Một cặp nam nữ bị bắt giữ với tội danh đánh chết một trẻ em

Các thám tử của Sở Cảnh Sát Atlanta đang điều tra xem nghi can bị bắt giữ trong một vụ nổ súng bắn vào một người đàn ông tại một khu chúng cư có phải cũng là người đã bắn vào nhiều người chạy bộ tại một khu phố khác trước đó vài tiếng đồng hồ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 37 phút sáng thứ Bảy vừa qua khi cảnh sát nhận được báo cáo có nhiều tiếng súng nổ nhắm vào những người chạy bộ tại Buckhead là một khu phố dân nhà giầu ở phía bắc Atlanta. Khi đến hiện trường ở gần địa chỉ 1211 West Wesley Road cảnh sát thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi bị thương do viên đạn bắn trúng vào người và đưa ông ta đến bệnh viện để điều trị. Nạn nhân và hai người đàn ông khác đang chạy bộ vào lúc đó thì bị bắn nhưng chỉ có mình ông ta bị bắn trúng.

Sau đó không lâu, cảnh sát nhận được cú gọi cấp cứu đến một khu chúng cư gần đó và thấy một thanh niên đang bị thương nặng cũng do bị đạn bắn vào người trong lúc anh ta đang mang bọc rác ra ngoài nhà. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi can tại chỗ và tình nghi rằng hắn ta có lẽ cũng là người đã bắn vào những người đi bộ trước đó vài tiếng đồng hồ, dựa trên những bằng chứng về viên đạn cũng như chiếc xe của nghi can đã có mặt tại khu Buckhead nhờ vào những hình ảnh thu được từ các máy camera trong vùng.

Phó Cảnh Sát Trưởng Charles Hampton cho biết là họ đang đúc kết các bằng chứng và nghĩ rằng nghi can có lẽ là người đang cư ngụ tại khu chúng cư này và có thể là một người đang mắc bệnh tâm thần. Cảnh sát yêu cầu mọi cư dân nào có được những bằng chứng hay thông tin nào liên hệ đến các vụ nổ súng này hãy gọi báo cho cơ quan Crime Stoppers ở số điện thoại 404-586-0180 hoặc qua mạng trực tuyến ở website www.crimestoppersatl.com.