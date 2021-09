Ban nhạc ABBA hoạt động lại sau 40 năm tan rã

ABBA, ban nhạc huyền thoại từ Thụy Điển, vừa công bố album mới và kế hoạch biểu diễn trở lại sau hơn 4 thập kỷ tan rã.

Thông tấn xã Reuters dẫn tuyên bố ngày 2/9 của ABBA cho biết album mang tên “Voyage” sẽ ra mắt vào ngày 5/11 tới. Album sẽ bao gồm 10 bài hát, trong đó tên 2 bài được tiết lộ là “I Still Have Faith In You” và “Don’t Shut Me Down”.

Ngoài ra, nhóm cũng xác nhận sẽ bắt đầu các buổi biểu diễn ảo tại London, Anh, vào năm 2022. Theo kế hoạch, 4 ngôi sao của nhóm là Agnetha Faltskog (71 tuổi), Bjorn Ulvaeus (76 tuổi), Benny Andersson (74 tuổi) và Anni-Frid Lyngstad (75 tuổi) sẽ biểu diễn 22 bài hát thông qua các thế thân kỹ thuật số.

Andersson nói: “40 năm đã trôi qua như chớp mắt. Điều đó thật tuyệt vời. Chúng tôi đều ổn ở độ tuổi này”. Trong khi đó, Ulvaeus cho biết “không thể tưởng tượng việc nhóm ra album mới sau 40 năm và vẫn là bạn thân của nhau”.

Ban nhạc Thụy Điển lừng danh này đã bán được 400 triệu album trong 50 năm qua dù đã tan rã từ năm 1982. Trong suốt thời gian đó, họ đã từ chối nhiều lời đề nghị tái hợp.

Họ đã có nhiều bài hát được yêu chuộng trong những năm 1970 và đầu những năm 1980 sau khi chiến thắng cuộc thi Eurovision vào năm 1974 với bài “Waterloo”. Họ ghi dấu ấn với những bài hát như “Dancing Queen”, “The Winner Takes It All” và “Take a Chance on Me”…

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Fältskog & Ulvaeus và Lyngstad & Andersson đã kết hôn với nhau. Tuy nhiên, họ vấp phải nhiều vấn đề và cuối cùng Ulvaeus-Fältskog ly hôn vào năm 1979 và Andersson-Lyngstad vào năm 1981.

Album cuối cùng của họ ra mắt vào năm 1981 là “The Visitors” với nhiều bài hát chất chứa nỗi buồn ly hôn của các thành viên trong nhóm. Năm 2018, nhóm thông báo sẽ cùng trở lại phòng thu và sẽ sớm ra album mới.