Một phụ nữ Mỹ gốc Việt, bị những kẻ kỳ thị hành hung 2 lần trong vòng 2 tháng qua

Honolulu: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 11 tháng 8, thì một phụ nữ gốc Việt ở thành phố Honolulu, tiểu bang Hạ Uy Di đã bị hai kẻ lạ mặt hành hung, xô té hai lần trong vòng 2 tháng qua.

Vụ hành hung thứ nhì diễn ra vào lúc 11 giờ 30 sáng hôm thứ bảy 7 tháng 8 trên đường South Beretania Street trong thành phố Honolulu.

Những hình ảnh thâu được qua máy hình an ninh khu vực cho thấy vụ hành hung này đã do kẻ gian chủ động.

Trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình địa phương, bà Kristy Nguyễn cho biết là bà trên đường đi chợ về nhà thì một kẻ lạ mặt đi ngang, bất ngờ xô bà té xuống đường.

Bà Kristy Nguyễn nói là bà vẫn còn bị đau bên phía hông trái, nơi kẻ gian đã xô bà xuống đường.

Bà Nguyễn cũng nói trong cuộc phỏng vấn sáng hôm chúa nhật là tối hôm qua, bà không ngủ được vì vẫn còn bị đau khắp thân thể.

Bà bị té ngay sát lề đường và may mắn là tại ngã tư lúc đó có đèn đỏ, nếu không thì bà có thể bị xe cán phải.

Bà Kristy Nguyễn 69 tuổi, cũng nói đây là lần thứ nhì trong vòng 2 tháng qua, mà bà đã bị kẻ lạ mặt hành hung.

Việc bà Nguyễn bị hành hung cũng có thể là một trong những nạn nhân người Mỹ gốc Á đang bị kỳ thị, hành hung ở Hoa Kỳ vì trận đại dịch covid!