Bà Mạnh Vãn Chu đạt được thỏa thuận với Bộ tư pháp Hoa Kỳ và sẽ được quyền rời Canada.

Vancouver: Trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 9, bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Trung quốc Huawei đã đạt được một thỏa thuận với bộ tư pháp Hoa Kỳ và sẽ có thể rời Canada trong những ngày sắp tới.

Bà Mạnh đã ra tòa “ảo”. qua hệ thống mạng internet với thẩm phán tòa án New York trong ngày thứ sáu 24 tháng 9, và đã “không nhận tội” ( pleaded not guilty).

Tuy nhiên theo ông David Kessler, biện lý của văn phòng biện lý Hoa Kỳ khu vực phía đông của New York thì bộ tư pháp Mỹ và bà Mạnh đã đồng ý về một thỏa thuận gọi là “thỏa thuận buộc tội tạm thời bì đình hoãn ” (DPA) và có hiệu lực trong vòng 4 năm kể từ ngày bà Mạnh bị cảnh sát Hoàng Gia Canada bắt giữ vào ngày 1 tháng chạp năm 2018 cho đến ngày 1 tháng chạp năm 2022.

Trong thời gian này nếu bà Mạnh theo đúng những gì đã ghi trong thỏa thuận DPA, thì sau bốn năm, bà sẽ không bị buộc tội.

Chi tiết về thỏa thuận tạm thời không buộc tội giữa bà Mạnh và chính quyền Hoa Kỳ đã không được tiết lộ.

Như thế trong vài ngày sắp tới, và sau những thủ tục tòa án, bà Mạnh có thể tự do rời khỏi Canada.

Các dư luận hiện chú trọng vào hai người Canadians bị chính quyền Trung quốc bắt giữ vài ngày sau khi bà Mạnh bị quản thúc ở Canada về tội gián điệp.

Mọi người hầu như cũng biết việc bắt giữ hai người Canadians của Trung quốc là ” những con tin” mà chính quyền Trung quốc muốn đổi chác cho việc trả tự do bà Mạnh.

Bao giờ thì hai người Canadians vô tội sẽ được Trung quốc trả tự do??