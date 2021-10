Một người Việt bị buộc tội giết người cấp độ 1 ở thành phố Toronto

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 5 tháng 10, cảnh sát vùng York đã bắt giữ hai nghi can và buộc tội giết người ở trường hợp gia trọng.

Hai nghi can này đã liên quan đến một vụ giết người xảy ra vào tháng 8 năm 2019.

Theo bản tin thì cảnh sát đã được cấp báo đến một nhà hàng ở số 5460 Highway 7 East vào lúc 11 giờ đêm hôm 1 tháng 8 năm 2019.

Tại hiện trường cảnh sát` tìm thấy 1 người đàn ông bị bắn chết và một người đàn bà bị thương nặng.

Nạn nhân đã được chở đến bệnh viện cứu cấp.

Sau những cuộc điều tra kéo dài hai năm, mới đây cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can Dương Văn Trung 37 tuổi ở thành phố Vaughan và Saeed Savalanpour, 33 tuổi ở thành phố Richmond Hill về hai tội danh : giết người ở trường hợp gia trọng cấp độ 1 và tội danh mưu toan giết người.