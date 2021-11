Jason Momoa mắc Covid-19

Tài tử Hollywood Jason Momoa đã mắc Covid-19 khi đang quay phần mới của phim “Aquaman” tại Anh.

Theo báo The Sun, người trong đoàn phim “Aquaman and the Lost Kingdom” tiết lộ rằng tài tử điện ảnh 42 tuổi hiện đang phải cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Đoàn làm phim hi vọng sẽ không có sự lây lan dịch bệnh trên phim trường.

Nguồn tin này cũng khẳng định rằng tất cả mọi người trên phim trường được kiểm tra Covid-19 thường xuyên và nhà sản xuất hy vọng đây là lần duy nhất việc này xảy ra. Họ sẽ quay những cảnh khác trong thời gian Jason cách ly.

Jason và nhiều ngôi sao từ phim “Aquaman” năm 2018 sẽ tiếp tục tham gia phần mới của phim bao gồm Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe và Dolph Lundgren.

“Aquaman” phát hành vào tháng 12 năm 2018 là một trong những cuốn phim thành công nhất mọi thời đại về doanh thu phòng vé, mang về cho nhà sản xuất 1,148 tỉ Mỹ kim doanh thu trên toàn thế giới

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn trong chương trình của Ellen DeGeneres, Jason cho biết anh gặp nhiều thương tích trên phim trường mới.

Jason Momoa trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu nước Mỹ sau khi phim “Aquaman” thành công vang dội vào năm 2018. Nam diễn viên nổi tiếng từng chia sẻ, khi khởi đầu sự nghiệp, con đường anh đi cũng không trải hoa hồng.

Nam tài tử từng sống chật vật sau khi đóng phim “Game of Thrones” vào năm 2011 và nhân vật của anh trong phim sớm bị giết.

Mọi thứ trở nên khá hơn vào năm 2016, khi Momoa được chọn tham gia phim “Justice League” và rồi anh đã thực sự trở thành ngôi sao sau khi siêu phẩm “Aquaman” ra mắt hai năm sau đó. Cuối năm 2019, Jason Momoa từng được tạp chí GQ bình chọn là Người đàn ông của năm. Tạp chí TC Candler đưa anh vào vị trí số một trong danh sách 100 người đàn ông đẹp nhất thế giới.