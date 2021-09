Lính Mỹ bắt đầu rút khỏi Kabul, Anh – Pháp đề nghị lập vùng an toàn

Theo Đài NHK, phát ngôn viên Ngũ giác đài John Kirby đã thông báo về việc binh sĩ rút quân trong cuộc họp báo ngày 28/8, khi hạn chót quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan là ngày 31/8 sắp đến. Trước đó, Mỹ đã điều hơn 6.000 binh sĩ trở lại Afghanistan để hỗ trợ việc di tản các công dân Mỹ và những người Afghanistan từng làm việc cho các nước phương Tây.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay số công dân Mỹ vẫn còn muốn rời khỏi Afghanistan đã giảm xuống còn khoảng 350 người. Ngoài ra, Bạch ốc cho biết Mỹ đã di tản khoảng 6.800 người từ Kabul trong 24 giờ, tính đến sáng sớm 28.8, giảm phân nửa so với số người được di tản ngày trước đó.

Cảnh giác về nguy cơ tấn công khủng bố đã được nâng cao ở khu vực xung quanh sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài sân bay này vào tối 26/8, khiến khoảng 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ, theo tờ The New York Times dẫn lời giới chức y tế ở Kabul.

Hôm 29/8, Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan lại ra báo động an ninh, kêu gọi các công dân Mỹ rời khỏi khu vực xung quanh sân bay quốc tế Hamid Karzai ngay lập tức, viện dẫn có “mối đe dọa đáng tin, cụ thể”. Hôm 28/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã cảnh báo một cuộc tấn công khác có nguy cơ xảy ra rất cao trong vòng 24-36 giờ tới.

Trước tình trạng nguy cơ xảy ra cuộc tấn công ở Kabul ở mức cao, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay trong cuộc họp khẩn cấp của Liên Hiệp Quốc vào ngày 30/8, Pháp và Anh trình một nghị quyết đề nghị lập vùng an toàn ở Kabul nhằm bảo vệ những người muốn rời khỏi Afghanistan.

Pháp và Anh nằm trong số nhiều quốc gia đã kết thúc sớm cuộc di tản ở sân bay quốc tế Hamid Karzai sau khi xảy ra vụ đánh bom tối 26/8. Tuy nhiên, chính phủ Anh hôm 30/8 bị chỉ trích vì đã vội vã kết thúc cuộc di tản, bỏ lại hàng trăm người có đủ điều kiện được đưa đi khỏi Afghanistan.