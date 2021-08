Những mối tình già thời đại dịch!!

New York: Vào tháng giêng năm 2017, khi bà Jeannette Saquet bước lên chiếc tàu du lịch đại dương The Queen Mary 2 thì lúc đó bà đã 71 tuổi.

Bà Saquet ly dị và sống độc thân, bắt đầu những chuyến đi du lịch mà bà mơ ước từ lâu.

Bà Saquet đã đi du lịch cùng hai người bạn già khác trên chuyến du lịch xuyên đại dương từ thành phố New York đến hải cảng Southampton của nước Anh.

Cũng trong chuyến tàu này, có ông Graham McFarlane năm đó 68 tuổi, trên đường trở về nước Anh, sau chuyến thăm viếng thân nhân ở Mỹ.

Ông McFarlane góa vợ từ 7 năm qua.

Trong các cuộc giao tiếp xã hội trên chuyến tàu như đi ăn uống, chơi bridge.. ông McFarlane đã quen với bà Saquet.

Trong 7 ngày sau đó hai ông bà này đã gặp nhau thường xuyên và họ có cảm tình với nhau.

Đến hải cảng Southampton thì hai người chia tay: ông McFarlane trở về Tô Cách Lan, trong khi bà Saquet tiếp tục cuộc hành trình đến Paris.

Trước khi chia tay hai người đã cho nhau số điện thoại và địa chỉ email.

Từ đó tình bạn của hai người ngày một thắm thiết hơn với những bức điện thư dài dằng dặc và những cú điện thoại viễn liên kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.

Những chuyến gặp gỡ diễn ra trong những năm sau: khi thì bà Saquet bay qua Anh, cũng có khi thì ông McFarlane bay qua Chicago, tiểu bang Michigan thăm bà này.

Tháng 3 năm 2020, khi đại dịch covid bùng nổ thì lúc đó ông McFarlane đang ở Michigan thăm bà Saquet và không có cơ hội trở về Tô Cách Lan.

Cuối cùng trong tháng 8 năm ngoái 2020, hai người đã quyết định thành hôn, lúc đó ông McFarlane đã 71 tuổi và bà Saquet đã 74 tuổi.

Đám cưới diễn ra trong sân sau của căn nhà bà Saquet ở tiểu bang Michigan, với những đứa con cháu của bà Saquet là phù dâu, phù rể.

Tháng 6 năm nay 2021, hai ông bà này mới có thể quay về Tô Cách Lan thăm viếng những con cháu, thân nhân của ông McFarlane.

Thế mới hay tình yêu dường như bất kể tuổi tác, và thời đại dịch đã giúp tạo nên những mối tình thơ mộng không những cho những người trẻ mà còn cả cho những người lớn tuổi.