng cảm động nói – Anh xin lỗi em, anh không biết lời khen của anh lại quan trọng đối với em như vậy!

– Chàng lùi lại mấy bước để ngắm nàng rồi mỉm cười khẽ nói:

– Trông em thật là tuyệt vời! Anh cam đoan trong những người đến xem buổi nhạc kịch hôm nay sẽ không có ai xinh đẹp bằng Minh Thư của anh!

Nàng mỉm cười và lập tức quên hết tất cả dỗi hờn ban nãy. Ngồi trên xe, nàng sẽ nhắm mắt, tâm hồn như bay bỗng và một ý nghĩ đã nảy sinh khiến cho trái tim nàng rộn ràng lên: “Quân Vũ nói thế nghĩa là anh ấy muốn ình hiểu ngầm cả Huệ Trinh cũng không thể sánh bằng mình!”

Vở nhạc kịch được tổ chức ở một hí viện lớn nên khán giả đến xem ai cũng ăn mặc rất là sang trọng. Huệ Trinh chờ Quân Vũ ở phòng đợi riêng của hí viện. Là một ca sĩ nổi tiếng, nàng được ban tổ chức vở nhạc kịch này ưu đãi mọi thứ vì họ rất muốn Huệ Trinh nhận vai chính trong vở ca kịch sắp tới của mình. Khi Quân Vũ và Minh Thư xuất hiện thì không phải chỉ những khán giả đứng ngoài chú mục vào chàng và nàng vì họ quá đẹp đôi mà ngay khi họ bước vào phòng đợi, Huệ Trinh cũng kinh ngạc vì không ngờ Minh Thư lại có sắc đẹp lộng lẫy đến dường ấy. Sự ghen tuông bùng dậy trong lòng Huệ Trinh nhưng nàng cố trấn áp vì sợ bất cứ hàng vi khiếm nhã nào của nàng cũng sẽ khiến cho Quân Vũ xem thường.

Giả vờ nở nụ cười thật tươi, nàng tiến đến bên cạnh hai người và nói bằng giọng đon đả:

– Ồ, hai người tới thật đúng lúc! Cũng sắp đến giờ vào rạp rồi! – Và quay sang Minh Thư, nàng khen ngợi không tiếc lời – Chị không ngờ anh Quân Vũ lại có một người em kết nghĩa xinh đẹp đến thế này. Đáng lẽ anh ấy phải cho hai chị em mình làm quen với nhau từ trước.

– Chị Huệ Trinh, chị cũng xinh đẹp quá – Minh Thư khen một cách chân thành – Em ước gì được quen chị trước đây để chị có thể dạy đàn cho em. Có những lúc ngồi học bài trong phòng, em nghe tiếng đàn của chị vẳng tới mà tâm hồn em giống như bay bổng!

– Vậy ư? Nếu em muốn học đàn thì chị sẵn sàng. Đàn dương cầm cũng không khó gì mấy, chỉ năng luyện tập là được!

Huệ Trinh trao đổi với Minh Thư thêm mấy câu khách sáo rồi cả ba theo lối riêng cùng vào rạp. Chỗ ngồi của họ là chỗ ngồi lý tưởng nhất vì lúc nào Huệ Trinh cũng được ban tổ chức dành cho những vé mời ưu ái. Minh Thư ngồi bên Quân Vũ hỏi về hình thức nhạc kịch mà nàng chưa từng xem lần nào. Quân Vũ giải thích cặn kẽ cho nàng rằng đây là một hình thức nghệ thuật rất thịnh hành, người diễn viên ngoài tài diễn xuất còn phải có giọng ca hay vì họ không nói mà sẽ hát từ đầu đến cuối.

– Cũng như chị Huệ Trinh của em vậy! – Chàng nói thêm – Phải có một giọng ca hay như Huệ Trinh thì mới có thể thành công trong lĩnh vực này nhưng mà… . – Chàng nói đến đó rồi quay sang nàng -… Huệ Trinh à, hình như em đã từ chối không nhận vai chính trong vở nhạc kịch này phải không?

Câu hỏi hàm ý khen ngợi của Quân Vũ khiến Huệ Trinh dịu lại:

– Em bận chuẩn bị DVD mới không có thời gian nhận vai dù em rất muốn thử sức trong lĩnh vực này. Nói cho cùng thì ca nhạc mới là cái mà em dốc hết tâm sức của mình vào nên phải xem đó là lĩnh vực ưu tiên.

Và rồi từ lúc đó cho đến lúc vở kịch mở màn, Quân Vũ quay sang ân cần trò chuyện cùng Huệ Trinh cho nên lòng nàng mới thấy vui trở lại. Nhưng khi vở kịch bắt đầu, tâm hồn Huệ Trinh như để đâu đâu. “Bây giờ thì mình mới biết tại sao anh Quân Vũ lại chiều con bé này đến như vậy. Nó trẻ trung và đẹp đến mê hồn, lại ngày đêm ở bên Quân Vũ, làm sao anh ấy không động lòng cho được. Anh ấy nói với mình anh ấy chỉ xem như là em gái nhưng mình không tin. Nhìn cách nó ăn mặc, trang sức, mình cũng thừa biết anh ấy đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc vì nó. Đó là những thứ thời trang cao cấp mà ca sĩ hay tài tử, minh tinh mới có thể rớ vào, đâu phải những người thường ai muốn có là có được. Đã chăm sóc cho nó như vậy mà lúc nào ngoài miệng anh ấy cũng nói chỉ xem nó là em kết nghĩa. Nó bỏ đi một cái là anh ấy quýnh quáng lên, phải chạy đi tìm khắp nơi và quên hẳn cái hẹn với mình. Bây giờ thì xem nhạc kịch cũng dẫn nó theo, mình không biết trong tương lai còn xẩy ra những chuyện gì nữa đây. Thật sự mình không biết chuyện hôn nhân giữa mình và Quân Vũ, anh ấy tình ra sao. Mình không muốn nghe cái câu “cho anh thời gian suy nghĩ lại” mà muốn có câu trả lời dứt khoát. Và một mặt thúc hối anh ấy một mặt mình phải sửa trị con bé này mới được. Nó chỉ là một con bé mồ côi được người ta ra tay nghĩa hiệp mang về nhận làm em kết nghĩa. Lẽ ra nó phải biết thân biết phận của mình chứ đâu sống như bà hoàng, hoang phí tiền bạc của anh ấy như thế. Bây giờ cho dù những điều anh ấy nói mới mình là sự thật thì sớm muộn gì tình cảm mà anh ấy dành cho nó càng lúc sẽ càng tăng và đến lúc đó mình mới ra tay ngăn chặn thì cũng đã muộn rồi. Lát nữa đây mình sẽ tìm cách dằn mặt nó, cho nó biết trong tương lai mình sẽ là vợ của Quân Vũ và mình không muốn bất cứ ai lợi dụng lòng tốt của người đàn ông mà mình yêu”.

Ngẫm nghĩ như vậy nên đến giờ giải lao, Huệ Trinh thân mật nhoài người sang bảo Minh Thư:

– Có muốn ra ngoài với chị một chút cho thoải mái không? Giờ nghỉ giải lao kéo dài khoảng mười lăm, hai mươi phút, tìm một chỗ nào đó hai chị em mình nói chuyện với nhau. Minh Thư biết không, mới gặp em mà chị đã mến em rồi.

– Anh Quân Vũ cùng đi theo với chúng ta chứ?- Minh Thư hỏi nhỏ.

– Chao ôi, anh ấy đi theo chúng ta làm gì, đã nói là hai chị em tâm sự riêng với nhau mà! – Huệ Trinh đáp lại bằng giọng dịu dàng.

– Em ra ngoài với chị Huệ Trinh một chút, anh ở đây một mình có buồn không?- Minh Thư nhìn Quân Vũ, ái ngại hỏi.

– Anh chẳng có gì để mà buồn cả. – Quân Vũ vỗ nhẹ vào tay Minh Thư – Hai chị em đi đâu thì đi, lúc nào mở màn trở lại là được rồi.

Huệ Trinh đưa Minh Thư vào phòng giải khát dành riêng cho khách đặc biệt tọa lạc ở tầng hai. Huệ Trinh bước vào trong, khép cửa lại rồi nói với Minh Thư:

– Làm ca sĩ nổi tiếng cũng khổ lắm em biết không. Xuất hiện nơi công chúng thì lúc nào cũng bị người ái mộ bao vây xin chữ ký cho nên lúc nào chị cũng phải khéo léo tránh né.

– Nhưng trong cái khổ cũng có cả sự vinh quang nữa! – Minh Thư nhận xét – Những người nổi tiếng sống trong lòng khán giả ái mộ như huyền thoại và chỉ cái việc ấy thôi cũng đáng hãnh diện lắm rồi.

“Con bé này cũng khôn ngoan lắm chứ chẳng phải khù khờ như mình đã nghĩ “, Huệ Trinh thầm nhủ, “Chắc mình phải vào đề ngay, kẻo không thì không còn kịp nữa. Nhưng bây giờ cũng nên xã giao với nó vài câu trước đã.”

– Minh Thư này… – Huệ Trinh hỏi một câu cho lấy có -… Cả tuần nay anh Quân Vũ sang Pháp làm việc, ở nhà một mình chắc là em buồn lắm hả?

– Dạ, em không có gì buồn cả… – Minh Thư thành thật trả lời -… bởi vì ngày nào anh Quân Vũ cũng gọi về cho em hai, ba lần.

Câu trả lời vô tình của Minh Thư khiến cho Huệ Trinh giận đến bầm gan, tím ruột. Nàng tự nhủ: “Anh ấy gọi về cho nó hai, ba lần mỗi ngày, còn mình thì anh ấy không gọi lấy một lần”.

– Anh ấy về chắc có mua quà cho Minh Thư chứ?- Cô gái lại tiếp tục thăm dò người mà mình xem là tình địch.

– Chiếc áo em đang mặc và chuỗi ngọc em đang đeo là quà mà anh ấy mang về từ Pháp để tặng em. Anh Quân Vũ muốn em mặc nó khi đi xem buổi nhạc kịch hôm nay nên em đã vâng lời cho anh ấy vui.

“Anh ấy mua quà đắt giá đến thế để tặng cho nó… “, trái tim Huệ Trinh nhói lên vì ghen hờn, “… còn mình thì chẳng có món quà nào mà một lời thăm hỏi khi trở về cũng không nốt”. Nhưng Huệ Trinh nào có chịu thua một cách dễ dàng như vậy, nàng nói theo cách đánh phủ đầu:

– Chắc em cũng nghe anh Quân Vũ nói về chuyện hôn nhân giữa chị và anh ấy chứ?

– Thưa vâng! – Minh Thư trả lời ngạc nhiên vì không biết Huệ Trinh muốn đưa câu chuyện sang đâu.

– Em cũng biết chị sẽ trở thành chị dâu tương lai của em phải không Minh Thư?

– Việc này em không rõ… bởi vì cho đến bây giờ anh Quân Vũ nói với em là anh ấy vẫn chưa quyết định gì cả!

– Đó chỉ là một cách nói thôi chứ đám cưới của chị và anh ấy sớm muộn gì cũng phải diễn ra bởi vì chị và anh ấy đã quen nhau mười mấy năm rồi.

– Chị Huệ Trinh! – Minh Thư từ tốn nói – Việc anh chị sẽ kết hôn với nhau hay kết hôn sớm muộn thế nào em thiết tưởng là việc riêng của hai người. Em nghĩ chị không cần phải nói với em.

– Chị cần phải nói! – Đôi mắt của Huệ Trinh long lên vì giận – Nếu chị không có ý định kết hôn với anh Quân Vũ thì anh ấy sống thế nào chị không cần biết hoặc có ai đó lợi dụng anh ấy thế nào chị cũng không cần biết nốt. Nhưng ở cương vị người vợ tương lai của anh Quân Vũ, chị không muốn anh ấy quăng tiền qua cửa sổ một cách vô bổ và không cần thiết. Minh Thư, em mới mười bảy, mười tám tuổi, cái tuổi còn là nữ sinh trung học, sao em không sống đơn giản một chút mà cứ học đòi việc ganh đua cho bằng người này, người nọ… chị nói như vậy em hiểu ý chị chứ?

– Em hoàn toàn không hiểu…-Đôi mắt của cô gái mở to ngơ ngác -… chị có thể nói rõ một chút không?

– Nếu em muốn chị nói thẳng thì chị phải nói thẳng vậy. Tại sao em lại khiến anh Quân Vũ phải bỏ ra hàng đống tiền để cho em ăn mặc và chưng diện như vậy? Em cũng biết những thứ hàng thượng đẳng mà em khoác trên người đối với người khác là cả một gia tài. Những thứ hàng đó chỉ có ca sĩ, người mẫu nói tiếng hay minh tinh, tài tử mới có khả năng mà sắm sửa. Em mới ngần ấy tuổi đầu, làm gì trèo cao như vậy? Em nghĩ là em khoác những thứ đó vào người rồi em sẽ ngang hàng với những người như chị hay sao? Em lầm rồi Minh Thư ạ! Dù em có dát vàng lên người em đi nữa thì em vẫn chỉ là một cô nữ sinh vô danh, không ai biết tới và cũng không có tiếng tăm gì trên cõi đời này. Cho nên em đừng có mơ mộng hão. Và chị muốn nhấn mạnh một điều nữa là nếu em muốn ăn mặc sắm sửa như vậy thì em phải biết đợi, đợi khi nào em có sự nghiệp rồi thì em sẽ dùng tiền bạc mà em tự kiếm ra để mua sắm hơn là đi lợi dụng lòng tốt của người khác dù người đó là người anh kết nghĩa của mình đi nữa. Em chỉ là một cô gái mồ côi được anh ấy nhặt về nuôi, tại sao em lại có tham vọng muốn chỉ trong một bước biến mình thành một bà hoàng bằng cách lợi dụng lòng hào hiệp của một người đàn ông tốt bụng.

Khi mà chị trở thành vợ chính thức của anh Quân Vũ rồi, em sẽ không còn cơ hội để lợi dụng hoặc tiếp tục lũng đoạn tiền bạc của anh ấy đâu. Tiền của anh ấy là không phải là trên trời rơi xuống mà anh ấy cũng phải làm việc rất là cực nhọc mới có được. Nếu em là một người có lương tâm thì em hãy chấm dứt cái trò lợi dụng ấy đi!

– Chị Huệ Trinh… – Giọng Minh Thư run lên -… . thì ra chị gọi em ra đây là để nhục mạ em? Và nếu đã như vậy thì em cũng không muốn phí thời gian để mà nghe chị nữa bởi vì những lời chị buột tội em hoàn toàn là vô căn cứ. Nếu chị có muốn biết em có lợi dụng anh Quân Vũ hay không thì chị cứ hỏi thẳng anh ấy, em chẳng có bổn phận gì để mà tiếp tục ngồi đây nghe chị hạch sách. Những gì anh Quân Vũ làm, anh ấy đều có lý do. Anh ấy không phải là một người ngây thơ đến nỗi có thể để ột cô bé mười mấy tuổi đầu như em lợi dụng hay lừơng gạt!

Nói xong Minh Thư bước thẳng ra cửa, giận đến tái cả mặt. Minh Thư không ngờ cô ta lại có thể nói ra những câu khó nghe như vậy! Cô ta rốt cuộc rồi cũng giống như Khánh Ngọc. Trước mặt anh Quân Vũ cô ta là một con người khác, nhưng những gì mà cô ta hành xử phía sau lưng anh ấy mới là con người thật của cô ta.

Huệ Trinh không ngờ Minh Thư lại có phản ứng dữ dội như vậy. Nàng tưởng cô bé sẽ run sợ, cúi đầu trước những lời cứng rắn của nàng nhưng Minh Thư đã đáp lại một cách hoàn toàn khác. “Mình cũng không cần phải giữ kẽ nữa!”, Huệ Trinh tự nhủ, “Bây giờ là lúc phải lật ngửa ván bài. Mình chấp nhận làm kẻ thắng hoặc người thua chứ mình không chấp nhận ở lưng chừng. Nhưng mình không tin là Quân Vũ sẽ xem trọng con bé ấy hơn mình. Mình có sự nghiệp lừng lẫy trong tay còn con bé ấy nó chẳng có gì cả. Nó chỉ là người ăn nhờ, ở đậu trong nhà anh Quân Vũ mà thôi, rốt cuộc anh Quân Vũ sẽ biết anh ấy phải làm gì! Anh ấy không thể bỏ rơi Huệ Trinh để chọn một con bé bất tài, vô danh như vậy!”

Khi hai người trở lại chỗ ngồi thì đúng lúc sân khấu kéo màn và vở kịch được trình diễn tiếp đoạn hai. Vì vậy Quân Vũ không thấy rõ trên nét mặt của hai người phụ nữ. Chia tay nhau khi xem xong vở nhạc kịch, ngoài mặt Huệ Trinh vẫn vui vẻ như không có gì nhưng suốt trên đường về nhà Minh Thư không nói tiếng nào. Về đến nhà Minh Thư vào thẳng phòng riêng, một lúc sau Quân Vũ nghe tiếng cô bé khóc thút thít trong phòng của mình.

Chàng sốt ruột bước qua, không biết hai giờ giải lao đã xẩy ra chuyện gì giữa Huệ Trinh và Minh Thư mà bây giờ Minh Thư lại khóc. Chàng bước vào phòng Minh Thư, thấy căn phòng tối đen như mực.

– Minh Thư!- Nàng lên tiếng.

– Dạ…

– Giọng cô bé vang lên mà vẫn còn nguyên nước mắt.

– Sao em không bật đèn lên?

– Khi em đau khổ em vẫn có thói quen nằm một mình trong bóng tối!

Quân Vũ bật cười, vặn ngọn đèn ngủ rồi tiến lại gần nàng. Minh Thư vẫn mặc chiếc áo tím trên người và nằm úp mặt xuống gối.

– Học thuộc lòng câu nói của anh lần trước hả? Nói cho anh biết tại sao em lại khóc thút thít một mình như vậy!

– Tại vì em không biết mình có phải ra đi lần nữa hay không!

– Em nói gì?- Chàng kinh ngạc – Quay mặt lại nhìn anh đây này và nói cho anh biết chuyện gì đã xẩy ra.

Nàng quay mặt lại, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng ngay cả khi khóc, nàng vẫn có một nét đẹp não lòng khiến cho trái tim chàng rung động. Quân Vũ dùng tay lau những giọt nước mắt của Minh Thư. Nàng nắm bàn tay ấm áp của chàng trong tay mình rồi thổn thức lần nữa.

– Nói cho anh nghe đi! Cả anh Quân Vũ của em mà em cũng dấu nữa sau?

– Anh có muốn em ở cạnh bên anh suốt đời không?- Cô bé buồn bã hỏi.

– Anh muốn… nhưng rồi em cũng sẽ như những người con gái khác, học xong đại học, có một sự nghiệp ổn định, lấy chồng… và rồi lúc đó em sẽ xa anh Quân Vũ của em.

– Anh nghĩ là em sẽ làm như vậy?

– Anh nghĩ thế! Không phải là em đang yêu Trung Hữu hay sao? Sau khi học xong đại học rồi em cũng phải nghĩ đến việc lập gia đình với người em yêu. Anh chàng đâu có thể nào chờ đợi quá lâu!

– Nếu anh nghĩ thế này thì em không còn gì để nói nữa.

– Nói xong, nàng quay mặt vào trong để dấu một giọt nước mắt đang rơi.

– Minh Thư! – Chàng dịu dàng xoay người nàng lại – Anh nói thế có gì không đúng đâu mà em phải giận anh?

– Em không yêu Trung Hữu! – Nàng bật khóc – Lúc nào anh cũng ghép em với người này, người nọ. Lúc trước thì Dương Thiệu Vỹ và bây giờ là Trung Hữu. Anh Quân Vũ, anh có thể nào cho em sống bên anh một thời gian nữa không, trước khi em phải ra đi?

– Tại sao em phải ra đi, tại sao em lại nói với anh câu đó?

– Bởi vì em không muốn bị người khác nhìn mình một cách lệch lạc. Em không muốn bị người khác cho rằng em tiếp tục sống bên anh để lợi dụng anh!

– Ai nói em lợi dụng anh? Người nào đã nói những câu độc ác như vậy?

Minh Thư không đáp chỉ khẽ thở dài.

– Huệ Trinh đã nói phải không? Cô ta đã buộc tội em như vậy?- Quân Vũ hỏi bằng giọng nóng nảy.

– Vâng! Trong giờ nghĩ giải lao, chị ấy đã buộc tội em như thế còn em thì phải bắt buột ngồi nghe. Chị ấy nói ở cương vị người vợ tương lai của anh, chị ấy cần giáo đầu cho em biết là em nên chấm dứt sự lợi dụng ấy càng sớm càng tốt. Đây là nguyên văn những lời chị ấy nói cùng em: “Em mới ngần ấy tuổi đầu, làm gì phải trèo cao như vậy chứ? Em nghĩ là em khoác những thứ hàng thượng đẳng vào người rồi em sẽ ngang hàng với những người như chị hay sao? Dù em có giát vàng lên người em đi nữa thì em vẫn chỉ là một cô nữ sinh vô danh, không ai biết tới. Cho nên em đừng có mơ mộng hão. Em chỉ là một cô gái mồ côi được anh ấy nhặt về nuôi, tại sao em lại có tham vọng muốn chỉ trong một bước biến thành một bà hoàng bằng cách lợi dụng lòng hào hiệp của một người đàn ông tốt bụng. Khi mà chị trở thành vợ chính thức của anh Quân Vũ rồi, em sẽ không có cơ hội để lợi dụng hoặc tiếp xúc lũng đoạn tiền bạc của anh ấy nữa đâu. Nếu em là một người có lương tâm thì em hãy chấm dứt cái trò lợi dụng ấy đi!” Anh Quân Vũ, em rất đau lòng khi nghe người ta nhục mạ mình như vậy, và chị Huệ Trinh nghĩ rằng chị ấy có quyền nhục mạ em vì trong tương lai chị ấy sẽ trở thành vợ của anh!

– Cô ấy điên rồi!- Quân Vũ bực bội hét to – Anh phải nói chuyện với Huệ Trinh ngay bây giờ mới được. Từ đây về sau anh không để cho bất cứ người nào xúc phạm đến em.

Chàng thuận tay với lấy chiếc điện thoại gần đó và bấm số của Huệ Trinh.

– Đừng anh!- Minh Thư hốt hoảng kéo tay chàng lại- Có việc gì ngày mai hãy nói… bây giờ đã khuya rồi…

– Anh không chịu được! Anh phải giải quyết việc này ngay trong đêm nay. Cô ta là cái gì mà lại ình cái quyền ăn nói với em như vậy chứ…

Chàng nói chưa dứt lời đã nghe giọng Huệ Trinh bên kia đầu dây. Giọng người con gái có vẻ hơi dao động, dù cho nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự bùng nổ tối nay:

– Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em à? Cho nên mới gọi cho em vào cái giờ khuya khoắt này?

– Đúng thế, Huệ Trinh!- Giọng Quân Vũ cứng rắn vang lên – Ngay ngày mai em hãy đến đây để xin lỗi Minh Thư hoặc em và anh sẽ không còn là bạn bè của nhau nữa!

– Anh nói gì? Anh buộc em phải xin lỗi con bé đó?- Giọng Huệ Trinh vang lên uất ức.

– Em phải xin lỗi Minh Thư bởi vì em có lỗi. Em đã nhìn vấn đề một cách lệch lạc, em đã buộc Minh Thư nghe những lời ghê gớm nhất mà anh không ngờ em có thể thốt ra. Những lời anh lo lắng cho Minh Thư là tấm lòng tự nguyện của một người anh. Nhưng em đã bóp méo mọi vấn đề để rồi buộc tội Minh Thư là lợi dụng. Đó là sai lầm nhất của em. Sai lầm thứ hai là em đã tự cho mình cái quyền xen vào cuộc sống riêng của anh. Anh không có thói quen để bất cứ người phụ nữ nào thống trị cuộc sống của anh, dù người ấy có là ca sĩ Huệ Trinh danh giá nhất Đài Bắc đi nữa. Anh chưa từng hứa hẹn cưới em làm vợ cho nên em cũng đừng có nhân danh là người vợ tương lai của anh để đi giáo đầu cho người khác về những chuyện hoàn toàn do em tưởng tượng ra, về những chuyện hoàn toàn không có thật.

– Anh Quân Vũ! Anh có thể nói với em những lời tàn nhẫn vậy sao? Anh xem trọng những ngày ngắn ngủi bên cạnh nó hơn mười mấy năm chúng ta quen biết nhau sao?

– Huệ Trinh! Em lại sai lầm nữa rồi! Vấn đề không phải là người ta đã sống bên nhau bao lâu mà là người ta đã sống với nhau như thế nào. Nếu em biết được những ngày tháng sống bên anh, Minh Thư đã hết lòng hy sinh và lo lắng cho anh thì em sẽ không thốt ra những lời làm cho Minh Thư phải đau lòng như vậy. Anh thú thật, trước đây anh đã từng có ý nghĩ cưới em làm vợ, nhưng rồi hết lần này đến lần nọ, em đã tự phá đi cái hình ảnh đẹp đẽ của chính mình để đến nổi bây giờ anh không nhận ra em chính là Huệ Trinh của ngày trước nữa.

Những lời chàng nói khiến người con gái buồn đến bật khóc, Quân Vũ cảm thấy có một chút mềm lòng nhưng rồi lòng chàng rắn lại khi nhớ tới những lời báng bổ mà Huệ Trinh đã thốt ra với Minh Thư.

– Anh Quân Vũ, xin anh đừng bỏ em! – Nàng nghẹn ngào nói – Xin anh đừng chấm dứt tình bạn của chúng ta.

Huệ Trinh nói rồi khóc sướt mướt, cảm giác như đất trời sập đổ dưới chân mình nếu từ đây chàng không còn hiện diện trong cuộc đời của nàng nữa. Những giọt nước mắt ấy khiến cho Quân Vũ cảm thấy đau lòng.

– Anh không muốn chấm dứt tình bạn giữa chúng ta nhưng nếu em không bằng lòng xin lỗi Minh Thư thì anh buộc phải làm việc đó.

– Anh Quân Vũ… anh cho em thời gian… suy nghĩ… có được không?

– Em cứ suy nghĩ đi rồi em sẽ thấy mình đã xúc phạm Minh Thư đến thế nào. Một lời xin lỗi anh nghĩ hãy còn nhẹ!

Quân Vũ nói xong, gác điện thoại, không chờ Huệ Trinh trả lời. Chàng đến bên cạnh Minh Thư, nâng nàng dậy, để đầu nàng tựa vào vai mình và khẽ nói:

– Xin lỗi em, Minh Thư! Xin lỗi đã để cho người khác xúc phạm đến em.

– Anh Quân Vũ! – Minh Thư nghẹn ngào ôm chặt lấy chàng – Anh đừng bao giờ bắt em phải xa anh. Anh cho phép em sống bên anh để lo lắng cho anh… cho đến khi nào anh tìm được một người vợ mà anh yêu thực sự.

Những lời tha thiết của nàng khiến trái tim chàng rung động nhưng rồi chàng lại thở dài.

– Anh sao vậy?- Nàng ngước lên nhìn chàng lo lắng.

– Cái bài thơ đó… – Chàng khẽ cắn môi và nói một cách khó khăn-… không phải là em viết cho Trung Hữu hay sao?

– Chao ôi! – Nàng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm- Khi anh bằng tuổi em, chắc anh cũng phải có những lúc mơ mộng như em! Khi mà người ta vẽ lên trong tâm hồn mình một người tình tưởng tượng và tâm sự với người đó những mơ ước của chính mình. Em không yêu Trung Hữu và cũng không yêu ai cả. Đối với em còn quá sớm để nghĩ đến tình yêu…Không phải là anh đã từng nói với em không cần nghĩ ngợi gì cả, em chỉ làm cho anh hai việc, một là học thật giỏi, hai là làm em gái ngoan của anh. Anh Quân Vũ, bây giờ em muốn làm hai việc đó. Từ đây về sao anh đừng nghĩ tới việc phải tìm cho em một ai đó xứng đáng để gả em cho họ. Để em học cho xong đại học, rồi sau đó nếu em ưng ý một ai, em sẽ tự nói cho anh biết.

– Còn em… em cũng không được nói là sẽ bỏ ra đi khi một ai đó nói câu gì khiến em buồn lòng. Lần trước, vì Huệ Trinh em đã bỏ anh mà đi, và lần này cũng vì Huệ Trinh mà em định lập lại hành động đó của mình lần nữa.

– Em nói vậy sao?

– Vậy chứ lúc nãy ai đã khóc thút thít và nói với anh: “Em không biết mình có phải ra đi lần nữa hay không!”

– Em xin lỗi… . – Nàng xấu hổ úp mặt vào vai chàng -… em hứa với anh là em sẽ chẳng bao giờ nói câu đó nữa.

– Minh Thư, em phải nhớ… . – Chàng nâng mặt nàng lên và bắt nàng nhìn thẳng vào mắt chàng -… Anh Quân Vũ của em không bao giờ chấp nhận cưới một người đàn bà làm vợ mà người đó đã từng xúc phạm đến Minh Thư! Bây giờ thì em đi thay áo đi rồi còn nghỉ ngơi nữa chứ!Và từ đây về sau không được cứ mỗi chuyện là mỗi mít ướt với anh!Em cứ nghĩ lúc nào anh Quân Vũ của em cũng thương em là được!

Chương 19

Quân Vũ trở về trở phòng mình, không bật đèn lên mà nằm dài trên giường và chìm đắm trong hạnh phúc đang dâng lên giữa lòng. Chàng nhớ đến những lời nói lúc nãy của Minh Thư và lẩm bẩm: “Rõ ràng là nàng yêu mình… rất yêu mình!” Anh đừng bao giờ bắt em phải xa anh. Anh cho phép em sống bên anh để lo lắng cho anh… cho đến khi nào anh tìm được một người vợ mà anh yêu thực sự.” Không phải là nàng vì yêu mình mà đã nói vậy sao? Và rồi cái đêm từ nhà Thiệu Vỹ trở về, trong cơn say mình vẫn còn nhớ nàng đã nói một câu: “Em sẽ ở bên anh suốt đời nếu mà… anh cho phép em được làm điều đó!” Chao ôi, Minh Thư! Anh không ngu ngốc đến nỗi không biết là em yêu anh nhưng anh cho phép em kéo dài những ngày mơ mộng này thêm một chút, anh yêu cái ngây ngất mà anh đã trải qua… khi anh yêu em mà vẫn chưa thố lộ cùng em. Anh cũng yêu cái e ấp trên đầu mày, cuối mắt của em khi em yêu anh Quân Vũ của mình mà vẫn không dám nói. Có phải là anh quá lãng mạn không Minh Thư khi đã làm như vậy? Nhưng em cũng lãng mạn như anh khi sáng tác bài thơ đó cho anh mà nhất định không chịu thú thực cho anh biết. Không phải một nhà thi sĩ đã từng nói thế này sao:

Ôi giây phút huy hoàng của tình ái.

Là khi mà anh chưa nói anh yêu em!

***

Trong lúc tâm hồn Quân Vũ bềnh bồng trong hạnh phúc thì trái tim của Minh Thư cũng bay bổng trên mây. Có lẽ anh Quân Vũ yêu mình! Hôm mình đi party với Trung Hữu anh ấy đã giận muốn điên lên. Và bây giờ anh ấy lại thở dài vì nghĩ là bài thơ của mình viết cho anh ấy để tặng ột ai đó. “Từ đây về sau, anh không để cho bất cứ ai làm cho em đau khổ.” Anh ấy không biết mình đã xúc động thế nào khi nghe câu nói đó. Quân Vũ! Em biết có một ngày anh sẽ nói yêu em và ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của đời em.

Ngày hôm sau, Huệ Trinh gọi điện thoại đến xin lỗi Mình Thư như Quân Vũ đã yêu cầu nàng làm vậy. Nàng không muốn mất chàng, mất người đàn ông mà nàng đã yêu suốt mười mấy năm trời. “Mình đã hành động một cách ngu ngốc vì ghen tuông, mình phải làm lại từ đầu để khôi phục cái hình ảnh tốt đẹp mà anh ấy vẫn nghĩ về mình”, cô gái tự nhủ, cố nắm trong tay một chút hy vọng cuối cùng.

Hai ngày nữa trôi qua êm ả và tối đó khi ngồi dùng cơm với Minh Thư, Quân Vũ đã hỏi nàng:

– Cuối tuần này em có muốn cưỡi ngựa và đi săn với anh không?

– Ở đâu hở anh?- Nàng mừng rỡ hỏi.

– Hồi sáng nay Lệ Hằng có gọi điện thoại đến cho anh. Gia đình Lệ Hằng có một trang trại chỉ cách Đài Bắc hai tiếng lái xe. Trang trại đó tiếp giáp với một khu rừng khá lớn và thỉnh thoảng cô ấy vẫn tụ họp bạn bè, tổ chức săn bắn để thay đổi không khí một chút. Những người sống ở thành phố thường có cái cảm giác tù túng và muốn làm một cái gì đó để cuộc sống của họ trở thành thị vị hơn.

– Chị Lệ Hằng có mời ai nữa không anh?

– Cô ấy nói có mời thêm vài người bạn, anh cũng chẳng hỏi là ai. Mục đích anh là muốn đưa em lên đó để em có dịp cưỡi ngựa, săn bắn, đi dạo trong rừng bởi vì anh biết đôi khi em cũng rất nhớ Kỳ Sơn. Lệ Hằng tình tính rất phóng khoáng, cô ấy nói anh đưa thêm bạn bè và người thân tới càng vui. Biệt thự nghỉ mát của trang trại rất đồ sộ, tha hồ muốn chứa bao nhiêu người cũng được. Em bằng lòng đi với anh chứ, Minh Thư?

– Nghe anh kể là em đã muốn đi rồi. Bao giờ mình lên đường hở anh?

– Chiều thứ sáu này chúng ta đi đến chiều chủ nhật trở về. Hai ngày tuy ngắn ngủi nhưng cũng hứa hẹn nhiều thú vị. Chỉ còn một hai, ngày nữa thôi, em phải lo gạo bài trước cho tuần tới vì cuối tuần này chúng ta đã dành hết thời gian cho việc giải trí rồi.

– Điều đó đối với em không khó khăn gì cả vì em lúc nào cũng rất là chăm, có khi em còn chuẩn bị bài mới trước khi thầy giảng nữa!

– Như vậy thì anh yên tâm! Ngày mai anh sẽ có một món quà cho em.

– Quà gì hở anh?

– Bí mật, ngày mai anh mới nói cho em biết.

Tối hôm đó Minh Thư ngủ một giấc thật say. Trong mơ nàng thấy mình về Kỳ Sơn, ngồi trên lưng Hoàng mã và phóng ngựa suốt ngày trên thảo nguyên. Khi chia tay với Hoàng mã, con ngựa trung thành vùng vằng không muốn xa chủ. Nó đã hí lên những tiếng thật buồn còn Minh Thư thì khóc. Lúc tỉnh dậy, Minh Thư thấy một giọt lệ vẫn còn động trên khóe mắt của mình.

Ngày hôm sau Quân Vũ trở về với một hộp quà trên tay.

– Mở ra đi!- Chàng mỉm cười thúc giục cô em gái nhỏ – Rồi em sẽ rất là thích thú khi mặt nó. – Chao ôi, đẹp quá!- Minh Thư reo lên khi mở hộp quà ra và thấy một bộ jean trắng thật tuyệt vời trong đó kèm theo đó là đôi boot cưỡi ngựa màu trắng và chiếc nón kỵ sĩ cũng màu trắng nốt.

– Em thấy nó thích hợp với em chứ?- Chàng khẽ hỏi, hân hoan khi nhìn gương mặt đầy thích thú của nàng.

– Em thích lắm, em muốn thử nó ngay bây giờ! Anh mua những thứ này ở đâu vậy?

– Ở Đài Bắc có một nơi chuyên bán những loại hàng này. Đối với Kỳ Sơn của em thì việc cưỡi ngựa là một việc thông thường nhưng Đài Bắc nó lại trở thành một môn thể thao của giới giàu sang. Phải có tiền để tậu trang trại mua những con ngựa cự phách, rồi tham gia những lớp dạy cưỡi ngựa, sắm sửa tất cả những vật dụng có liên quan đến môn thể thao này, Đối với những người làm ăn ở Đài Bắc, đây là một kỹ nghệ hái ra tiền. Những người giàu có ở thành phố này họ không bao giờ tiếc tiền vì muốn hưởng thụ càng nhiều càng tốt. Không phải chỉ bộ đồ kỵ mã mặc trên người mà giày, nón, yên ngựa, roi điều khiển ngựa …vv. . và v. v… đều là những thứ vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo và để có tất cả những thứ đó, họ phải bỏ bộn tiền ra để sắm. Nếu Minh Thư xem phim thấy các công tử, tiểu thư trên màn ảnh khi cưỡi ngựa ăn mặc ra sao thì ở ngoài đời, khi cưỡi ngựa, những nhà giàu Đài Bắc họ cũng ăn mặc thanh lịch như vậy.

– Bạn của chị Lệ Hằng chắc cũng toàn là những người giàu có phải không anh?

– Đương nhiên rồi vì gia đình cô ấy rất giàu. Đi cưỡi ngựa, săn bắn cũng là dịp để họ phô trương thời trang cho nên anh Quân Vũ của em không muốn cho em thua kém bất cứ ai cả, nhất là khi cô em gái của anh lại xin đẹp như vậy!

– Anh Quân Vũ! – Minh Thư ngã vào lòng chàng, thì thầm – Sao anh lại thương em đến thế hở anh?

– Tại vì Minh Thư cũng thương anh, không phải sao? – Chàng cười, nụ cười khiến nàng rung động cả lòng – Em xứng đáng để cho anh chăm sóc em như vậy, còn bây giờ thì mặc bộ áo này vào cho anh xem thử, nó là bộ áo mà anh ưng ý nhất trong tiệm.

Minh Thư như cơn gió chạy vụt vào trong phòng, cô bé giống như đang lướt đi trong hạnh phúc. Nhìn dáng điệu tung tăng của Minh Thư, trong lòng Quân Vũ ngập tràng niềm vui:” Ít ra thì anh cũng làm được cho em một cái gì đó… để em thấy cuộc đời này rất là đáng sống “.

Mười phút sau nàng mở cửa và xuất hiện trước mắt chàng trong bộ quần áo kỵ mã hết sức thời thượng. Bộ jean trắng ôm khít thân hình Minh Thư, đôi boot trắng mềm mại làm tôn dáng người thanh thoát và đài các của cô gái. Chiếc mũ xinh xinh trên mớ tóc đen huyền mang lại cho nàng một nét đẹp rất man dại.

– Em trông rất tuyệt vời! – Chàng cười khi thấy công khó mà mình bỏ ra rất là xứng đáng – Minh Thư, mỗi bộ áo mang đến cho em một vẻ đẹp khác nhau!

– Anh Quân Vũ!- Nàng xúc động ngã vào lòng chàng và thủ thỉ – Anh có cho Minh Thư được sống với anh suốt đời không?

– Làm sao anh không cho em sống suốt đời với anh chứ! Nhưng em không ngại khổ vì người chị dâu tương lai của em sao… nếu như tính tình cô ta dữ dằn quá! – Chàng nói đùa.

– Khổ cách nào Minh Thư cũng chịu được, miễn là Minh Thư được sống gần anh.

Giọng nàng thỏ thẻ khiến lòng chàng vô cùng xúc động.

– Tại sao phải chịu khổ vì anh như vậy?

– Vì trong cái khổ khi sống với anh em tìm được một thứ hạnh phúc mà nghĩ còn hơn rất nhiều cái hạnh phúc khi em trải qua một cuộc đời bình an với những người khác.

– Minh Thư… . – Chàng xúc động thốt lên -… . em có nhiều câu nói khiến cho anh ghi nhớ mãi nhưng câu nói này của em thì anh nhớ suốt đời. – Và rồi chàng khẽ bảo:

– Chiều mai chúng ta lên đường rồi nên tối nay phải chuẩn bị hành lý. Bây giờ chúng ta bắt tay làm cho xong việc này. Ngày mai năm giờ anh tan sở, anh sẽ về nhà đón em và lúc đó em phải sẵn sàng để lên đường.

Nàng nhỏ dạ và ngoan ngoãn làm theo lời chàng.

Tối đó Minh Thư mỉm cười khi ngã đầu trên gối và ngẫm nghĩ: “Để xem anh ấy còn chạy trốn được tình yêu của em trong bao lâu khi mà em một lòng một dạ yêu anh như vậy. Quân Vũ, em không dám nói thẳng với anh là em yêu anh nhưng em hy vọng rồi có một ngày nào đó, chính anh sẽ nói ra với tình cảm thật của lòng mình. “

Còn Quân Vũ thì bâng khuâng tự nhủ: “Sao nàng càng lúc càng đáng yêu như vậy… . càng lúc càng nói những câu khiến mình xao động của lòng. Nàng không giống như những người con gái khác, mỗi ngày mình cảm thấy nơi nàng những điều mới lạ. Minh Thư giống như một khu rừng bí mật, ngay cả tiếng thì thầm của khu rừng mỗi ngày nghe cũng khác, chưa nói trong sâu thẳm của khu rừng còn có những điều kỳ bí mà mình chưa biết hết!”

Hai người sống ngây ngất như trên mây, cảm thấy mỗi ngày của họ bừng sáng lên trong ánh hào quang chói lọi của tình yêu, một thứ tình yêu chưa nói ra lời mà hàm chứa trên đầu mày cuối mắt, đến nỗi những người xung quanh họ đều có thể nhận thấy từ họ cái hạnh phúc vô cùng, vô tận ấy mà không biết hạnh phúc đến từ đâu.

Chiếc xe lướt đi trên con đường êm ái. Cảnh vật hai bên đường xanh ngát một màu, có lúc là những cánh đồng thơm mùi mạ mới, có lúc là những ngôi nhà xinh xinh in bóng xuống dòng sông. Minh Thư mê mải ngắm nhìn cảnh đẹp, thấy hai giờ đi trên đường sao trôi qua quá nhanh. Thoắt một cái từ xa đã thấy những đầu hồi nhọn hoắt màu trắng của ngôi biệt thự vươn cao trên nền trời.

– Chúng mình sắp tới nơi rồi phải không anh?- Nàng khẽ hỏi.

– Sao em biết hay vậy?

– Ngôi biệt thự đó quá đặc biệt, trông giống như một tòa lâu đài trong chuyện cổ tích, đương nhiên chủ nhân của nó phải là chị Lệ Hằng rồi.

– Bên trong ngôi biệt thự còn đẹp hơn nhiều vì được trang trí theo kiểu cổ điển. Không phải tháng nào Lệ Hằng và gia đình cũng tới đây nhưng lúc nào ngôi biệt thự này cũng sạch sẽ, tinh tươm, họ mướn của một đội quân người làm trong ngôi biệt thự. Đời sống của giới thượng lưu Đài Bắc là như thế đấy Minh Thư ạ!

– Trong những người khách đến với ngôi biệt thự này, chỉ có em không phải là người của giới thượng lưu!

– Nhưng dưới mắt anh, em hơn hẳn tất cả bọn họ!

– Anh nói thật chứ?

– Anh nói thật! Họ như những bông hoa được chưng trong những chiếc bình lưu ly sang trọng nhưng thế giới của họ nhiều lắm cũng chỉ là ngôi biệt thự bé nhỏ này, còn Minh Thư của anh là một bông hoa rừng thơm ngát nhưng thế giới của em là cả bầu trời.

– Anh Quân Vũ… – Người con gái xúc động thốt lên -… không phải chỉ có em mà cả anh cũng có những câu nói làm người ta phải nhớ trọn đời. – Đến một lúc nào đó anh sẽ mang em về thế giới thênh thang mà em đã từng sống để em có thể tung tăng với con Hoàng mã của em trên những cách đồng cỏ mịn như tơ, anh không muốn mỗi ngày em bị gò bó trong ngôi nhà chật hẹp của anh, và anh nghĩ không bao lâu nữa anh có thể thực hiện điều đó cho em. Anh muốn mua một trang trại lớn ở gần vùng thảo nguyên nhưng không xa thành phố như ngôi làng Kỳ Sơn của em. Anh muốn đưa con Hoàng mã của em đến đó và mỗi cuối tuần em lại có dịp đến thăm nó và sống với thiên nhiên theo cách mà em thích.

– Thật ư anh?

– Anh mong là anh thực hiện được. Từ lúc về Kỳ Sơn tìm em và nhìn em tung tăng với con Hoàng mã trên những cánh đồng cỏ ngát xanh là anh đã có ý nghĩ đó rồi. Anh đã nhờ người quen tìm cho anh trang trại và anh nghĩ trong vòng một tháng nữa anh có thể kết thúc việc mua bán này. Anh đang điều đình giá cả với người chủ, hy vọng anh có thể mua lại trang trại của họ trước khi họ xuất ngoại.

– Anh Quân Vũ… – Minh Thư reo lên hồn nhiên như một đứa trẻ -… và lúc đó cứ mỗi cuối tuần chúng ta đều đến đó phải không anh?

– Anh hy vọng như thế! Suốt ngày cứ bù đầu với công việc trong cái thành phố tù túng này, có lúc chúng ta sẽ trở nên ngộp thở mất. Trước đây thì cuối tuần anh lại lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với bạn bè nhưng bây giờ thì anh không muốn như vậy nữa. Anh thích tìm đến những thú giải trí tao nhã hơn nhất là khi anh có Minh Thư bên cạnh. Lòng Minh Thư cảm thấy ấm áp khi Quân Vũ thốt ra câu đó.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Lệ Hằng từ trong tươi cười bước ra đón khách. Nhưng vừa nhìn thấy Minh Thư là nàng đã thốt lên kinh ngạc:

– Chao ôi! Cô bạn gái xinh đẹp của đạo diễn Trung Hữu đây mà! Rất hân hạnh được đón tiếp em, Minh Thư ạ!- Rồi quay sang Quân Vũ, nàng hỏi- Cô Minh Thư đây là…

– Em kết nghĩa của anh đó! – Chàng tươi cười trả lời nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu khi Lệ Hằng bảo Minh Thư là bạn gái của anh chàng đạo diễn đẹp trai kia.

– Chị Lệ Hằng… – Minh Thư vội vàng đính chánh-… em không phải là bạn gái của Trung Hữu, em chỉ là bạn của anh ấy mà thôi.

– Thế ư? Chị lại không biết điều này. Buổi party hôm đó, mọi người cứ kháo nhau rằng cô bạn gái Trung Hữu sao mà xinh đẹp tuyệt trần như vậy!

– Chỉ là sự hiểu lầm! – Minh Thư thẹn thùng nói.

– Thế nào?- Lệ Hằng lại trêu tiếp – Em không thích nhà đạo diễn tài hoa của chúng tôi à? Chà! Minh Thư! Để chị nói cho em biết, sắp tới đây anh ấy sẽ trở thành phó giám đốc của đài truyền hình, em không ngó ngàng đến anh ấy là sẽ bị các cô khác tranh mất đấy!

– Em còn đang đi học mà… cho nên chưa nghĩ đến chuyện tình yêu… .

– Học thì học, yêu thì yêu chứ có sao đâu! – Lệ Hằng mỉm một nụ cười hồn nhiên, rồi không biết đùa hay thật nàng vui vẻ nói tiếp – Minh Thư không biết chứ lúc chị mới học lớp mười là chị đã thầm yêu, trộm nhớ anh Quân Vũ của em rồi!

– Chao ôi, đừng có tin lời nói của Lệ Hằng… – Quân Vũ xen vào, bảo với Minh Thư… … lúc ấy Lệ Hằng là hoa khôi của toàn trường, cô ấy làm gì mà phải thầm yêu, trộm nhớ anh chứ!

– Có đấy và bây giờ vẫn vậy! – Cô gái xinh đẹp có nụ cười tươi như hoa khoác tay Quân Vũ một cách tự nhiên rồi nói – Thôi bây giờ chúng ta vào nhà, những người khác đã đến đông đủ cả rồi, chỉ có anh và Minh Thư là trễ nhất.

Mặc dù Lệ Hằng không cố ý và đó chỉ là một cử chỉ tự nhiên mỗi khi nàng gặp Quân Vũ nhưng nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này khoác tay người đàn ông mà mình yêu, Minh Thư không khỏi cảm thấy buồn.

Ba người bước vào phòng khách của biệt thự. Cách bài trí quá sang trọng và thanh nhã khiến Minh Thư không khỏi kinh ngạc vì nàng mới đến đây lần đầu nhưng điều khiến cho nàng kinh ngạc hơn nữa chính là những người đang hiện diện trong phòng khách. Nàng khẽ cắc ngón tay xem mình tỉnh hay mơ khi trước mặt nàng là Huệ Trinh, Khánh Ngọc và Trung Hữu. Trung Hữu ngạc nhiên khi trông thấy Minh Thư. Chàng tiến đến bên nàng, đỡ lấy chiếc xách tay rồi vui vẻ nói:

– Anh không ngờ em cũng đến tham gia cuộc họp mặt này. Lúc Lệ Hằng đưa ra ý kiến, anh đã định rủ em đi rồi nhưng mà… – Nói đến đó chàng liếc nhìn Quân Vũ-… vì đi cả hai ngày đêm nên không biết ông anh kết nghĩa của em có bằng lòng cho em đi không, hay là anh ấy sẽ nghi ngờ là anh bắt cóc em gái của anh ấy!

– Chà… Trung Hữu! – Quân Vũ mỉm cười -… Tôi đâu có khó khăn đến như vậy chứ? Nhưng e là không có tôi Minh Thư không chịu đi với anh đâu… cô em gái nhỏ của tôi đã quen lẩn quẩn bên cạnh tôi rồi! Có phải thế không Minh Thư?

Minh Thư e thẹn nép vào người Quân Vũ, tuy nàng không nói ra nhưng cử chỉ đó cũng đã là một câu trả lời đầy đủ.

– Huệ Trinh, em cũng đến tham gia cuộc săn bán này à? – Quân Vũ hỏi và tiến lại gần cô gái, cảm thấy phải nói một câu gì đó để an ủi nàng sau cuộc cãi vã lần trước của họ cũng về chuyện Minh Thư.

– Lẽ ra em không đi rồi. – Huệ Trinh than thở – Lúc này không biết tại sao em lại bị xuống tinh thần như vậy, làm gì cũng không xong và cũng chằng muốn đi đâu. Nhưng nghe Lệ Hằng nói anh sẽ tham gia cho nên em cũng quyết định đi!

– Nghĩa là anh Quân Vũ đây có một hấp lực rất lớn… – Trung Hữu bông đùa -… . cho nên anh ấy mà đã xuất hiện thì các người đẹp không thể nào vắng mặt. – Tôi mà có cái hân hạnh như vậy sao?- Quân Vũ khiêm tốn nói, rồi quay qua Khánh Ngọc, chàng bảo – Em cũng có bí mật quá nhỉ, nhận lời mời của Lệ Hằng đến đây mà không cho anh biết một tiếng.

– Em ư?- Khánh Ngọc còn đang kinh ngạc khi biết được người anh kết nghĩa của Minh Thư mà Dương Thiệu Vỹ nói trước đây lại chính là Quân Vũ, nàng chưa kịp định thần nên lúng túng – Em… em… cũng muốn dành cho em một sự ngạc nhiên.

Trung Hữu mỉm cười:

– Như vậy mọi người ở đây đều quen biết nhau cả nhưng vì Lệ Hằng muốn làm cho tất cả bất ngờ nên không cho biết trước ai sẽ tham dự. Tôi nghĩ rằng sau cuộc họp mặt này, tình bạn giữa chúng ta lại càng khắng khít hơn.

Câu nói của Trung Hữu khiến cho bầu không khí thêm phần thân mật. Lệ Hằng đưa Quân Vũ và Minh Thư đến phòng riêng của mỗi người. Lệ Hằng vui vẻ nói:

– Em chọn hai phòng sát nhau dành riêng cho hai anh em. Anh Quân Vũ và Minh Thư đi đường xa chắc mệt, tắm một cái cho khỏe đi rồi chúng ta sẽ dùng cơm chiều với nhau.

Nói xong nàng xuống bếp hối thúc người làm chuẩn bị buổi tối thịnh soạn để đãi các bạn. Phòng ăn của ngôi biệt thự có không khí đầm ấm, sáu người trẻ tuổi vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ với nhau.

Họ dùng cơm xong thì trời cũng sập tối. Lệ Hằng nhìn mọi người khẽ bảo:

– Các bạn người nào cảm thấy mệt thì nghĩ ngơi sớm, còn ai khỏe khoắn thì cứ tha hồ đi dạo. Đêm nay có trăng thật là mơ mộng, bỏ qua một đêm thơ mộng như thế này thật là uổng phí! – Rồi quay sang Quân Vũ, nàng hỏi nhỏ:

– Chắc là anh không mệt chứ?

Chàng cười:

– Anh hả?Anh thức đến sáng mai vẫn còn được! Thế nào? Em định ngày mai sẽ tổ chức cuộc đi săn chứ?

– Em nghĩ ngày mai chúng ta cưỡi ngựa đi dạo, tổ chức một cuộc picnic trong rừng cho thật vui nhộn. Ngày kế đó thì hãy đi săn, anh thấy thế nào có được không?

– Thú thực, anh thì không muốn đi săn chút nào chỉ muốn cưỡi ngựa dạo chơi thôi. Những con vật hiền lành, xinh xắn như vậy, ai mà nỡ tước đi sinh mệnh của chúng chứ!

– Nhưng đi săn mới khiến cho con người vừa say mê, vừa hồi hộp và cuối cùng còn có được cái cảm giác chiến thắng nữa!

Một giọng nói sắc sảo cất lên khiến ai cũng quay lại nhìn và người nói câu đó chính là Khánh Ngọc. Quân Vũ mỉm cười:

– Ai cũng biết Khánh Ngọc là thiện xạ, trong môn thể thao này thì anh đoán chắc mọi người ở đây đều thua em cả.

– Chưa chắc đâu nhé?- Lệ Hằng lên tiếng – Anh Trung Hữu anh ấy cũng săn bắn tài tình lắm. Để rồi xem anh ấy và Khánh Ngọc ai hơn ai. – Rồi nàng ngước lên nhìn Quân Vũ:

– Lúc nãy anh bảo là anh không mệt, vậy thì đi dạo với em một chút đi!

Quân Vũ mỉm cười:

– Nhưng không phải lúc nào em đòi thì anh cũng sẽ chiều theo em đâu nhé!

– Một lần này thôi, Quân Vũ ạ! Nếu trăng không đẹp như vậy thì em đời nào rủ anh đi.

– Em cũng đi chứ, Minh Thư?- Quân Vũ hỏi.

Cô bé lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác tủi thân và thấy ai đó vừa lấy đi một cái gì thật là quý giá đối với mình. Lệ Hằng dựa vào vai Quân Vũ, hai người men theo con đường lát đá trắng dẫn ra vườn hoa ở phía sau biệt thự.

“Cô ta sẽ nói gì với anh ấy?”, Minh Thư thầm nhủ.

“Lúc nào chung quanh Quân Vũ cũng có đàn bà vây quanh. Lệ Hằng không đáng ghét như Huệ Trinh, nhưng cô ấy cũng muốn cướp đi anh Quân Vũ của mình.” Cô gái nhìn theo hai người, trong lòng như có một cái gì uất nghẹn. Mới hôm qua đây nàng còn nghĩ là chàng rất yêu mình dù không nói ra nhưng bây giờ mình cảm thấy mình quá nông nổi khi đã tự tin như vậy. Lệ Hằng còn sắc nước hương trời hơn cả Huệ Trinh, lại phóng khoáng và nồng nhiệt như thế, Quân Vũ của nàng có lúc cũng sẽ sa vào sự quyến rũ của cô ta.

– Mình cũng đi dạo đi, Minh Thư? – Một giọng êm ái cất lên và một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng – Lệ Hằng nói rất đúng, hôm nay trăng đẹp như thế này, bỏ qua một cuộc đi dạo thật là uổng phí!

Minh Thư ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, bởi vì nếu nàng không đi với Trung Hữu thì nàng sẽ phải ở lại và đối diện với hai người mà nàng không ưa thích. Khánh Ngọc miệng lưỡi cô ta thì quá ghê gớm rồi, còn Huệ Trinh thì cũng đã một phen nhục mạ nàng dù sau đó đã nói câu xin lỗi. Nghĩ vậy nên nàng bước theo Trung Hữu, để lại hai cô gái mà tâm sự đều rất giống như nhau: rất ghét Minh Thư và muốn giành lại Quân Vũ của họ cho bằng được bằng bất cứ giá nào.

– Em không biết con bé ấy lại là em kết nghĩa của Quân Vũ. – Khánh Ngọc tâm sự với Huệ Trinh và nói câu ấy bằng giọng rất là bực tức – Chắc chị cũng mới biết mới biết điều này hả?

– Chị cũng mới biết đây thôi, có lẽ chỉ trước em một chút. – Huệ Trinh nói mà gương mặt buồn rầu – Vì con bé ấy mà anh Quân Vũ đã cãi nhau với chị.

– Chị có thể kể cho em nghe không? Khánh Ngọc nằn nì.

– Hôm trước chị có vé đi xem nhạc kịch, gọi lại mời anh Quân Vũ nhưng anh ấy lại bảo chị lấy luôn vé cho Minh Thư thì anh ấy mới đi. Thật sự thì chị nào có muốn Minh Thư đi cùng nhưng chị tò mò muốn biết Minh Thư như thế nào mà anh Quân Vũ lại chiều chuộng nó như vậy. Em có thể tưởng tượng được không, con bé ấy xuất hiện như một bà hoàng, mặc một chiếc soirée lộng lẫy và xâu chuỗi ngọc nó đeo trên cổ cũng đắt tiền không kém. Trong giờ nghĩ giải lao, chị có dịp nói chuyện với nó mới biết đó là quà của anh Quân Vũ mang về từ Pháp cho nó. Em xem, nếu nó không đòi thì anh ấy đời nào lại mua những món quà đắt tiền như vậy. Nó đã dùng sắc đẹp để mà mê hoặc anh Quân Vũ, t rai đơn gái chiếc sống chung nhà với nhau như vậy, chuyện gì mà không thể xảy ra. Con bé ấy cũng ghê gớm lắm chứ không phải là khù khờ đâu! Có thể nó đã hiến thân cho anh Quân Vũ cho nên việc gì nó muốn là anh ấy cũng chiều. Chị biết anh ấy đã phải tốn kém rất nhiều tiền bạc vì con bé Minh Thư, chị khuyên nó đừng lợi dụng lòng tốt của anh ấy, em biết nó phản ứng thế nào không? Nó đùng đùng nổi giận và bỏ đi một cách rất hỗn láo. Rồi tối đó nó chẳng biết nó đã nói với anh Quân Vũ thế nào mà anh ấy giận dữ gọi đến nhà chị, mắng nhiếc chị đủ điều và buộc chị phải xin lỗi con bé đó nữa.

– Thế chị có xin lỗi nó không?

– Đời nào chị lại làm như vậy! – Huệ Trinh đành phải nói dối để đỡ mất mặt với Khánh Ngọc – Nhưng sau việc ấy thì tình bạn giữa chị và anh Quân Vũ đã nhạt đi rất nhiều. Lúc nãy em cũng thấy, anh ấy nói chuyện với chị cũng vì lịch sự mà thôi chứ không còn thân mật như trước nữa và nhân lúc chị và anh ấy căng thẳng như vậy thì Lệ Hằng thừa nước đục thả câu!

– Vậy ư?”, Khánh Ngọc thầm nghĩ, “Không phải là cả hai người đều đã tranh anh ấy với nhau suốt bao nhiêu năm sao? Nhưng không hai trong hai người sẽ được anh ấy vì cuối cùng người anh ấy chọn sẽ là tôi. Anh ấy có thể đùa giỡn với cả hai người, anh ấy có thể nô đùa với con bé Minh Thư, nhưng rồi cuối cùng Quân Vũ sẽ là bạn đời của Khánh Ngọc. “ Nàng ngưng một chút rồi nghĩ tiếp: “Nhưng cái con bé đáng ghét ấy, mình không thể nào mà không loại trừ nó. Mình làm thế nào có thể chịu nổi cái cảm giác nó sống ngày đêm bên cạnh người mà mình yêu. Sau cuộc vui này, con bé Minh Thư sẽ phải khăn gói ra đi khỏi nhà của anh Quân Vũ. Khi mình đã muốn thì chẳng ai ngăn mình được. Minh Thư! Đừng có mừng vội nhé! Khi tôi ra tay thì cô khắc sẽ biết tôi lợi hại đến thế nào! Làm sao tôi không thắng cuộc cho được khi ba mẹ tôi là chủ nhân của công ty Trường Đạt. Và giữa Minh Thư và Trường Đạt nếu phải chọn lựa thì Quân Vũ sẽ sẵn sàng bỏ rơi Minh Thư có thể có Trường Đạt trong tay!”

– Em nghĩ mà lặng người ra vậy? – Câu hỏi của Huệ Trinh kéo Khánh Ngọc trở về với thực tại.

– Em hả? Em nghĩ con bé Minh Thư chỉ là một thứ đồ chơi đối với Quân Vũ mà thôi, nếu không anh ấy đã không thản nhiên đi dạo với Lệ Hằng trước mắt nó!

– Em có rẻ rành về con bé quá nhỉ? Em có thể nói cho chị biết một chút về thân thế nó hay không?

– Em biết từ đầu đến cuối về con bé ấy, từ lúc nó chân ướt chân ráo bước đến Đài Bắc này nữa kia!

– Thế à?

– Minh Thư chỉ là một con bé nhà quê, lớn lên ở một vùng đất rất nghèo nàn. Nghe nói sau khi nội nó chết, không ai lo cho nó nên nó đã lần mò lên Đài Bắc để tìm người dì bà con mong nương nhờ bà ta. Tình cờ người này lại là quản gia của nhà em. Lúc đầu vì bà ấy khẩn khoản van xin nên mẹ em đồng ý cho nó ở trọ và giúp việc trong nhà. Âý thế mà không biết bằng cách nào nó đã lọt được vào lớp mười hai mà em đang học. Trong lớp học nó đã gây chuyện với em nhiều lần nên em bực mình bảo mẹ em đuổi cổ nó ra ngoài. Thế là người dì của nó đã liên lạc với anh Quân Vũ, có lẽ nhân lúc ấy đang tìm người giúp việc trong nhà nên gửi nó sang. Thoạt đầu thì em không hay biết chuyện này đâu, nhưng bây giờ thì em đã từ từ suy ra tất cả. Trước đây nghe bạn bè nói nó được một người anh kết nghĩa giàu có nhận về nuôi, em nào có biết người ấy là anh Quân Vũ. Nếu em biết thì nó đã không thể nào sống yên ổn trong nhà anh ấy mấy tháng nay. Thú thật với chị, chiều nay, lúc nó bước vào cùng lúc với anh Quân Vũ, em đã ngồi lặng cả người ra vì không ngờ mọi việc xảy ra như vậy. Em nghĩ dì của con bé Minh Thư thấy nó có nhan sắc nên đã tìm cách đưa nó đến để nó mồi chài anh Quân Vũ. Không biết thì thôi, đã biết thì em sẽ ngăn chặn lại, nếu không thì anh ấy sẽ tàn gia bại sản vì nó. Em xem anh Quân Vũ như người nhà của em và anh ấy mà em lại điềm nhiên ngồi yên cho được. Việc con bé này chị để em lo cho, nó chẳng có gì đáng để chị phải bận tâm đâu. Người mà chị cần chú tâm chính là Lệ Hằng. Nói thực cho chị, dù em quen biết chị và chị ấy cùng lúc, em vẫn thích chị hơn vì chị dịu dàng, hòa nhã. Chị đừng để anh Quân Vũ quá sa đà vào Lệ Hằng rồi có lúc dù muốn chị cũng gỡ không ra.

– Chị hiểu rồi, Khánh Ngọc! Nhưng em giúp chị tách con bé Minh Thư ra khỏi anh Quân Vũ nhé?

– Vâng, chị đừng lo! Việc đầu tiên là em sẽ tống khứ dì của con bé ấy khỏi nhà em, đó chỉ là cú dằn mặt nó thôi, và cũng để trị tội bà dì mưu mô của nó. Sau đó thì em sẽ còn nhiều phương cách khác. Lấy độc trị độc mà! Nó nghĩ nó thông minh nhất thiên hạ nhưng có người còn thông minh hơn nó. Chị không biết đâu, Minh Thư nó cũng ghê gớm lắm. Khi đi học, thì nó cặp với Dương Thiệu Vỹ, anh chàng bảnh trai nhất lớp em, về nhà thì nó cặp với anh Quân Vũ và lúc nãy chị thấy không, nó đang tìm cách quyến rũ anh chàng đạo diễn Trung Hữu, con bé này ai nó cũng không từ.

– Nó cặp với ai cũng được, chị không cần biết, nhưng em làm ơn tách rời nó ra khỏi anh Quân Vũ giùm chị. Nó là một người rất nguy hiểm!

– Còn chị thì đừng đế Lệ Hằng lân la gần anh ấy, chị làm được chứ?- Khánh Ngọc nói khích Huệ Trinh vì nàng cũng gai mắt khi thấy Lệ Hằng quá thân mật với Quân Vũ trước mặt mình.

– Chị sẽ cố gắng vì cô ta cũng là tình địch của chị. Từ lúc Quân Vũ giận chị, anh ấy đến với Lệ Hằng nhiều hơn nhưng trước kia thì anh ấy thích chị hơn cô ta. Chị chỉ cần khôi phục hình ảnh dịu dàng, hiền thục khi xưa của mình thì anh Quân Vũ không thế nào mà không trở lại với chị.

– Chị và Lệ Hằng cùng yêu anh Quân Vũ, vậy tại sao chị ấy lại mời chị đến đây làm gì? Không lẽ là muốn có thêm một tình địch hay sao?

– Có lẽ Lệ Hằng muốn cho chị biết bây giờ anh Quân Vũ nghiêng về phía cô ta. Lúc nãy, Lệ Hằng thân mật với Quân Vũ trước mặt chị, đó cũng là cách để nói vào mặt chị rằng: “Cô thua rồi, cô rút lui đi là vừa!”

– Vậy thì chị đến đây làm gì, nhìn chỉ gai mắt thêm thôi!

– Nhưng không đến thì không yên lòng, không có chị thì hai người đó còn thân mật với nhau đến mức nào nữa.

– Chà, bây giờ họ cũng đã thân mật với nhau quá rồi. Ai biết hai người ấy đang làm gì ở trong cái vườn hoa rộng bao la đó. Hay là chúng ta cũng giả vờ đi dạo trong hoa viên ấy đi, biết đâu chúng ta lại chứng kiến được lắm trò vui!

– Ừ nhỉ, ngồi đây cũng buồn chết! Để chị lấy áo khoác rồi chúng ta cùng đi!

Chương 20

Trong lúc hai cô gái ngồi tâm sự thì Trung Hữu và Minh Thư đi dạo với nhau trên con đường mòn rợp bóng cây trước biệt thự.

– Hôm ấy đi dự party về, em thấy vui không?

– Cảm ơn anh, em rất vui! Anh đưa em đến làm quen với những người nổi tiếng trong một môi trường mà ai cũng thèm muốn được bước vào.

– Em có ý bước vào ngành điện ảnh chứ?

– Bây giờ thì chưa! Em muốn trước hết học cho xong đại học. Chắc anh ấy đồng ý khi em làm như thế?

– Anh ấy rất tán đồng. Có trình độ vững vàng rồi thì rất vươn lên, và lúc đó chúng ta sẽ đi bằng tài năng chứ không phải vì quen biết hoặc bằng những phương cách mà người khác gọi là đi cửa hậu.

– Lúc được thăng chức phó giám đốc, có lẽ anh sẽ bận rộn hơn bây giờ nhiều lắm.

– Có lẽ là như vậy nhưng bù lại công việc anh cố định, không phải đi xa như trước. Lúc trước, có lần phải quay ngoại cảnh ột bộ phim, anh đã phải đi xa Đài Loan nữa năm. Anh không muốn phải xa nhà như vậy, nhất là sau khi lập gia đình, anh muốn lúc nào cũng ở bên cạnh người vợ của mình. Hai vợ chồng sống xa nhau, hôn nhân rất dễ bị rạn nứt.

– Ai mà được anh để mắt tới, người đó sẽ rất hạnh phúc.

– Anh đã để mắt tới một người rồi, và người ấy cũng biết anh để mắt tới họ nhưng họ vẫn chưa trả lời cho anh biết là họ có chút tình cảm nào với anh không?- Chàng nói rồi dừng lại, rồi nhìn sâu vào mắt nàng. Minh Thư thẹn thùng cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt của Trung Hữu.

– Em vẫn muốn tiếp tục sống với người anh kết nghĩa của em ư? Anh ta đã có Lệ Hằng rồi, lúc nãy em có nhìn thấy rồi mà!

Minh Thư cố giấu nỗi buồn và đáp bằng giọng thản nhiên:

– Hai việc đó có dính dáng gì với nhau đâu? Anh Quân Vũ chỉ là anh kết nghĩa của em. Anh ấy có quyền đi với bất cứ ai mà anh ấy thích.

– Em thật sự không thích anh ta chứ?

– Trung Hữu! Em chỉ là một đứa con gái mồ côi, được cắp sách tới trường là may mắn lắm rồi. Em không muốn nghĩ đến chuyện gì xa xôi cả. Bây giờ em chỉ dồn hết tâm trí vào việc học!

– Em nói thế thì anh yên lòng. Nhưng Minh Thư, anh muốn lập lại lần nữa với em là nếu ngày mai này, có một bất trắc gì xẩy ra mà em không thể tiếp tục sống ở nhà Quân Vũ nữa thì ngôi nhà của anh lúc nào cũng mở rộng cửa để đón chào em.

– Em cảm ơn anh! – Minh Thư xúc động trước tình cảm tha thiết mà Trung Hữu đã giành ình nhưng tiếc thay chàng đã đi trễ một bước, khi chàng xuất hiện thì nàng đã mang cả trái tim của mình để dâng cho Quân Vũ.

– Em thấy lạnh! – Nàng khẽ nói – Hay là mình trở về nhà đi anh!

– Ừ, để em đi nghĩ sớm cho khỏe. Ngày mai hai chúng ta cưỡi ngựa thi với nhau nhé, giống như lần đầu tiên anh phi ngựa đuổi theo để làm quen em trên thảo nguyên.

– Mới nghĩ đến việc đó em cũng thấy vui rồi! – Sự hồn nhiên trở lại với Minh Thư khi Trung Hữu nhắc đến kỷ niệm xưa.

Khi họ trở về thì thấy ngôi biệt thự im lặng như tờ nhưng ở phía sau vườn hoa thì có vẻ náo nhiệt.

– Chà, những người này làm gì ở ngoài đó nhỉ? Chúng mình ra xem thử đi Minh Thư!

– Em hơi mệt, em muốn đi nghĩ sớm. Hay là anh ra đó với họ đi!

– Anh không muốn để em ở đây một mình. Thôi chúng ta cùng đi nghỉ vậy, còn có đến hai ngày vui trước mặt, cũng đâu có gấp gáp gì!

***

Tối đó Minh Thư không tài nào chợp mắt được, hình như thân mật giữa Quân Vũ và Lệ Hằng ban chiều khiến cho nàng cảm thấy thật buồn.

“Nếu chàng yêu mình, chàng không thể nào thân mật với người phụ nữ khác ở trước mặt mình, nhưng Lệ Hằng vừa lên tiếng là chàng đi ngay, còn để cô ấy khoác tay âu yếm như vậy.”

Càng nghĩ nàng càng tủi thân đến rơi nước mắt và không khỏi cảm thấy tự ti. Cơ ngơi của gia đình Lệ Hằng đồ sộ như thế này, Lệ Hằng lại là nữ tài tử nổi tiếng, làm sao Quân Vũ không thích Lệ Hằng cho được. Mà không phải chỉ Lệ Hằng, ngay so với Huệ Trinh và Khánh Ngọc, nàng cũng thua kém họ. Gia thế của họ thật là hiển hách, còn nàng, nàng chỉ là một cô bé mồ côi với hai bàn tay trắng.

Đến giữa khuya hình như Quân Vũ mới trở vào nhà. Nàng nghe tiếng huýt sáo nho nhỏ quen thuộc của chàng, sau đó là tiếng mở nước trong phòng tắm, chàng có vẻ rất vui khi trải qua buổi đi dạo thơ mộng bên cạnh Lệ Hằng. Một lúc sau Minh Thư nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng nghĩ là Quân Vũ nhưng giận hờn chàng nên không thèm đáp lại.

– Minh Thư!- Lần này đúng là tiếng Quân Vũ vang lên. – Mở cửa cho anh đi, anh có món quà này muốn tặng cho em!

Minh Thư không trả lời. Tiếng gõ cửa im bặt, chắc Quân Vũ tưởng nàng ngủ nên đã đi rồi. Bỗng nhiên nước mắt nàng tuôn rơi kèm theo một nỗi khát khao được chàng ôm vào lòng, thèm nghe chàng nói một câu xin lỗi khi trước mặt nàng, chàng đã thản nhiên đi dạo với một người con gái khác. Rồi rốt cuộc không chịu đựng được nữa, nàng khoác áo và sang gõ cửa phòng chàng. Lập tức có tiếng chân bước ra, cửa mở, chàng đứng trước mặt nàng với gương mặt đẹp trai và tươi tắn hơn bao giờ hết.

– Anh biết thế nào em cũng qua nên anh không ngủ, chỉ thao thức đợi em. – Chàng kéo nàng vào phòng và khép cửa lại. Nàng không nói không rằng chỉ vùi mặt vào lòng chàng mà khóc.

– Lại giận anh rồi! – Chàng nâng gương mặt nàng lên và dùng tay lau những giọt nước mắt đang tuôn trào trên má. – Anh đi với Lệ Hằng có gì mà em phải khóc, đó chỉ là cử chỉ xã giao thôi mà. Lúc nãy anh rũ em đi cùng thì em không chịu, bây giờ thì lại khóc lóc với anh.

– Anh đã đi với cô ấy hết bốn tiếng rồi! – Nàng lại thổn thức – Cần phải xã giao với người ta lâu như vậy hay sao? Anh mang em lên đây rồi bỏ em một mình, nếu em biết vậy thì em đã không thèm đi!

– Minh Thư! Lúc này em lạ lắm!

– Em lạ thế nào?

– Lúc này… em hư hơn trước. Lúc nào cũng làm nũng với anh và còn đeo riết theo anh nữa. Anh cứ thầm hỏi tại sao.

Nàng ngước lên nhìn chàng, đôi mắt thật là tha thiết:

– Nhưng anh cho em hư như vậy chứ?

Câu hỏi của nàng khiến chàng bật cười:

– Ừ, thì cho!

– Cho em làm nũng với anh chứ?

– Em biết câu trả lời của anh rồi mà còn hỏi.

– Và cũng cho em đeo riết theo anh?

Chàng gật đầu, không nhịn được cười khi ngắm nhìn vẻ mặt phụng phịu của nàng.

– Vậy thì được rồi, anh đâu cần phải hỏi tại sao?

– Nè cô bé, sao mà em khôn quá vậy?

– Khôn như vậy mà còn vẫn bị anh bắt nạt!

– Em vẫn còn ấm ức vì cái việc anh đi với Lệ Hằng hả? Cô ta là chủ nhà này, mình là khách mới thì cũng phải làm người ta vui lòng một chút. Vả lại nếu anh từ chối Lệ Hằng trước mặt mọi người thì cô ấy sẽ mất mặt lắm. Nhưng lúc nãy em cũng đã đi dạo với Trung Hữu rồi mà!

– Em đâu có muốn đi với anh ấy, nhưng nếu em ở lại thì em phải đối mặt với Khánh Ngọc và Huệ Trinh, hai người này họ đều rất ghét em.

– Xin lỗi, Minh Thư! Anh lại quên nghĩ tới đều đó. Nhưng lúc nãy anh ra vườn hoa sau biệt thự với Lệ Hằng không phải là để tâm tình gì đâu mà vì muốn tìm một món quà để tặng em.

– Quà? – Minh Thư kinh ngạc – Quà gì hở anh?

– Quà đặc biệt, anh dấu kỹ nó nên em chưa nhìn thấy, Minh Thư, em xem nè! – Chàng vừa nói vừa mang đến cho nàng một chiếc bao trong vắt và trong đó hình như lấp lánh những ánh hào quang.

– Chao ôi, tuyệt đẹp! – Nàng reo lên như một đứa trẻ và bao nhiêu dỗi hờn đã bay đi cùng một lúc, – Thì ra nãy giờ anh đi bắt đom đóm cho em?

– Chà, bây giờ cô bé hay làm nũng của anh mới biết! Lúc nãy nếu em chịu đi theo anh thì em tha hồ mà trải qua những phút giây vui nhộn. Lúc đầu chỉ có anh và Lệ Hằng, sau đó thì Khánh Ngọc và Huệ Trinh cũng tham gia. Nhưng mấy cô bắt đom đóm dở không thể tưởng. Chỉ có anh là bắt được cả bao đầy để mang về cho cô em gái cưng của mình. Như thế mà còn bị em rầy nữa đấy!

– Xin lỗi anh!- Nàng cắn môi e thẹn – Lúc này em không biết tại sao mình lại mau nước mắt đến như thế. Em lại trách lầm anh nữa rồi!

– Em mang bao đom đóm này về phòng đi, khi tắt đèn em sẽ thấy nó đẹp một cách thần kỳ. Và em dậy chúng ta lại có dịp cưỡi ngựa dạo chơi rồi.

– Anh Quân Vũ, em cảm ơn anh về món quà đặc biệt này.

– Cảm ơn suông vậy sao? Phải làm cái gì cho anh biết chứ!

Nàng hôn vào hai bên má của chàng rồi e thẹn chạy về phòng mình.

“Chắc tại mỗi ngày mình mỗi yêu anh ấy nhiều hơn cho nên mới hay giận hờn vậy. Quân Vũ thì lúc nào cũng nghĩ tới mình, còn mình thì lúc nào cũng nghi ngờ anh ấy. Mình thật là đáng trách!”, cô gái lẩm bẩm rồi ngắm nhìn bao đom đóm đang phát sáng trong đêm. Tối hôm đó nàng ngủ một giấc thật say và trải qua những cơn mơ tuyệt đẹp.

Sáng hôm sau, sau khi dùng điểm tâm, sáu người trẻ tuổi chuẩn bị lên đường. Lúc đi trên hành lang, bất ngờ đụng mặt Minh Thư, Khánh Ngọc đã nói ra một câu thật là trịch thượng:

– Có cô gái nhà quê muốn đòi làm tiểu thư đài các. Cưỡi ngựa là môn thể thao của nhà giàu, nếu ai đó muốn tham gia mà không có kinh nghiệm và không có thực tài thì chỉ thót lên lưng ngựa để ngửi bụi của những người đi trước mà thôi.

Minh Thư nghe câu nói đó thì giận đến run cả người lên. “Lát nữa thôi, Khánh Ngọc…”, nàng thầm nhủ, “…chỉ một lát nữa thôi cô phải rút lại những lời nói đó của mình.”

Minh Thư vào phòng thay bộ jean trắng, mang boot trắng vào và đội chiếc nón màu trắng xinh xinh theo kiểu cổ điển của các tiểu thư quý tộc tây phương. Nàng trang điểm thật nhẹ, liếc nhìn mình trong gương và hài lòng với sắc đẹp của mình. Minh Thư biết chút nữa đây, tất cả các cô gái có mặt trong ngôi biệt thự này sẽ chú mục vào nàng để xem nàng ăn mặc thế nào và có lẽ cũng để cười ngạo nàng nếu nàng không theo kịp thời trang của họ.

– Anh Quân Vũ! – Nàng đến phòng chàng gõ cửa.

– Anh đã sẵn sàng rồi chứ?

Cánh cửa mở bật ra, Quân Vũ đứng trước mặt Minh Thư cũng trong bộ quần áo kỵ sĩ màu trắng, gương mặt chàng sáng ngời vì hạnh phúc khi ngắm nhìn người con gái mình yêu đang khoác trên người bộ y phục do mình lựa chọn.

– Anh mặc đồ kỵ sĩ trông thật là tuyệt vời! – Minh Thư lặng người ra một lúc và say đắm ngắm nhìn người đàn ông mà nàng yêu – Anh đã mua bộ này một lượt với bộ của em phải không?

– Đúng vậy, anh cố tình mua hai bộ màu trắng để chúng ta nhìn giống nhau. Một lát nữa anh sẽ nói với Lệ Hằng dành cho em con bạch mã nàng rất cưng. Em cưỡi con ngựa bạch mã này mới xứng với bộ áo mà em đang mặc. Thôi chúng ta ra ngoài ấy đi để tụ họp với mọi người luôn một thể.

Minh Thư và Quân Vũ bước vào phòng khách. Hai người đều trông cao nhã, thanh lịch và nổi bật trong bộ quần áo kỵ sĩ rất hợp với họ.

Ba cô gái ngồi trong phòng đều cau mày cùng một lúc, kể cả Lệ Hằng. Đây là thông điệp gì đây khi chàng trai tuấn tú và cô gái xinh đẹp kia cùng ăn mặc giống nhau. Đó là một cách để mọi người hiểu là tình cảm của họ đã gắn bó với nhau sâu sắc đến mức nào, cũng như trong ngày lễ tình nhân, có nhiều cặp nhân tình đã ăn mặc cùng một kiểu.

Và điều làm cho ba cô kinh ngạc hơn nữa là bề ngoài tuyệt vời của Minh Thư. Hôm qua Minh Thư cố tình mặc một bộ y phục rất bình thường để đừng ai để ý tới nàng, bởi vì nàng muốn họ ngạc nhiên khi nàng xuất hiện sáng hôm nay với bề ngoài thật lộng lẫy. Khánh Ngọc là người cảm thấy bị tổn thương nhất. Rõ ràng Minh Thư đã vượt qua nàng, rực rỡ trong bộ y phục màu trắng trinh nguyên, từ đầu đến cuối tất cả đều hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không có ai có thể tìm ra được bất cứ điểm nào để chê bai.

… Vừa ngắm nhìn Minh Thư, Khánh Ngọc vừa nghĩ thầm: “Càng lúc Minh Thư nó càng đẹp đến hoa cả mắt. Bộ quần áo này chắc anh Quân Vũ đã đi lùng hết thành phố để mua cho nó nên mới trang nhã và sang trọng như vậy. Huệ Trinh nói đúng, Minh Thư đã tiêu không biết bao nhiêu tiền bạc của anh Quân Vũ, mình phải nhanh chóng loại nó ra khỏi vòng chiến nếu không thì “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, lúc đó mình chỉ còn cách ngồi khóc hận. Có cái đau nào bằng cái đau để cho người mình căm thù nhất vượt trội hơn mình. Mình là đại tiểu thư của một trong những gia đình danh giá nhất Đài Bắc, thế mà bây giờ lại ngồi lặng người ra ở đây để ngắm nhìn cái nhan sắc tuyệt vời của nó. Anh Quân Vũ, anh ấy đã bị nó mê hoặc rồi cho nên mới vung tiền qua cửa sổ như vậy. Sáng nay, hai người lại mặc chung một màu, một kiểu như thể muốn nói mọi người biết “chúng tôi là của nhau rồi”. Nhìn anh ấy đứng cạnh nó, vẻ mặt hân hoan, mình tức muốn chết đi được. Lệ Hằng và Huệ Trinh cũng đang uất ức như mình. Con bé Minh Thư đã vượt qua mình một cách dễ dàng bởi vì anh Quân Vũ đã chấp cánh cho nó. Mình phải đẩy nó ra khỏi anh Quân Vũ càng sớm càng tốt, chặt phăng đôi cánh ấy đi để nó trở thành một đứa con gái nghèo nàn, hèn kém như xưa.”

Trong lúc ấy, Huệ Trinh cũng bực tức không thua gì Khánh Ngọc. Chỉ có Lệ Hằng sau phút đầu kinh ngạc đã lấy lại bình tĩnh và vui vẻ nói:

– Anh Quân Vũ! Cả anh và Minh Thư đều trông rất đẹp. Chà! Cả em cũng mà phải ghen tị nữa đó!

Quân Vũ cười bảo:

– Em đứng lên và xoay một vòng cho anh xem nào! – Và thấy cô gái ngoan ngoãn làm theo ý mình, chàng bình phẩm- Em cũng xinh đẹp tuyệt vời chứ đâu có thua gì ai! Báo chí dạo này đều viết rằng trong những bông hoa của làng điện ảnh thì Lệ Hằng là bông hoa cao quý nhất và xinh đẹp nhất.

Lời khen ngợi khéo léo của Quân Vũ khiến cho lòng Lệ Hằng như nở hoa, cái cảm giác khó chịu lúc nãy đã bay đi đâu mất nhường cho sự vui vẻ, hồn nhiên cố hữu của nàng.

Còn Trung Hữu thì sao? Trong lòng chàng có nhiều cảm giác lẫn lộn nhau. Chàng không thể không ngã nón chào trước vẻ đẹp trai và lịch lãm của con người mà chàng xem là tình địch nhưng chàng cũng thấy trong lòng xốn xang khi hắn xuất hiện bên cạnh người chàng yêu trông quá đẹp đôi. Nhưng khi Minh Thư hướng đôi mắt đẹp nhìn về phía Trung Hữu thì cái dáng lộng lẫy và tuyệt vời đó của nàng đã khiến cho trái tim chàng rộn ràng lên.

– Em mặc gì cũng đẹp!- Chàng không thể không thốt ra câu đó- Lúc dự party đêm đó em trông thật là tuyệt và bây giờ cũng vậy.

– Anh Trung Hữu nói đúng! – Lệ Hằng vui vẻ góp vào – Ngày hôm qua gặp Minh Thư lần đầu tiên em đã nói một câu với anh mà không biết anh còn nhớ hay không. Đó là cô bạn gái của anh là người nổi bật nhất trong đêm dạ hội!

Rồi không đợi cho Minh Thư phản đối hoặc có thời gian để đính chánh, nàng bước đến Quân Vũ, nắm tay chàng và nói với mọi người:

– Chúng ta ra thăm trang trại một chút đi! Ở đó có nhiều chú ngựa rất tuyệt vời để cho các bạn tha hồ chọn lựa, – Rồi quay sang Quân Vũ, Lệ Hằng vui vẻ nói – Đi với em, em sẽ chọn cho anh một con tuấn mã xứng hợp với bộ áo kỵ sĩ mà anh đang mặc. Tin em đi! Em mà chọn thì anh sẽ không chê vào đâu được.

Rồi Lệ Hằng đưa Quân Vũ đi, làm như thể là chàng là của riêng một minh nàng vậy. Huệ Trinh và Khánh Ngọc cảm thấy tức tối nên cũng đứng lên, theo sát theo lưng họ. Trung Hữu bước đến nắm tay Minh Thư và khẽ bảo:

– Mình cũng đi theo họ đi! Trong trang trại của Lệ Hằng có nhiều con ngựa rất tuyệt, nhưng anh muốn chọn cho em con tốt nhất!

Giọng nói nhiệt tình của Trung Hữu và ánh nắng rộn rã của một buổi sáng đẹp trời đã xóa đi rất nhanh cái cảm giác khó chịu của Minh Thư lúc nãy khi lần nữa Lệ Hằng thân mật với Quân Vũ ngay trước mặt nàng. Minh Thư bước nhanh theo Trung Hữu, lòng hân hoan khi nghĩ rằng một chút nữa đây nàng sẽ được ngồi trên yên ngựa và nếm trải cái cảm giác tuyệt vời khi được phi nước đại trên lưng con bạch mã trong khu rừng ngập tràn nắng sớm sát ngay trang trại của Lệ Hằng.

Trang trại rộng lớn, chuồng ngựa trông thật tinh tươm. Những chú ngựa cao lớn, đủ màu sắc đang cất tiếng hí vang khi thấy có người đến gần. Bị nhốt lâu trong chuồng chắc chúng cũng cảm thấy bồn chân, muốn được có lúc phi nước đại trong những cánh rừng bát ngát.

– Minh Thư!- Quân Vũ gọi to và vẫy nàng lại gần – Chị Lệ Hằng đã dành riêng cho em con bạch mã. Em đến xem có ưng ý không?

– “Người phụ nữ này thật là khôn ngoan… “Minh Thư tự nhủ, “… . cô ta muốn tỏ ra hào phóng trước mặt Quân Vũ để lấy lòng chàng. Cô ta không tỏ vẻ hẹp hòi như Huệ Trinh nhưng lại dùng mọi cách tấn công anh Quân Vũ của mình tới tấp cho đến lúc anh ấy đầu hàng mới thôi. Cô ta cố tình ghép mình cho Trung Hữu và gián tiếp khẳng định với mọi người rằng anh Quân Vũ là của riêng cô ấy!”

– Thế nào, em có thích không?- Lệ Hằng khẽ hỏi khi Minh Thư và Trung Hữu gần đến – Em mặc áo trắng thì nên cưỡi con ngựa bạch cho hợp mắt. Trông bề ngoài nó yểu điệu như thế chứ nó là một con ngựa rất dẻo dai và phi nhanh không thể tưởng. Chị muốn anh Quân Vũ cưỡi nó nhưng anh ấy lại muốn nhường cho em!

– Con bạch mã trông thật là đẹp, chị Lệ Hằng ạ! Minh Thư thật sự thích thú khi chú ngựa thò đầu ra khỏi chuồng và dạn dĩ liếm vào tay nàng. – Nhưng rồi Quân Vũ, anh ấy sẽ cưỡi con ngựa nào đây?

– Đừng lo cho anh! – Quân Vũ cười đáp – Anh không kén chọn màu sắc, anh chỉ muốn cưỡi con ngựa nào thật khỏe và phi nhanh nhất.

– Anh thích con ngựa nâu đằng kia là hợp nhất! – Lệ Hằng vừa nói vừa chỉ cho Quân Vũ thấy- Nó là con ngựa hung hăng nhất nhưng cũng kiệt xuất nhất trong những con ngựa mà em có. Anh lại đằng ấy coi thử xem có vừa ý không!

Quân Vũ đi theo Lệ Hằng trong khi đó Trung Hữu cũng đưa mắt tìm kiếm một chú ngựa thích hợp với mình. Khánh Ngọc nhân cơ hội Minh Thư đứng một mình, đã giả vờ đi ngang nàng và nói một câu vu vơ:

– Chao ôi, nếu không biết cưỡi ngựa thì đừng có chạy nhanh đấy nhé! Hôm nay trong đám chúng ta mà có người ngã ngựa thì sẽ là một chuyện buồn cười chết được!

Rồi không đợi phản ứng của Minh Thư, cất cao giọng gọi Huệ Trinh:

– Chị Huệ Trinh! Chị tới đây xem nè! Đôi ngựa vàng này trông xinh xắn quá, em chọn một, chị chọn một có được không?

Huệ Trinh nghe Khánh Ngọc gọi thì bước tới ngay. Đi ngang qua Minh Thư, cô gái mỉm cười một nụ cười cao ngạo, có lẽ vì đã nghe thấy câu nói của Khánh Ngọc lúc nãy, ngấm ý miệt thị Minh Thư là thứ bần dân mà cũng học đòi vòi tới môn thể thao quý tộc.

Minh Thư biết hai người phụ nữ này rất căm giận mình vì cùng một lý do: Họ yêu Quân Vũ nhưng không được Quân Vũ đáp lại và họ cho nguyên nhân của sự từ chối của chàng bắt nguồn từ nàng.

– “Được, để rồi xem ai hơn ai!”, nàng lẩm bẩm, “Đối với những người như thế, mình không cần phải phí lời. Để xem chút nữa ai là người dẫn đầu và ai là người phải ngửi bụi của ai?”

Lúc đó Trung Hữu cũng chọn được chú ngựa mà chàng ưa thích. Con ngựa đen, chân dài, có đôi mắt sáng như sao. Mọi người tụ họp trên khu đồng cỏ sát bìa rừng. Khánh Ngọc đề nghị:

– Chúng ta thử đua xem ai là người nhanh nhất – Cô gái nói câu này với vẻ tự cao tự đại vì tin vào tài cưỡi ngựa của mình – Chị Lệ Hằng, chị nghĩ thế nào?

– Chị nghĩ như vậy cũng hay đấy! Nhưng không cần đua cũng biết em là người sẽ thắng rồi. Năm rồi không phải chúng ta đã thử hay sao… . và tất cả mọi người đểu phải ngã mũ chào nhà quán quân cưỡi ngựa là em!

– Nhưng rồi năm nay có thêm người mới, biết đâu chừng người ta sẽ xuất sắc hơn em?- Nàng nói rồi liếc nhìn về phía Minh Thư.

– Thôi được!- Lệ Hằng mỉm cười – Như vậy thì sẽ càng thêm hào hứng. Chúng ta hẹn nhau thế này: cùng xuất phát ở đây và men theo con đường mòn duy nhất dẫn đến bìa rừng ở phía bên kia. Ai đến trước thì xem như người ấy thắng.

– Nhưng người thắng sẽ được gì nào? Khánh Ngọc lại hỏi.

– Những người thua tối nay phải bắt đom đóm tặng cho người thắng cuộc. Các bạn thấy được chứ?- Lúc này Huệ Trinh mới lên tiếng.

– Ý kiến hay! – Trung Hữu tán đồng – Hôm qua tôi và Minh Thư đi ngủ sớm, rốt cuộc đã không biết được cái cảm giác thú vị khi bắt đom đóm là như thế nào. Sáng nay nghe Lệ Hằng nói mới thấy tiếc. Đây là công việc mà người thắng hay người thua đều thích làm cả! Qúy vị có đồng ý không?

Mọi người đều tán thành câu nói của Trung Hữu. Ngay lúc đó Huệ Trinh ghé tai vào Khánh Ngọc nói nhỏ:

– Một lát nữa em theo sát Minh Thư, đoạn nào vắng, không ai thấy… em ép cho nó ngã ngựa để cho nó mất mặt chơi. Như vậy mới gọi là dằn mặt con bé ấy.

– Được em sẽ làm theo lời chị, chuyện đó dễ như trở bàn tay thôi, nhất là đối với những người mới tập tành cưỡi ngựa như nó. Có khi em chưa ra tay thì tự nó, nó cũng đã ngã rồi.

Ngay lúc đó, giọng của Trung Hữu vang lên:

– Vậy thì bây giờ chúng ta chuẩn bị. Tôi đếm tới ba là mọi người cùng xuất phát một lúc nhé!

“Một… … hai… … ba!”, Trung Hữu vừa dứt tiếng thì Khánh Ngọc cưỡi con ngựa vàng, bờm dài, đã vọt lên phía trước. Trong lòng cô gái hí hửng vì nghĩ mình là người vô địch về môn cưỡi ngựa. Khánh Ngọc là người đầu tiên cho ngựa phi vào con đường mòn đi xuyên qua khu rừng rậm rập, dẫn tới bìa rừng phía bên kia. Nhưng con ngựa trắng của Minh Thư đã bám sát theo sau và như con gió, vụt qua khỏi con ngựa vàng một cách dễ dàng. Khánh Ngọc tức đến xám mặt, càng ra roi cho con ngựa vàng phi nước đại. Nhưng Minh Thư như trêu tức Khánh Ngọc, lúc nào nàng cũng giữ một khoảng cách vừa chừng, con ngựa vàng càng nhanh bao nhiêu, con bạch mã càng lướt tới trước bấy nhiêu, khi con ngựa vàng của Khánh Ngọc phi chậm lại vì đuối sức, Minh Thư cũng cho ngựa phi chậm lại. Nàng cố tình duy trì một khoảng cách cố định như trêu ngươi đối thủ.

“Tại sao Minh Thư có thể cưỡi ngựa một cách cừ khôi như thế? Nó đã học tự bao giờ mà có thể phi một cách điệu nghệ như vậy? Nó không rán sức mà vượt qua mình một cách dễ dàng, xem cái thái độ ung dung của nó cũng đủ biết nó rất sành sỏi trong nghề kỵ mã. Vì sao bất cứ mặt nào Minh Thư nó cũng có thể vượt qua mình như vậy? Bây giờ mình phải dùng mưu kế thôi. Phải tìm cách lại gần nó và ép cho nó ngã ngựa!” Nghĩ thế Khánh Ngọc bèn gọi to lên:

– Minh Thư!

Minh Thư gò cương và quay nhìn lại.

– Minh Thư, tôi có chuyện muốn nói với cô! – Khánh Ngọc vừa nói vừa phi ngựa về phía trước – Cô dừng lại chờ một chút, tôi có việc quan trọng muốn nói ngay bây giờ!

Minh Thư ngạc nhiên nhưng cũng dừng lại chờ, nàng nhìn thẳng về phía trước, tay vuốt ve chiếc bườm dài của con bạch mã. Và đúng lúc nàng không để ý, Khánh Ngọc từ phía sau phóng ngựa lướt tới, cố ý đâm thẳng vào nàng với một tốc độ nhanh đến khủng khiếp. Nhưng trước đó một giây, Minh Thư nghe một giọng nói vang lên:

– Minh Thư… coi chừng!

Minh Thư giật mình ngảnh lại thấy con ngựa vàng như một cơn giông đã tiến sát gần mình và người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ là không thể nào tránh kịp, nhưng với bản năng phi thường của một người mà thuật kỵ mã đã ăn sâu vào huyết quản theo kiểu cha truyền con nối, Minh Thư đã kịp thời lách con bạch mã qua một bên dù đang trong tư thế khó khăn nhất bởi quá bất ngờ. Con ngựa vàng với chủ nhân của nó trên lưng vì vậy đâm sầm vào khoảng không. Không kềm hãm được tốc độ, chú ngựa va thẳng vào một tàng cây xum xuê bên vệ đường, quăng cô chủ hung hăng của nó xuống một đám cỏ dầy. Trong phút chốc, Khánh Ngọc cảm thấy ê ẩm cả người.

– Không sao chứ, cô bé?

Có tiếng nói như nhạo báng vang lên rồi bàn tay ai đó kéo Khánh Ngọc đứng dậy. Lúc đó nàng mới hoàn hồn và nhận ra người ấy chính là Trung Hữu. Thì ra chàng trai phi ngựa phía sau họ nên đã chứng kiến được mọi việc từ đầu đến cuối.

– May quá! Nhờ đám cỏ dầy bên dưới nên cô cũng không đến nỗi nào, chỉ bị trầy trụa một chút nơi tay. Thôi nhé, cô bé! Hãy học lấy kinh nghiệm hôm nay! Hại người có thể trở thành hại mình, bởi người ta có câu: Gậy ông đập lưng ông”, Con đường rộng như thế sao không đi cho thong dong một chút? Nhất định phải đâm sầm vào người ta thì mới chịu à? Bây giờ thì đã biết ai ngửi bụi của ai rồi chứ!

Câu nói của chàng trai khiến cho Khánh Ngọc xấu hổ đến đỏ mặt. Thì ra câu mà nàng miệt thị Minh Thư không phải cho Minh Thư nghe mà cả Trung Hữu cũng đã nghe.

Minh Thư lúc bấy giờ đang ngồi trên mình ngựa, quan sát mọi việc diễn ra với một nụ cười.

– Chạy tiếp đi, cô bé! – Trung Hữu nói bằng giọng hân hoan – Nếu không tối nay em sẽ là người đi bắt đom đóm cho anh!

– Đuổi theo em đi! – Minh Thư nở một nụ cười hồn nhiên và ra roi cho ngựa phi nước đại. – Nếu anh có thể qua khỏi em thì cũng không sao! Em tình nguyện bắt đom đóm cho anh suốt đêm vì anh là người đã cứu em mà!

Tiếng Minh Thư vẳng bay trong gió, con bạch mã nãy giờ được nghĩ ngơi để chứng kiến một màn kịch ngoạn ngục lại tiếp tục phi về phía trước, có phần sung mãn hơn lúc mới ra quân vì kỵ sĩ điều khiển nó là một người tài ba và có nhiều kinh nghiệm.

– Chao ôi, cô bé… . – Trung Hữu đã phi đến gần sát Minh Thư -… em làm ơn xa anh chàng Quân Vũ ra một chút giùm anh… kẻo ba người đàn bà có mặt hôm nay sẽ làm cho anh ăn không ngon, ngủ không yên vì họ đang nổi cơn tan bành với em anh thì không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cho em được!

Câu nói dí dỏm của Trung Hữu khiến Minh Thư bật cười vang. Con ngựa trắng lướt đi, biến thành một hình ảnh rập rờn trong bóng lá xanh. Trung Hữu đuổi theo sát nút, cái bóng áo trắng ở trước mặt chàng là cái mà chàng yêu thương nhất và tơ tưởng đến ngày đêm, bất luận nàng yêu chàng hay yêu người đàn ông khác. Tiếng cười của họ làm vang động khu rừng vốn hằng ngày vắng vẻ. Không khí dậy lên một mùi cỏ dại khi ánh nắng buổi sáng bắt đầu len qua những kẽ xanh và xuyên xuống khắp khu rừng..