“The Lost Symbol” có bản truyền hình

Tiểu thuyết “The Lost Symbol” (Biểu tượng thất truyền) của Dan Brown lần đầu tiên được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ.

Ngày 27/8, Peacock tung đoạn quảng cáo mới hé lộ ngày phát hành series “The Lost Symbol”, được xem là tiền truyện của “The Da Vinci Code”. Series thuộc thể loại phiêu lưu, hành động, do Dan Dworkin và Jay Beattie phát triển, dựa trên tiểu thuyết cùng tên. Nội dung kể về những cuộc phiêu lưu đầu tiên của nhà ký hiệu học Robert Langdon (Ashley Zukerman) lúc trẻ. Anh được CIA mời tham gia điều tra tội phạm khi cố vấn Peter Solomon (Eddie Izzard) bị bắt cóc, đồng thời phải giải nhiều câu đố để ngăn chặn âm mưu đe dọa thế giới.

Đoạn quảng cáo cho thấy phim trung thành với những chi tiết từ tiểu thuyết, như bàn tay bị đứt của Solomon để lại hiện trường, mối quan hệ giữa Langdon và tiến sĩ Katherine (Valorie Curry) – chị gái Solomon. Nhân vật phản diện lộ mặt nhưng không rõ, cho thấy cơ thể nhiều hình xăm. Trong tiểu thuyết, đây là một gã đàn ông xem việc biến đổi cơ thể là trải nghiệm tâm linh. Loạt phim cũng có nhiều cảnh giải đố, thám hiểm gợi nhớ series Indiana Jones, Tom Raider.

Vào vai Robert Langdon thời trẻ là Ashley Zukerman, nam diễn viên người Mỹ gốc Úc sinh năm 1983, nổi tiếng với series “Succession” và bộ ba “Fear Street”. Trước đó, nhân vật từng được Tom Hanks thủ vai trong ba phần điện ảnh “The Da Vinci Code” (2006), “Angels & Demons” (2009) và “Inferno” (2016).

Tác giả Dan Brown giữ vai trò sản xuất cùng đạo diễn Ron Howard và nhà sản xuất Brian Grazer – bộ đôi từng thực hiện ba phần điện ảnh về Robert Langdon. Tập đầu tiên “10 Cloverfield Lane” do Dan Trachtenberg – cũng là một thành viên của đội ngũ sản xuất – đạo diễn. Dàn diễn viên còn có: Sumalee Montano, Rick Gonzalez và Beau Knapp.

Phát hành năm 2009, “The Lost Symbol” là cuốn tiểu thuyết thứ ba của Dan Brown kể về nhân vật Robert Langdon. Ngày đầu ra mắt, sách bán hơn một triệu bản bìa cứng và bản điện tử ở Mỹ, Anh, Canada, trở thành tiểu thuyết người lớn bán nhanh nhất thập kỷ. Ba phần điện ảnh chuyển thể không được giới phê bình đánh giá cao nhưng đều thành công về thương mại, tổng doanh thu gần 1,5 tỉ Mỹ kim toàn cầu. u