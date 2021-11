Ice Cube bỏ vai diễn 9 triệu đô sau khi từ chối tiêm vaccine Covid-19

Theo Hollywood Reporter, nam tài tử kiêm ngôi sao rapper Ice Cube đã từ chối yêu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước khi khởi quay dự án phim “Oh Hell No”. Phim hài dự trù khởi quay tại Hawaii trong các tháng cuối năm. Hawaii là vùng lãnh thổ đầu tiên của Mỹ đạt mốc 90% dân số trên 12 tuổi được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Nhà sản xuất “Oh Hell No” yêu cầu toàn bộ diễn viên tham gia phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước khi phim bấm máy. Tuy nhiên, Ice Cube từ chối. Nguồn tin nội bộ cho hay nhà sản xuất đang tìm kiếm gương mặt thay thế Ice Cube, gián tiếp xác nhận nam tài tử đã rời dự án. Quyết định này khiến anh vuột mất khoản thù lao 9 triệu Mỹ kim.

Khi đại dịch bùng phát, Ice Cube từng lên tiếng ủng hộ người dân đeo khẩu trang ra đường. Tháng 4/2020, Ice Cube đã mở bán áo phông in hình mình đeo khẩu trang với dòng chữ “Check yo self before you wreck yo self”. Lợi nhuận từ việc bán áo được ủng hộ cho nhân viên y tế và lao động tuyến đầu chống dịch. Hồi tháng 8, Ice Cube cũng ủng hộ 2.000 chiếc khẩu trang cho trường Bacone ở Oklahoma, Mỹ.

Thời gian qua, quy định về vaccine đã làm nảy sinh nhiều vấn đề trên phim trường một số tác phẩm tại Hollywood. Hồi tháng 6, Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình Mỹ (AMPTP) cùng các hiệp hội trong ngành bao gồm SAG-AFTRA, IATSE, The DGA và Teamsters đã đồng ý nới lỏng các quy định an toàn với diễn viên và nhân viên đoàn làm phim tiêm đủ hai mũi vaccine.

Khởi đầu sự nghiệp là tác giả sáng tác chính và là thành viên của các nhóm hip hop nổi tiếng N.W.A, Ice Cube rời khỏi N.W.A vào tháng 12/1989, bắt tay vào sự nghiệp solo thành công, phát hành các album AmeriKKKa”s Most Wanted (1990) và Death Certificate (1991), cả hai đều đạt được chứng nhận bạch kim tại Hoa Kỳ. Anh được coi là một trong những rapper hay nhất mọi thời đại.

Sau album Death Certificate, Ice Cube tiếp tục nổi tiếng hơn nữa với vai diễn trong phim “Boyz n the Hood” (1991); vừa viết kịch bản vừa đóng vai trong phim truyền hình ”Friday”. Ice Cube cũng đóng trong các phim truyền hình Barbershop, Ride Along…