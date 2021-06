Jodie Foster sẽ nhận giải thành tựu trọn đời tại LHP Cannes

Theo các trang tin về điện ảnh, minh tinh 58 tuổi Jodie Foster sẽ nhận giải thành tựu trọn đời tại Lễ hội phim (LHP) Cannes 2021 vào tháng 7 tới.

Ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 74 tuần qua thông báo, nữ diễn viên Jodie Foster sẽ nhận giải thành tựu trọn đời (Lifetime Achievement) trong đêm mở màn LHP ngày 6/7 tới. Mùa giải năm nay dự trù diễn ra từ ngày 6 đến 17/7 tại Pháp.

Ban tổ chức LHP Cannes vinh danh nữ nghệ sĩ Jodie Foster vì “hành trình nghệ thuật tỏa sáng” của cô đồng thời ca ngợi cô là “một nhân cách độc đáo”, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với những vấn đề quan trọng của thời đại.

Nữ diễn viên Jodie Foster gây chú ý tại LHP Cannes lúc mới 13 tuổi khi phim “Taxi Driver” (1976) có cô đóng đoạt giải Cành cọ vàng năm đó. Phim cũng giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Oscar nhưng không thắng. Trong nhiều năm liền, tất cả 7 phim có Jodie Foster đóng (hoặc đạo diễn) được chiếu tại lễ hội phim lâu đời này.

Trước khi được vinh danh tại LHP Cannes, Jodie Foster đã đoạt ٢ giải Oscar về diễn xuất, đều ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, trong các phim The Accused (1988) và The Silence of the Lambs (1991).

Ban tổ chức LHP Cannes tuần qua cũng đã chính thức công bố những tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng năm nay.

Ông Thierry Frémaux – Giám đốc LHP Cannes và ông Pierre Lescure – Chủ tịch LHP đã tổ chức gặp gỡ báo chí quốc tế từ Pháp để thông báo về danh sách các phim vào vòng tranh giải chính thức của hạng mục Official Selection (bao gồm các phim tranh giải Cành cọ vàng, giải Nhãn quan độc đáo – Un Certain Regard…).

Ban tổ chức LHP Cannes yêu cầu khán giả đeo mask, có chứng nhận xét nghiệm âm tính Covid-19 khi tham dự. Sự kiện này cũng được phát trực tuyến trên tài khoản Twitter chính thức của LHP Cannes.

Ông Thierry Frémaux cho biết, mùa giải năm nay là một trong những sự kiện trọng đại của lịch sử điện ảnh giữa tình hình khắc nghiệt như hiện tại. Mùa giải năm ٢٠٢٠ không thể tổ chức do ảnh hưởng của Covid-١٩.

Ở hạng mục tranh giải Cành cọ vàng, các phim được chú ý bao gồm “Memoria” của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul, “Annette” của đạo diễn Leos Carax, “The French Dispatch” của đạo diễn Wes Anderson, “A Heros” của nhà làm phim Iran lừng danh Asghar Farhadi, “Titane” của đạo diễn Julia Ducournau…