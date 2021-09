LHP Venice vinh danh tài tử Roberto Benigni

Roberto Benigni – đạo diễn kiêm đóng vai chính trong “Life Is Beautiful” – nhận giải thành tựu trọn đời tại đêm khai mạc Lễ hội phim (LHP) Venice 2021.

Theo Variety, Roberto Benigni là “cây đinh” trong sự kiện mở màn hôm 1/9. Đạo diễn Jane Campion công bố giải thưởng danh giá cho diễn viên gạo cội người Ý: “Hãy sẵn sàng để phải lòng người đàn ông này. Hãy nhớ rằng, cuộc sống thật tươi đẹp. Benigni đã chứng minh điều đó qua cuốn phim cùng tên… Ông đã biến câu chuyện về thảm họa diệt chủng Holocaust thành một cuốn phim hài sâu sắc, ca ngợi đức hy sinh”.

Trên sân khấu, Benigni phát biểu bằng tiếng Ý, cho biết ông rất hạnh phúc khi nhận giải. Ông nói: “Sau cuộc gọi của Alberto Barbera (giám đốc nghệ thuật LHP Venice), tôi nhảy một điệu rhumba khi đang khỏa thân”. Benigni cũng ca ngợi tổng thống Ý Sergio Mattarella, người sẽ hết nhiệm kỳ vào năm sau. Ông cũng nhắc lại niềm vui khi đội tuyển bóng đá Ý vô địch Euro và chúc họ may mắn tại kỳ World Cup sắp tới. Cuối cùng, diễn viên cảm ơn vợ Nicoletta Braschi, người đã đồng hành ông suốt bốn thập kỷ trong cả cuộc sống và sự nghiệp.

Roberto Benigni sinh năm 1952 tại thành phố Castiglion Fiorentino, Ý. Ông bắt đầu diễn xuất cuối thập niên 1970 và dần trở thành gương mặt quen thuộc với giới yêu điện ảnh toàn cầu qua các phim The Little Devil, Life Is Beautiful, Johnny Stecchino, Pinocchio… Benigni lần đầu làm đạo diễn phim điện ảnh năm 1983 và thường xuyên chỉ đạo, viết kịch bản các dự án ông đóng chính.

Năm 1998, với “Life Is Beautiful”, Benigni trở thành diễn viên đầu tiên đoạt giải nam chính Oscar nhờ một phim không nói tiếng Anh. Tác phẩm cũng đoạt thêm hai giải “Phim tiếng nước ngoài xuất sắc” và “Nhạc phim gốc xuất sắc”. Benigni được đề cử hai hạng mục đạo diễn và biên kịch nhưng không thắng giải. “Life Is Beautiful” cũng giúp ông thắng nhiều giải thưởng uy tín khác như BAFTA, Cành Cọ Vàng…

LHP Venice lần đầu tổ chức năm 1932, là đại hội điện ảnh lâu đời nhất tại châu Âu. Đại hội lần thứ 78 diễn ra từ ngày 1 đến 11/9. 92 tác phẩm được trình chiếu trong khuôn khổ sự kiện, trong đó 21 phim tranh giải Sư Tử Vàng. Đạo diễn Bong Joon Ho giữ ghế trưởng ban giám khảo.

Trong lễ khai mạc, ca sĩ người Ý Serena Rossi giữ vai trò dẫn chương trình. Cô mở màn với bài phát biểu nhắc đến tình hình chính trị phức tạp ở Afghanistan và cầu chúc mọi người được an toàn. Trong khi đó, đạo diễn Bong Joon Ho dành phần phát biểu để động viên các đồng nghiệp cùng vượt qua đại dịch. Đạo diễn Hàn Quốc nói: “Chúng tôi cùng tin tưởng rằng Covid-19 sẽ sớm kết thúc. Điện ảnh sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi”.