Bắt giữ nghi can bắn vào những người chạy bộ tại khu phố Buckhead

Ty Cảnh Sát DeKalb County vừa loan báo một cặp nam nữ đã bị câu lưu để điều tra và truy tố về nhiều tội danh đánh đập đến thiệt mạng một trẻ em vào cuối tháng 5 vừa qua.

Đó là cô Unchinna Myrick, 24 tuổi và anh Cedric O’Neal Herring, 26 tuổi, đã bị bắt giữ và cáo buộc nhiều tội danh cố sát, tàn nhẫn và gây đau đớn cho trẻ em.

Theo trát tòa bắt giữ, đứa bé này đã bị thiệt mạng do bởi những vết thương trầm trọng do bị đánh đập tàn nhẫn bởi cô Myrick cùng với người cha của đứa bé. Cả hai nghi can này đều bị tống giam vào nhà tù của DeKalb County và không được cho đóng tiền để tại ngoại hầu tra.